Среда обитания глазами студентов

На открытие выставки собрались преподаватели и учащиеся художественного отделения, приехали давние друзья школы – студенты и преподаватели кафедры интерьера и оборудования Академии дизайна им. барона Штиглица – бывшего художественного училища им. Веры Мухиной.

Открылась выставка выступлением музыкального трио преподавателей Сиверской школы искусств, исполнивших несколько песен на стихи руководителя художественного отделения Александра Златкина. Александр Ефимович представил гостей из Академии.

Профессор кафедры «Интерьер и оборудование», доцент, художник по проектированию интерьеров Вадим Тимонин, приветствуя всех собравшихся, рассказал о выставке и немного о кафедре, которая долгие годы называлась кафедрой архитектурного проектирования.

- Несмотря на многолетнее сотрудничество, мы первый раз привезли сюда такую выставку, – поделился Вадим Петрович. – Здесь представлено две разновидности проектирования. Во-первых, это дизайн архитектурной среды в макетах, выполненных первокурсниками Академии прошлого года. Тут мы работаем с конкретными ландшафтными задачами. Тема близкая: детский плескательный бассейн. Один из них находится недалеко, в Пушкине, второй – на Сестрорецком курорте. На макетах предусмотрены все условия для летнего отдыха: пляж, кабинки, фонтанчики. Все это называется благоустройство рекреационных зон городской среды.

На стенах – работы выпускников нашей кафедры. Это разработка интерьеров общественных зданий. Представлено два вида общественных объектов – спортивные комплексы и музеи.

Вадим Тимонин заметил, что в коридорах школы выставлены замечательные работы юных художников:

- Я вижу здесь много талантливых ребят. Надеюсь, что работа этой выставки подвигнет вас к рисованию общественных пространств, – сказал Вадим Петрович.

Преподаватели и студенты Академии Штиглица посетили Сиверскую школу искусств, в том числе, и с профориентационной целью – рассказать об одной из самых востребованных в наше время профессии дизайнера-проектировщика и о своем пути в эту профессию. Студенты-первокурсники – будущие дизайнеры по интерьерам, поступившие в Академию только в этом году, поделились своими историями: как выбирали учебное заведение и факультет, как готовились к поступлению, говорили о своих профессиональных планах.

…На выставке, посвященной архитектурной среде обитания человека, зритель может прикоснуться к особенной атмосфере архитектурно-дизайнерского процесса проектирования этой среды. Как считают организаторы экспозиции, сегодня тема человеческого бытия получила новые импульсы. Формирование общественных пространств и благоустройство занимают значительную часть в повестке дня муниципалитетов и градостроителей. Студенты Академии им. А.Л. Штиглица с большим интересом откликаются на злободневные вопросы и предлагают свое видение их решения.

Для юных талантливых воспитанников художественного отделения Сиверской школы искусств экспозиция послужит своего рода профориентационным стимулом. И, возможно, кто-то из сегодняшних учеников «художки» в будущем станет студентом Академии Штиглица – бывшей легендарной «Мухи», и внесет свою лепту в благоустройство не только «Дачной столицы» - Сиверской, но и столицы Ленинградской области - Гатчины.



