Музей города Гатчины благодарит друзей!

- Сегодня коллекция музея города Гатчины представлена в четырех основных залах, - рассказала Екатерина Алексеевна. - Зал «Старая Гатчина» рассказывает об истории города до начала ХХ века. Военный зал посвящен подвигу горожан в Великой Отечественной войне. Яркие страницы истории открывают Советский зал и зал «Город воинской славы».

Музей проводит экскурсии, организует выставки, в том числе на других площадках. В рамках научно-просветительской работы здесь проходят лекции и историко-краеведческие мероприятия. Коллектив выпускает книги, брошюры, готовит публикации, в том числе в интернет-изданиях, снимает видеофильмы.

Как и в других учреждениях культуры, противоковидные ограничения внесли в деятельность музея определенные сложности, нацелили музейщиков на новые формы работы, в том числе более активное использование виртуального пространства. Примета времени - активная работа в соцсетях привлекла новую аудиторию и открыла новый простор для творчества.

- Екатерина Алексеевна, как идут работы на новой музейной площадке – на ул. Радищева, 6?

- Здание на ул. Радищева, 6 – историческое, поэтому ремонт движется не так быстро, как хотелось бы. Планов много, но сначала помещение, а нам передали подвал, нужно привести в порядок. Начали с самого необходимого. Как появились средства, срочно заменили двери и вставили два окна, чтобы внутри не безобразничали и был хоть какой-то свет. Затем подвели воду и электричество. До конца ноября текущего года у нас будет отопление. Неожиданно для нас расчеты показали, что сделать электрическое отопление дешевле и современнее. Мы получаем много плюсов. Температуру можно регулировать: зимой выключить, когда нужно, а летом включать и просушивать помещение. Это же старое здание, и нам важно соблюдать температурно-влажностный режим. Также мы сделали проект вентиляции.

Проблемы остались только с канализацией. Как только сверху заработал ресторан, мы обнаружили, что с ней совсем плохо. По сути, настоящей-то канализации и не было. Была самодельная. Пошел ливень - и подвал затопило. После откачки стоков, подвал нужно было очистить и обеззаразить. А проблема осталась. Долго искали опытного специалиста, который работает с водоснабжением и водоотведением в старых зданиях. Важно не навредить историческому зданию и использовать его в новых целях – для размещения крупногабаритных экспонатов вспомогательного и научного фонда, части архива.

- Как финансируются ремонтные работы и развитие музея?

- Мы - муниципальное бюджетное учреждение. Музей работает за счет бюджетных средств. Они небольшие, поэтому для нас очень важна помощь, которая оказывается музею неравнодушными людьми.

Особенно хочу поблагодарить Валерия Александровича Ершова. Он помогает нам регулярно, начиная с 2011 года, на протяжении 10 лет. Ежегодные 100 тысяч рублей, которые Валерий Александрович - сначала как депутат Законодательного собрания, а потом как помощник депутата - привлекает из бюджета Ленинградской области, за 10 лет превратились в миллион рублей! Сумма для музея значительная. И поскольку мы этих денег ждем, на них рассчитываем и готовимся к их получению, всегда было «лыко в строку». Мы расходуем их целенаправленно и максимально эффективно.

Причем, мы никогда не обращались к Валерию Александровичу с просьбами, он сам каждый год приходит и интересуется: «Что вы планируете? Вам нужна помощь? Пишите письмо».

Когда к 100 тысячам, прибавляются муниципальные деньги – получается достаточно хорошая сумма. Мы сделали на эти средства многое: приобрели проектор с выдвигающимся экраном, по программе энергосбережения частично на депутатские деньги сделали ремонт потолка и заменили светильники. Преображается наша галерея истории Гатчины, где город представлен по сферам деятельности: образование, культура, полиция, благотворительность и так далее. В этом году средства были направлены на ремонтные работы в помещении по ул. Радищева, 6. И на следующий год уже есть планы.

- Когда в конце 2013 года музею передали дополнительные помещения, появилась возможность открыть новые залы. Чем интересен Советский зал?

- Здесь представлены элементы интерьера городских квартир 1950-60-х годов ХХ века, советские плакаты и атрибутика. В зале можно увидеть стол академика В.П. Константинова, стулья

1980-х годов из кинотеатра «Победа», а также фотографии гатчинцев, Красное знамя и грамоты, полученные за перевыполнение плана на 1977 год. Долгое время у нас при входе за дверью стоял барельеф Ленина, который был перевезен из администрации. В этом зале он нашел постоянное место. Мы его разместили с хорошей подсветкой – и теперь это излюбленное место для фотосессий.

Советский зал - идея Валерия Александровича, привлеченные им финансовые средства и переданные экспонаты.

- Экспонатами музея становятся и современные предметы?

- Это тоже интересно и важно. Например, в качестве особого предмета у нас хранится макет Олимпийского факела с эстафеты Олимпийского огня, которая проходила в Гатчине, и другие предметы, раскрывающие нашу эпоху, которые важно и нужно сохранить. Валерий Александрович передал в дар музею буклеты советского периода, атрибутику старую и современную. Я от души благодарю его за внимание и поддержку музея.

- С фондами музея города Гатчины можно познакомиться в интернете?

- Да, и это один из самых положительных моментов в нашей работе и всего музейного сообщества. Музей города Гатчины проводит оцифровку своего архива и фондов: результаты можно посмотреть на сайте «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» https://goskatalog.ru/portal/#/ . Систематизация, хранение и учет музейных предметов, комплектование фондов – исключительно важное направление работы для всех музеев. И гарантия того, что экспонат не пропадет бесследно.

Музейный каталог ведется, начиная с 2016 года. И все муниципальные музеи обязаны внести туда предметы своей коллекции. Зайдя на сайт Госкаталога, по поиску можно найти любой экспонат: узнать, где он хранится, увидеть фотографию, описание. Все в открытом доступе, и можно с этим работать.



