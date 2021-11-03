140 домов – жертвы «красного петуха»

- За 10 месяцев в Гатчине и районе зарегистрировано 687 пожаров. 140 из них – это пожары в жилых домах, квартирах, дачах. Соответственно, 140 домов уничтожено огнем. Если собрать все вместе – целый поселок получится. В этих пожарах 17 человек погибло, 12 пострадало.

- Где больше всего горит?

- Зависит от плотности населения. Конечно, пожары в многоквартирных домах – это единичные случаи. Горят больше всего частные домовладения. Все дачные массивы, особенно садоводство Красницы, массив Чаща, Дивенский, Вырица, Сиверский. Где больше народу – там больше по-жаров.

Основных причин две: печное отопление и неисправность электропроводки. Время идет, дома ветшают, собственники лишний раз не заглядывают в печку, не проверяют электропроводку. А у Госпожнадзора ресурсов не хватит проверить все жилые дома, количество которых растет в геометрической прогрессии. На гатчинской земле – 280 садоводств. Но каждый год мы проводим профилактику…

- Как? Пожарные инспекторы действительно не могут заглянуть в каждый дом и каждую печку…

- Мы ведем профилактику совместными усилиями с органами местного самоуправления, которые отвечают за реализацию мер первичной пожарной безопасности и пропаганду среди населения. Взаимодействуем с коммунальными службами – они размещают информацию на щитах в подъездах. Печатаются и распространяются брошюры с напоминанием правил пожарной безопасности. Профилактики много не бывает. Лишний раз человек прочитает – лишний раз задумается.

- Количество пожаров увеличивается пропорционально росту частного сектора?

- К счастью, нет. Каждый год горит примерно столько же. Причем дачи даже больше, чем жилые дома. Старые электрические сети рассчитаны на одно напряжение, а современные бытовые приборы – на другое. Сейчас во время эпидемии масса народу отправляется проводить локдаун за го-родом на своих фазендах. Приезжают, включают разом холодильник, стиральную машинку, бойлер, чайник, телевизор, микроволновку, плитку – проводка не выдерживает нагрузки.

- Как проверить – годна проводка в доме или нет?

- Для проверки лучше приглашать специалиста. Подойдет любой квалифицированный электрик – из коммунальных систем или электросетей. Самостоятельно можно, как минимум, посмотреть, насколько эта проводка древняя. Проверить сечение проводника. В зависимости от толщины сече-ния, на нее можно нагружать больше или меньше. Следует обратить внимание на соединительные коробки – чтобы не было скруток. В месте скрутки обычно замыкание и происходит.

Лишний раз проверить печку обыватель тоже вполне может сам. Частая ошибка: печные трубы монтируют без всякой изоляции, они проходят через чердак, перекрытия нагреваются. Хозяин сидит в комнате и до поры до времени ничего не замечает…

Скоро температуры на улице перейдут в минус, печки начнут топить чаще, электрические обогреватели тоже включать будут чаще…

- По выходным пожаров больше?

- Замечено, что больше пожаров случается в ночь с пятницы на субботу – люди приезжают на дачи и начинают топить бани. Бани горят. А с воскресенья на понедельник принимаются гореть дома: дачники уезжают и оставляют что-нибудь непогашенным или не выключенным.

Если говорить о профилактике, то начинать ее надо с детства. Органы Госпожнадзора постоянно ведут работу в школах, в детских садах и в учреждениях дополнительного образования. Очень популярны творческие конкурсы, особенно конкурсы рисунков на противопожарную тему. В октябре Главное управление МЧС России по Ленинградской области проводило конкурс рисунков среди детей сотрудников – в честь Дня гражданской обороны. Победителем конкурса в возрастной категории от 13 до 16 лет стала дочка нашей сотрудницы – дознавателя Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Татьяны Надобных – Дарья Недосекина.



