Тайны улиц разбитых фонарей

В рамках прошедшего кинофестиваля в гатчинской библиотеке
им. А.И. Куприна состоялась творческая встреча с писателями-сценаристами
Андреем Кивиновым и Еленой Топильской – авторами первых сезонов «Улиц разбитых
фонарей» и «Тайн следствия». Писатели признались, что присутствуют на
знаменитом Гатчинском кинофестивале в первый раз, хотя в их творчестве
литература и кино переплетены очень тесно.
Андрей Кивинов – подполковник милиции в отставке. Работал в
уголовном розыске, возглавляя «убойный» отдел Кировского РУВД Санкт-Петербурга.
Писателем становиться не собирался. Окончил Кораблестроительный институт, но
тяга к работе в уголовном розыске (спасибо советскому телесериалу «Знатоки»)
пересилила. Пошел работать в милицию, позже окончил высшие курсы МВД.
- Так получилось, что за время работы скопилась масса
историй, легенд и баек, – рассказывает Андрей Владимирович. – И я написал
небольшую повесть, чтобы подарить ее своим коллегам, прочитать вслух на
посиделках. Повесть имела успех в кругу оперативников и случайно попала в
издательство. Шел 1992 года, когда была масса переводной литературы, в том
числе детективов. И издатели решили, что будет неплохо, если на нашей отечественной
фактуре тоже появится детективное произведение. Я дописал повесть до нужного
объема, и в 1994 году вышла первая книжка «Кошмары на улице Стачек». Потом
пошли новые книги, по ним – сериалы. Какое-то время я совмещал писательство с
работой в уголовном розыске, но потом пришлось выбирать. И последние лет
двадцать я занимаюсь творчеством. В основном, пишу сценарии. С литературой я
для себя решил закончить, потому что издать сейчас книгу, как это ни печально,
очень сложно. А труда вкладывать приходится много. Поэтому я переключился на
кино. Фестиваль «Литература и кино» в этом плане очень удачное сочетание.
Писатель ответил на традиционный вопрос, насколько его
произведения соответствуют реалиям оперативной работы.
- Жизнь и кино – немножко разные вещи. Когда начали снимать
«Улицы разбитых фонарей», актеры приехали к нам, чтобы познакомиться вживую с
милицейской работой. Они просидели три часа на каком-то скучнейшем допросе.
Допрашивали свидетеля, выясняли, записывали. Кто-то из артистов даже уснул, и
потом Саша Лыков сказал: «За это время можно «Титаник» посмотреть! Как нам это
играть – всю эту рутину?».
Конечно, закон жанра существует. Должна быть интрига,
обязательно выдуманная. Но при этом нужны знания ключевых моментов работы,
чтобы такая смесь правды и вымысла играла на достоверность. И люди, посмотрев,
поверили, что все так и было.
Естественно, биографии героев я выдумывал. Иногда
происходили смешные пересечения реальности и вымысла. Дукалис по фильму –
бывший рижский омоновец. И лет десять спустя актеру позвонили из секретариата
рижского ОМОНа и сказали: «Мы вас не можем найти в списках. Скажите, в каком
году вы служили». С тех пор он у них почетный рижский омоновец.
Режиссер Искандер Хамраев как-то приехал на место
происшествия, хотел посмотреть, как мы работаем. Расследовалось заказное
убийство: студент заказал убийство собственной матери и дал объявление в газете
о поиске киллера. Дело раскрыли буквально в тот же день. Исполнитель во всем
сознался. И Хамраев, посмотрев, как это происходит, сказал: «Нет, это снимать
нельзя, в это никто не поверит». Поэтому интриги приходится выдумывать,
умышленно допускать неточности только для того, чтобы было интересно смотреть.
- Как отреагировали на фильм прототипы героев?
- Прототипы отреагировали хорошо. Но я опасался реакции
руководства. На уровне РУВД все прошло спокойно. И мне повезло, что в 1994
году, когда вышла книга, старого начальника Главка сняли, а новый еще не
пришел. Уже потом бывший начальник, встретив меня в коридоре, сказал: «Я бы
тебя снял!». А министр МВД, посмотрев «Улицы разбитых фонарей», сказал:
«Форменное хулиганство» и дал премию актерам.
…Если вернуться к достоверности, то первые серии фильмов
снимались на самой, что ни на есть, натуральной натуре. Как признался Андрей
Кивинов, бюджет фильмов 90-х годов, по сравнению с сегодняшним, даже бюджетом
назвать нельзя:
- Специальных декораций не строили. У меня в кабинете
снималось несколько сцен просто потому, что было негде снимать. И я с гордостью
говорю, что в моем кабинете работали такие режиссеры, как Бортко, Хамраев… И
было забавно, когда в одном кабинете идет настоящая работа, а в другом кино
снимается.
Сейчас Андрей Кивинов продолжает заниматься только
сценарной работой. Из литературных произведений, может быть, напишет рассказы,
но не детективные – для интернета.
Сейчас начинаются съемки сериала для платформы про
шоу-бизнес – «Новое платье королевы». Это детективно-комедийная история про
танцовщиц, в которой до последнего кадра будет сохраняться загадка, кто же
главный злодей. Второй проект, который обещают начать снимать на будущий год, –
8-серийная комедия из жизни современной полиции.
Елена Топильская в детстве мечтала быть ветеринаром. Но,
начитавшись детективов Конан Дойля и Агаты Кристи, решила стать следователем. Работала следователем прокуратуры по особо важным делам в
том же районе, что и Андрей Кивинов. Потом ушла в адвокатуру.
Елена Валентиновна поделилась, что счастлива находиться в
Гатчине на кинофестивале и, главное, в библиотеке им. Куприна – своего любимого
писателя с детства.
- Но, надо заметить, Куприну повезло меньше, чем нам с
Андреем Владимировичем: наши книги, в отличие от Александра Ивановича,
практически все экранизированы, – отметила писательница. – Уже став
сценаристом, я заболела идеей экранизировать произведения Куприна. Есть мечта
объединить в одном фильме два рассказа: «К славе» и «Как я был актером». Они на
одну тему. И еще одно произведение – «Звезда Соломона». По требованию
руководства Первого канала я постаралась перенести действие повести в наши дни
и написала сценарий, который сгинул на Первом канале. Недавно к сценарию опять
возник интерес, и мне предъявили еще одну претензию: герой Куприна – коллежский
регистратор. Как его «перенести» в наши дни? Я сделала его налоговым
инспектором, посчитав, что это будет наиболее близкий персонаж – и по форме, и
по содержанию. Но кандидатура вызвала резкий негатив на ТВ. Сказали: «После
налогового инспектора только судебного пристава остается главным героем
сделать». Так что вопрос опять остался открытым.
Говоря о вечной дискуссии на тему «что лучше: книга или
фильм», Елена Топильская привела анекдот доцифровой эпохи:
- Когда фильмы еще хранили на пленках в больших бобинах, по
киностудии ходил такой анекдот. Две мышки сидят в архиве, грызут пленку, и одна
другой говорит: «А сценарий был лучше!».
Отвечая на вопрос о выборе актрисы на роль главной героини
«Тайн следствия», Елена Валентиновна призналась, что ее мнения как сценариста
никто не спрашивал. Режиссер Илья Макаров отверг всех кандидаток и остановился
на Анне Ковальчук.
- Многие отождествляют мою героиню со мной – это не так, –
сказала писательница. – Я с огромным уважением отношусь к Анне, она невероятно
красивая женщина не только в кино, но и в жизни. Однако в плане создания образа
на экране меня не все устраивает.
Елена Топильская написала сто серий «Тайн следствия» –
первые восемь сезонов. На просьбу зрителей дать критическую оценку сегодняшнего
сериала ответила, что не в курсе происходящего:
- Что там сейчас творится, я не знаю. Уже 22-й сезон на
экране. Я не смотрю.
Свое будущее адвокат Топильская связывает с писательской
деятельностью, причем только в детективном жанре. За исключением сценариев по
произведениям Куприна – Елена Валентиновна надеется осуществить свою давнюю
мечту экранизации.
Публика благодарила писателей за создание всенародно
любимых фильмов, отметив, что сценаристы оказали большую помощь МВД,
популяризировав облик сотрудников правоохранительных органов и изменив таким
образом отношение людей к милиции – сегодняшней полиции. На что Елена Топильская
с юмором ответила: «Все думают, что мы работали в жанре детектива. А мы просто
писали производственные романы – о жизни уголовного розыска и следствия».