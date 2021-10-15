Гатчинскому педагогическому колледжу исполняется 150 лет!

Длинная история короткой строкой

Гатчинская учительская семинария была открыта 15 октября 1871 года. Об этом свидетельствуют архивные документы, в том числе представление Министра народного просвещения графа Дмитрия Толстого от 6 февраля 1871 года № 1444 в Государственный Совет об открытии пяти учительских семинарий, в том числе и в Гатчине, для подготовки учителей начальных школ и народных училищ. Также в архивах сохранилось решение Государственного совета от 24 мая 1871 года, утверждение решения Государственного совета императором Александром II. Учительские семинарии начали свою деятельность, основываясь на «Проекте учительской семинарии», созданном педагогом, писателем, основоположником научной педагогики в России Константином Ушинским.

В 1911 году Гатчинской учительской семинарии было присвоено имя императора Александра II, в 1916 году у семинарии появилось свое здание на Большом проспекте в Гатчине. В 1920 году учебное учреждение было переименовано в Гатчинский финский педагогический техникум, в 1932 году – Красногвардейский областной педагогический техникум имени Н.К. Крупской, в 1934 году он стал «образцовым». После вынужденного перерыва в период оккупации города, в 1944 году Гатчинское педагогическое училище возобновило свою работу.

В 1971 году за большие успехи в деле подготовки учительских кадров и в связи со 100-летием со дня основания Гатчинское педагогическое училище Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 октября 1971 года награждено орденом «Знак Почета». В 1991 году учебное учреждение стало именоваться Гатчинским высшим педагогическим училищем (колледжем). В 1994 году после капитального ремонта в бывшем здании училища открыта базовая школа начального общего образования. В 2001 году в связи со 130-летием со дня основания колледжу присвоено имя Константина Дмитриевича Ушинского.

В разные годы учебное учреждение возглавляли настоящие профессионалы своего дела, Учителя с большой буквы, многие из них – выпускники Гатчинского педагогического колледжа. Так, нынешний руководитель – Марина Юнусовна Воронцова окончила педколледж в 1983 году. До нее учебное учреждение на протяжении 29 лет возглавлял Заслуженный учитель РСФСР, кандидат педагогических наук, Почетный гражданин города Гатчины, выпускник педагогического училища 1968 года Виктор Михайлович Паршиков. Еще раньше училищем руководила его выпускница 1950 года Нина Александровна Зубова.

Современный педагогический колледж – какой он?

В первую очередь – это опытный, профессиональный педагогический коллектив, считает директор учебного учреждения Марина Юнусовна Воронцова.

В Гатчинском педагогическом колледже 68 % преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, трое награждены орденами и медалями Российской Федерации, 20 – знаками «Почетный работник среднего профессионального образования РФ», «Почетный работник общего образования РФ», один – Заслуженный работник культуры РФ, пять педагогов - кандидаты наук.

Преподаватели постоянно повышают свою квалификацию: проходят соответствующие курсы, участвуют в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, конкурсах, чемпионатах, выступают в роли наставников и экспертов по стандартам WorldSkills Russia. Педагогический коллектив чтит традиции, идет в ногу со временем в тесном сотрудничестве со всеми субъектами образовательного процесса, честно выполняя свою миссию – формирование конкурентоспособного специалиста, патриота своей Родины.

Коллектив Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского пополняется молодыми, перспективными педагогами, чаще всего – выпускниками колледжа. Это Дария Николаевна Щербакова, Зинаида Владимировна Никитина, Евгений Михайлович Юркевич, Мария Владимировна Шилова, Александр Григорьевич Филимонов, Александр Владимирович Копылов, Мария Александровна Корнева и многие другие.

Гатчинский педагогический колледж – образовательное учреждение, оснащенное современной мультимедийной техникой: интерактивными досками и столами, компьютерными классами, проекторами, 3Д-ручками, Лего-конструкторами и многим другим. Колледж имеет разветвленную инфраструктуру, куда входит базовая школа (308 учащихся) со спортивным и тренажерным залом, спортивная площадка, общежитие, творческие студии, различные секции в студенческом спортивном клубе «Феникс».

Колледж – это студенты

Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского сегодня – это 640 студентов дневного отделения, обучающихся по шести специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Физическая культура», «Педагогика дополнительного образования в области физической культуры», «Дошкольное образование», «Прикладная информатика», «Компьютерные системы и комплексы».

Вот что рассказывают студенты о своей альма-матер.

Студентка 3-его курса специальности «Преподавание в начальных классах» Дарья Бурлова:

«Учитель начальных классов впервые вводит ребенка в учебную деятельность, учит учиться, формировать письменную речь, «ставит руку», прививает любовь к Родине, книгам, чтению, культуре. От него зависит мотивация на учение и самообразование.

В колледже нас тщательно готовят к выбранной профессии. Мы не только изучаем сложные специальные дисциплины, но и проходим разнообразные и уникальные виды практики, работая в школах, общаясь с детьми. Эта профессия всегда будет востребована. Учителя начальных классов никакой умной машиной заменить нельзя»

Студентка 4-го курса специальности «Физическая культура» Кристина Воробьева:

«Теоретические учебные дисциплины вводят нас в мир профессии. Легкая атлетика, лыжный спорт, гимнастика, спортивные игры, туризм развивают физически. Учитель физической культуры – универсал, специалист по разным видам спорта. Мы часто принимаем участие в соревнованиях, завоевывая призовые места, подтверждаем свою квалификацию.

На 4-ом курсе все чаще задумываюсь о дальнейшей жизни. Я довольна, что выбрала эту специальность, потому что возможностей для трудоустройства много: учитель физической культуры или лечебной физической культуры в школе или в детском саду, тренер, фитнес-тренер».

Студента 4-го курса заочного отделения по специальности «Дошкольное образование» Анастасия Разлуцкая:

«Обучение в колледже стало для меня одним из важнейших этапов жизни. Это яркие, интересные, веселые годы. Конечно, порою бывает сложно, но высокая квалификация преподавателей помогает мне в учебе и в прохождении практики. Колледж – как вторая семья. Я учусь раскрывать свой потенциал, реализовывать идеи и идти к цели. В нашем колледже – замечательный педагогический коллектив. Это открытые, добрые и внимательные люди. Я очень рада, что сделала выбор в пользу своего колледжа и именно этой специальности».

Специальность «Прикладная информатика (по отраслям)» существует в колледже с 2004 года. В 2007 год состоялся первый выпускной у 18 студентов. Сегодня на отделении обучаются более 120 студентов по квалификации «техник-программист», которые являются постоянными участниками, победителями и призерами национальных и всероссийских конкурсов, чемпионатов, олимпиад, соревнований.

Выпускники становятся не просто техниками-программистами, но и имеют право преподавать информатику в школе. Такой выбор сделали Сергей Ермаков, Игорь Юшко, Екатерина Воронкова, Анастасия Жарина, Дарья Козочкина. С 2021 года в колледже появилась новая специальность «Компьютерные системы и комплексы».

В Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского созданы все условия для самореализации, личностного и профессионального развития. Качество подготовки студентов подтверждают призовые места в соревнованиях разного уровня, в том числе на Чемпионате «Молодые профессионалы». Так, в 2021 году копилка учебного учреждения пополнилась первым и вторым местами в компетенции «Преподавание в младших классах», первым и третьим местами в компетенции «Физическая культура, фитнес», вторым местом в компетенции «Дошкольное воспитание», третьим местом в соревновании «Абилимпикс».

Гордость колледжа – Семен Александрович Павличенко, выпускник 2015 года, российский саночник, двукратный чемпион мира, четырехкратный призер чемпионатов мира, шестикратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира 2018/2019, серебряный и бронзовый призер молодежных чемпионатов мира, бронзовый призер национального первенства, обладатель Кубка наций.

Спасибо за учёбу и доброе отношение!

Студенты всегда тепло отзываются о педагогическом колледже. На вопрос, за что они его любят, отвечают:

- «За прекрасный преподавательский коллектив, возможность реализовать себя в разных видах деятельности, самим организовывать разные мероприятия, отзывчивость педагогов и администрации колледжа, запоминающиеся праздники…» (Ксения Забродинак, 631 группа);

- «За добрых, отзывчивых учителей, множество спортивных мероприятий и соревнований». (Клим Герлейн, 221 группа);

- «За качество образования и комфортные условия, компетентность преподавателей и лояльность администрации, эффективные подходы к решению проблем. Профессионализм – вот что встречает нас на пороге колледжа, с чем мы непременно выйдем во взрослую жизнь» (Максим Румянцев, 521 группа);

- «За хороших студентов и интересные предметы…» (Татьяна Чикунова, 221 группа);

- «За перспективное будущее…» (Владислав Лебедев, 541 группа, Полина Михайлова,131 группа);

- «Мой колледж – это не просто учебное заведение, а любимая профессия, мудрые преподаватели и верные друзья. Я нисколько не жалею о своем профессиональном выборе» (Алена Михеева, 642 группа);

- «Колледж – это люди, которые дают нам знания, делятся жизненным опытом, яркими эмоциями и человеческим отношением. Я люблю колледж за атмосферу понимания, за профессиональные умения и навыки, которые формируются у нас в общении с преподавателями» (Михаил Ткаченко, 241 группа).

Выпускники педагогического колледжа продолжают свое образование в высших учебных учреждениях по всей стране. Среди них – РГПУ им. А.И. Герцена, ЛГУ им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Московский Государственный педагогический университет и другие. Они работают учителями, занимают высокие должности в образовательных организациях Ленинградской области.

Воспоминания выпускников

В октябре 2021 года, узнав о юбилее учебного учреждения, выпускница колледжа 1953 года Людмила Васильевна Кисель-Загорская приехала на встречу со студентами, посетила музей педколледжа и была приятно удивлена большой поисковой работой, современным обликом музея и образовательного учреждения.

Людмила Васильевна – блокадница, ребенок войны. Должна была пойти в первый класс, но началась война. В блокадном Ленинграде все родные умерли. В июле 1942 года была эвакуирована вместе с остальными воспитанниками детского дома в Кировск, там окончила школу. После войны ее нашли родные и привезли в Ленинград. Решила поступать в педагогическое училище, но в Ленинграде не было общежития, и выбор пал на Гатчину.

«Наша группа в колледже было разновозрастной – от 15 до 20 лет. Жили мы в общежитии в деревянном доме № 5 на Набережной (ныне – улица Рыбакова). С нами жил Александр Иванович Смирнов – воспитатель, учитель физической культуры, который каждое утро устраивал нам пробежки. Было голодно. Гатчинцы о нас заботились, подкармливали. Иногда мы питались в заводской столовой: суп гороховый, каша перловая, кисель или компот. Помню учителя русского языка и литературы Людмилу Павловну Петрову и географа Андрея Христофоровича Буша, который устраивал нам походы, а позднее стал директором колледжа», - поделилась своими воспоминаниями Людмила Васильевна.

После окончания Гатчинского педагогического училища она продолжила обучение, 47 лет проработала учителем географии в Горелово. Выйдя на пенсию, стала краеведом.

Такие встречи очень ценны для педагогического коллектива и студентов. Интересные воспоминания и документы пополнили архивы музея колледжа.

Выпускница 1984 года Елена Евгеньевна Паукова также поделилась своими воспоминаниями: «Духовный вклад педагогов бесценен. Мои учителя – моя гордость, пример профессионализма и преданности профессии, моя честь и совесть. К сожалению, кого-то уже нет среди нас. Светлая им память».

Выпускница 1987 года Светлана Юрьевна Быстрова в своем видеообращении с благодарностью вспоминает студенческие годы и преподавателей-наставников.

«Быстро пролетело время студенчества, но в душе остались добрые, теплые воспоминания, профессионализм педагогов, которые наставляли меня на путь учительства. Помню учителя математики Александру Васильевну Васильеву, учителя детской литературы и русского языка Марину Константиновну Владимирову, благодаря которой полюбила русский язык – такой сложный и такой прекрасный. Низкий поклон педагогам за теплоту, доброту, порядочность, человечность, за любовь к профессии», - сказала Светлана Юрьевна.

Выпускники 2020 года, 141-ая группа:

«Четыре года учебы пролетели незаметно. Казалось, еще вчера мы пришли совсем юными девчонками, не понимающими, кто такой учитель и каким он должен быть. А сегодня мы стоим на пороге абсолютно нового этапа в нашей жизни, где дети и школа являются неотъемлемой частью нас.

Мы от всей души благодарим всех преподавателей, которые на протяжении нашего становления были рядом. Мы всегда знали, что можем обратиться к вам за помощью и советом. Вы всегда старались идти нам навстречу и подбирали нужные слова тогда, когда у нас опускались руки. Спасибо вам, уважаемые преподаватели, за вашу чуткость, доброту, открытость.

Особые слова благодарности мы хотим выразить нашей классной «маме» - Любови Владимировне Румянцевой. Вы смогли раскрыть каждую из нас и найти свой ключ, хотя порой это было трудно. Из колледжа мы ушли с крепкой верой в себя.

Слова благодарности мы хотим выразить администрации колледжа. Вы – люди, от профессионализма которых зависит слаженность работы всего образовательного учреждения. Спасибо за ваш нелегкий труд. Спасибо всем работникам колледжа, без которых жизнь в нем не была бы такой безопасной, интересной и …вкусной».

Навстречу 150-летнему юбилею колледжа

В рамках юбилейных мероприятий 28 сентября на базе колледжа прошли XXI Педагогические чтения имени К.Д. Ушинского с международным участием по теме: «Трансформация идей Константина Дмитриевича Ушинского в современном цифровом образовании».

Педагогические чтения имени К.Д. Ушинского начинают свою историю с 1991 года. С 2004 года их проведение, как и студенческой научно-практической конференции, стало ежегодным событием, на котором коллектив преподавателей и студентов делится результатами своих психолого-педагогических исследований, возможностями использования новых технологий, особенностями формирования и развития профессиональных компетенций.

В педагогических чтениях уже традиционно принимают участие как преподаватели, так и студенты колледжа. В своих выступлениях они освещают актуальные проблемы современной педагогики и психологии, над изучением которых преподаватели работают в рамках своих методических тем, а студенты – в ходе написания курсовых и выпускных квалификационных работ. По итогам педагогических чтений выходят сборники статей, участникам выдаются памятные дипломы. С лучшими исследованиями преподаватели и студенты колледжа выступают на конференциях различного уровня.

XXI педагогические чтения из-за пандемии пришлось провести в онлайн формате, зато это расширило географию участников. Так, участниками мероприятия стали 86 педагогов из 18 образовательных организаций: представители семи образовательных организаций Ленинградской области, четырех колледжей Санкт-Петербурга, а также педагоги и студенты из образовательных организаций Московской, Волгоградской, Челябинской, Свердловской, Калининградской областей, Республики Татарстан, Республики Беларусь – Минского городского педагогического колледжа.

Участники чтений работали в четырех секциях, организованных в соответствии с направлениями национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Цифровая образовательная среда и Молодые профессионалы».

Также 12 педагогов подготовили 19 студентов для участия в XV студенческой научно-практической конференции по теме «Образование в России: история, реалии и перспективы», которая работала в рамках пятой секции XXI педагогических чтений.

Сочетание традиций и инноваций, умение быть на шаг впереди ученика, учет требований работодателей региона, международных стандартов – вот что сегодня характеризует коллектив Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского. Именно это позволяет колледжу ежегодно выпускать востребованные на рынке труда педагогические кадры для системы образования Ленинградской области.



