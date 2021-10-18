Порядок в системе вывоза мусора наведут в Ленинградской области

Юрлица ― магазины, кафе, салоны красоты и другие, пользующиеся придомовыми площадками для своих отходов, должны иметь договор на вывоз мусора. За соблюдением правила следит регион: организации, которые заключили договоры или хотят это сделать, должны направить договор или же заявку на его заключение в адрес профильного комитета (waste@lenreg.ru).

Кроме того, сведения о юридических лицах, уже заключивших такие договоры, должны быть внесены в Кадастр отходов Ленинградской области http://rko.lenreg.ru/site/login .

«Прошло достаточно времени с начала обновления системы по обращению с отходами в регионе, чтобы все юридические лица успели официально заключить соответствующие договоры и внести сведения об организации в Кадастр отходов Ленинградской области, тем, кто этого еще не сделал, хочу напомнить об ответственности», ― сообщил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

Юридическим лицам, не заключившим договор на вывоз отходов, грозит штраф 250 000 рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 000 рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток.

Организации, которые подавали заявки в УК по обращению с отходами, но договор с ними по неизвестной причине не был заключен, могут обратиться с заявлением на имя вице-губернатора Ленинградской области по безопасности Михаила Викторовича Ильина в письменном или электронном виде через портал «Госуслуги. Решаем вместе».