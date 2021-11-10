Каждая третья пара подает заявление в ЗАГС в электронном виде

Согласно ответам
респондентов, каждый второй опрошенный (51%) регистрировал брак менее трех лет
назад, и примерно столько же (49%) человек регистрировали брак более трех лет
назад.
Процедуру регистрации
брака подавляющее большинство респондентов (98%) оценили положительно. Средняя
оценка процедуры регистрации брака ― 4,7 баллов.
32% заявителей подавали
документы в ЗАГС на регистрацию брака в электронном виде. При этом большинство
опрошенных (68%) использовали традиционный бумажный формат подачи заявлений.
Подавляющее большинство опрошенных (95%) из числа тех, кто подавал документы в
ЗАГС в бумажном виде, ответили, что у них не возникло никаких трудностей при
регистрации брака. У 1% проблемы возникли ― респонденты ответили, что им не
удалось подать документы на «красивую дату» из-за большого количества желающих.
Как добавили в Управлении
ЗАГС Ленинградской области, жители региона предпочитают регистрировать браки в
своем районе. При этом гости нашего региона или жители Санкт-Петербурга всем
городам Ленинградской области предпочитают Гатчину и Выборг для проведения
церемонии.