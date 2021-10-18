Порядок в системе вывоза мусора наведут в Ленинградской области

Юрлица ― магазины, кафе,
салоны красоты и другие, пользующиеся придомовыми площадками для своих отходов,
должны иметь договор на вывоз мусора. За соблюдением правила следит регион:
организации, которые заключили договоры или хотят это сделать, должны направить
договор или же заявку на его заключение в адрес профильного комитета
(waste@lenreg.ru).
Кроме того, сведения о
юридических лицах, уже заключивших такие договоры, должны быть внесены в
Кадастр отходов Ленинградской области http://rko.lenreg.ru/site/login .
«Прошло достаточно
времени с начала обновления системы по обращению с отходами в регионе, чтобы
все юридические лица успели официально заключить соответствующие договоры и
внести сведения об организации в Кадастр отходов Ленинградской области, тем,
кто этого еще не сделал, хочу напомнить об ответственности», ― сообщил
вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.
Юридическим лицам, не
заключившим договор на вывоз отходов, грозит штраф 250 000 рублей, индивидуальным
предпринимателям — до 50 000 рублей, либо приостановление деятельности до 90
суток.
Организации, которые
подавали заявки в УК по обращению с отходами, но договор с ними по неизвестной
причине не был заключен, могут обратиться с заявлением на имя вице-губернатора
Ленинградской области по безопасности Михаила Викторовича Ильина в письменном
или электронном виде через портал «Госуслуги. Решаем вместе».