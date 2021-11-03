140 домов – жертвы «красного петуха»

- За 10 месяцев в Гатчине и районе зарегистрировано
687 пожаров. 140 из них – это пожары в жилых домах, квартирах, дачах.
Соответственно, 140 домов уничтожено огнем. Если собрать все вместе – целый
поселок получится. В этих пожарах 17 человек погибло, 12 пострадало.
- Где больше всего горит?
- Зависит от плотности населения. Конечно, пожары в
многоквартирных домах – это единичные случаи. Горят больше всего частные
домовладения. Все дачные массивы, особенно садоводство Красницы, массив Чаща,
Дивенский, Вырица, Сиверский. Где больше народу – там больше по-жаров.
Основных причин две: печное отопление и неисправность
электропроводки. Время идет, дома ветшают, собственники лишний раз не
заглядывают в печку, не проверяют электропроводку. А у Госпожнадзора ресурсов
не хватит проверить все жилые дома, количество которых растет в геометрической
прогрессии. На гатчинской земле – 280 садоводств. Но каждый год мы проводим
профилактику…
- Как? Пожарные инспекторы действительно
не могут заглянуть в каждый дом и каждую печку…
- Мы ведем профилактику совместными усилиями с
органами местного самоуправления, которые отвечают за реализацию мер первичной
пожарной безопасности и пропаганду среди населения. Взаимодействуем с
коммунальными службами – они размещают информацию на щитах в подъездах.
Печатаются и распространяются брошюры с напоминанием правил пожарной
безопасности. Профилактики много не бывает. Лишний раз человек прочитает –
лишний раз задумается.
- Количество пожаров увеличивается
пропорционально росту частного сектора?
- К счастью, нет. Каждый год горит примерно столько
же. Причем дачи даже больше, чем жилые дома. Старые электрические сети
рассчитаны на одно напряжение, а современные бытовые приборы – на другое.
Сейчас во время эпидемии масса народу отправляется проводить локдаун за
го-родом на своих фазендах. Приезжают, включают разом холодильник, стиральную
машинку, бойлер, чайник, телевизор, микроволновку, плитку – проводка не
выдерживает нагрузки.
- Как проверить – годна проводка в доме
или нет?
- Для проверки лучше приглашать специалиста. Подойдет
любой квалифицированный электрик – из коммунальных систем или электросетей.
Самостоятельно можно, как минимум, посмотреть, насколько эта проводка древняя.
Проверить сечение проводника. В зависимости от толщины сече-ния, на нее можно
нагружать больше или меньше. Следует обратить внимание на соединительные
коробки – чтобы не было скруток. В месте скрутки обычно замыкание и происходит.
Лишний раз проверить печку обыватель тоже вполне может
сам. Частая ошибка: печные трубы монтируют без всякой изоляции, они проходят
через чердак, перекрытия нагреваются. Хозяин сидит в комнате и до поры до
времени ничего не замечает…
Скоро температуры на улице перейдут в минус, печки
начнут топить чаще, электрические обогреватели тоже включать будут чаще…
- По выходным пожаров больше?
- Замечено, что больше пожаров случается в ночь с
пятницы на субботу – люди приезжают на дачи и начинают топить бани. Бани горят.
А с воскресенья на понедельник принимаются гореть дома: дачники уезжают и
оставляют что-нибудь непогашенным или не выключенным.
Если говорить о профилактике, то начинать ее надо с
детства. Органы Госпожнадзора постоянно ведут работу в школах, в детских садах
и в учреждениях дополнительного образования. Очень популярны творческие
конкурсы, особенно конкурсы рисунков на противопожарную тему. В октябре Главное
управление МЧС России по Ленинградской области проводило конкурс рисунков среди
детей сотрудников – в честь Дня гражданской обороны. Победителем конкурса в
возрастной категории от 13 до 16 лет стала дочка нашей сотрудницы – дознавателя
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Татьяны Надобных –
Дарья Недосекина.