Диалог с властью

- Какие существуют меры воздействия на собственников, пренебрегающих борьбой с борщевиком на своих земельных участках?

Отвечает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

- Согласно действующему законодательству, обязанность по содержанию земельных участков и удалению борщевика лежит на правообладателях земельных участков.

Мониторинг за соблюдением обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, проводится органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области в рамках осуществления ими муниципального земельного контроля.

Невыполнение требований по надлежащему содержанию земель влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Комитет подчёркивает, что необходимы усилия каждого землепользователя, землевладельца, арендатора для поддержания территорий в надлежащем состоянии, в том числе свободными от нежелательной сорной растительности. Граждане, в случае необходимости проведения проверки соблюдения требований земельного законодательства, должны обратиться с данной инициативой в местную администрацию с указанием местоположения участков на территории поселения, на которых произрастает борщевик Сосновского.

- Планируется ли внесение изменений в законодательство по вопросу регистрации жилого дома на землях сельхозназначения?

Отвечает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

- В соответствии с изменениями, вносимыми в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 2 июля 2021 года №299-ФЗ предусматривается возможность с 1 марта 2022 года строительства жилых домов крестьянскими фермерскими хозяйствами для осуществления своей деятельности на землях сельскохозяйственного назначения.

При этом комитет обращает внимание, что в соответствии с пунктом 5 статьи 3 299-ФЗ предусмотрена возможность ограничения права строительства жилых домов на землях сельскохозяйственного назначения в границах отдельных муниципальных образований для исключения случаев массовой застройки жилыми домами сельскохозяйственных угодий и сохранения угодий для сельскохозяйственной деятельности.

- Каким образом в Лужском районе можно получить земельный участок для ведения крестьянского фермерского хозяйства?

Отвечает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

- Информация о перечне земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, которые могут быть предоставлены в аренду гражданам и юридическим лицам, размещена на официальном сайте Леноблкомимущества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kugi.lenobl.ru в разделе: «Деятельность – Направления работы комитета – Аренда земельных участков», а так же на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов – torgi.gov.ru в разделе «Аренда и продажа земельных участков».

Информацию о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, можно получить в администрациях муниципальных образований, в том числе на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае выбора определенного земельного участка, необходимо обратиться в соответствующий уполномоченный орган – Леноблкомимущество или администрацию муниципального района по месту нахождения выбранного земельного участка с заявлением о его предоставлении.

При этом обращаем ваше внимание, что согласно действующему законодательству, предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется посредством торгов. Но есть исключительные случаи, по которым торги не производятся (п. 2 ст. 39.3 и п. 2 ст. 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации).

- Продуктивность предприятий животноводства и реализация продукции не повышается. Возможно ли увеличение субсидирования сельскохозяйственных производителей?

Отвечает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

- В Ленинградской области ежегодно увеличиваются суммы субсидирования сельхозтоваропроизводителей. В частности, на поддержку молочного животноводства в 2021 году из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета выделено 953,141 тыс. рублей (104,8% к 2020 году), в том числе на поддержку собственного производства молока – 696, 344 тыс. рублей (116,8% к 2020 году) и в порядке возмещения части затрат на стимулирование производства молока – 256, 796 тыс. рублей (86% к 2020 году).

Комитетом направлены предложения о возможности рассмотрения выделения в 2021 году дополнительных бюджетных ассигнований на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по направлению на поддержку собственного производства молока в размере 200 тыс. руб. в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований

на исполнение расходных обязательств по указанному направлению, комитет готов оказать государственную поддержку сельхозтоваропроизводителям Ленинградской области, занимающимся производством молока.

- Детские театральные коллективы получают высшие награды, становятся лауреатами различных конкурсов, но костюмы приходится шить за счет родителей. Есть ли возможность приобретения театральных костюмов за счет бюджета?

Отвечает комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

- В Ленинградской области ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры». Финансовые средства, предусмотренные на премирование победителей, могут быть использованы на укрепление материально-технической базы учреждения, в т.ч. на приобретение костюмов для самодеятельных коллективов. Кроме того, самодеятельные коллективы, действующие на базе Домов культуры, могут претендовать на поддержку из областного бюджета в объеме 1 млн. рублей, получив звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

- Планируется ли, в том числе на постоянной основе, пополнение библиотечного фонда?

Отвечает комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

- Ежегодно предоставляется субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальным образованиям на поддержку отрасли культуры по направлению «комплектование книжных фондов муниципальных библиотек». Размер субсидии рассчитывается исходя из числа жителей.

- Каким образом планируется вакцинирование от COVID-19 лиц без гражданства и трудовых мигрантов?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

- Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. В связи с этим, они могут вакцинироваться наравне с гражданами Российской Федерации.

При этом иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие полисов ОМС, могут вакцинироваться платно в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг, либо договорами добровольного медицинского страхования. В настоящее время вакцинация иностранных граждан – трудовых мигрантов на возмездной основе осуществляется в ООО «Единый медицинский центр» на базе двух прививочных пунктов. Также решается вопрос об организации их вакцинирования в действующих прививочных пунктах государственной системы здравоохранения Ленинградской области.