Каждая третья пара подает заявление в ЗАГС в электронном виде

Согласно ответам респондентов, каждый второй опрошенный (51%) регистрировал брак менее трех лет назад, и примерно столько же (49%) человек регистрировали брак более трех лет назад.

Процедуру регистрации брака подавляющее большинство респондентов (98%) оценили положительно. Средняя оценка процедуры регистрации брака ― 4,7 баллов.

32% заявителей подавали документы в ЗАГС на регистрацию брака в электронном виде. При этом большинство опрошенных (68%) использовали традиционный бумажный формат подачи заявлений. Подавляющее большинство опрошенных (95%) из числа тех, кто подавал документы в ЗАГС в бумажном виде, ответили, что у них не возникло никаких трудностей при регистрации брака. У 1% проблемы возникли ― респонденты ответили, что им не удалось подать документы на «красивую дату» из-за большого количества желающих.

Как добавили в Управлении ЗАГС Ленинградской области, жители региона предпочитают регистрировать браки в своем районе. При этом гости нашего региона или жители Санкт-Петербурга всем городам Ленинградской области предпочитают Гатчину и Выборг для проведения церемонии.