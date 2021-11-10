Последние пять лет 102 отдел возглавляет
подполковник полиции Сергей Исаев. В его послужном списке – работа участковым
на войсковицкой земле, служба в уголовном розыске. Коллектив, которым он
руководит сегодня, – это молодые работоспособные сотрудники, преданные
выбранной профессии. В традициях Войсковицкого отдела полиции – взаимовыручка и
взаимозаменяемость.
- Сергей Александрович,
как вам удается контролировать обстановку на такой обширной территории?
- Мы обслуживаем шесть поселений:
Войсковицкое, Большеколпанское, Елизаветинское, Сяськелевское, часть
Кобринского, когда закрылся Таицкий территориальный пункт полиции, добавилось
Пудостьское поселение. Да, по количеству населения – это много, почти 40 тысяч.
Что касается протяженности, мы обеспечены транспортом и успеваем вовремя
преодолевать расстояния. Благо, пробок в сельской местности нет.
- Но есть, наверное,
своя специфика. В чем она?
- Здесь нет такого транзита населения, как
в городе, – все друг друга знают. Каждый новый человек привлекает внимание.
Злоумышленники обычно сразу понимают, что их заметили. Но есть и минусы:
например, система видеонаблюдения «Безопасный город» отсутствует.
В последние годы наблюдается относительное
затишье. «Гастролеры» разъехались. Общая картина очень изменилась: теперь в
садоводствах и деревнях люди живут круглый год. Если раньше в деревне из 40
домов зимовать оставались в трех, то сейчас наоборот: из 40 только три будет
пустых. Возможно, сказалась пандемия – люди стремятся уехать за город.
Соответственно, для преступности в сельской местности складываются
неблагоприятные условия.
- Какие преступления
чаще совершаются в деревнях?
- У нас регистрируется весь спектр
преступлений, которые есть в Уголовном кодексе. Чаще всего, конечно, кражи –
мобильных телефонов, велосипедов, разного мелкого имущества. По домам ходят
мошенники под видом социальных и коммунальных служб, продают пенсионерам некие
приборы непонятного назначения по космической цене. Недавно была задержана
преступная группа, торговавшая «системами охлаждения».
Мошенничества в IT-сфере присутствуют, как и везде. Те же
«разводки» с банковскими картами. Больше всего, конечно, эти преступные
проявления отражаются на пожилых.
Грабежи и разбои у нас раскрыты. Убийства,
совершенные в этом году, были раскрыты по горячим следам.
- Убийства все
«бытовые»?
- Не все. Есть спонтанные, на почве
ревности. В Малых Колпанах, например, жена убила мужа, защищая любовника. Она
думала, что муж на работе, и пригласила товарища, с которым познакомилась в
соцсетях. А муж неожиданно вернулся. Он работал вахтовым методом, и в тот день
работы не оказалось. В Пудостьском поселении сложился аналогичный любовный
треугольник с трагичным финалом.
- Вы много лет работаете
на этой территории. Можно говорить о какой-то тенденции в криминальной сфере?
- Меняется формат преступлений. Тяжких и
особо тяжких совершается меньше – больше мелких, средней тяжести. Конечно, мы
стараемся не допускать, выявлять, занимаемся профилактикой. За криминальными
элементами устанавливается надзор, такие лица ставятся на учет, проверяются.
Они сами знают об этом и уже не идут на преступление, понимая неотвратимость
разоблачения.
- Какой район наиболее
спокойный – и наоборот, где оперативная обстановка сложнее?
- Все зависит от плотности населения. В
Войсковицах достаточно спокойно – возможно, потому что наш отдел расположен
непосредственно в поселке. Это уже накладывает отпечаток – полиция близко. Но
когда-то здесь существовал ДСК – крупное предприятие, на котором работало много
приезжих, и оперативная обстановка была куда сложнее. Сяськелево и Елизаветино
близко к Войсковицам – там тоже довольно тихо. Кобрино далеко, и преступный
элемент понимает, что нам до них еще доехать надо, – и позволяет себе
посягательства.
Но, как показывает практика, это затишье в
том или ином районе – явление временное, поэтому «я не люблю уверенности сытой»
– мы не ослабляем контроль и занимаемся превентивными составами преступлений.
- Вы согласны, что кадры
решают все?
- У нас подобрался на редкость слаженный
коллектив. В последние годы в отдел приходят молодые ребята, которые относятся
к службе с интересом, даже с азартом. Многие стремятся расти, сделать карьеру.
Из 20 человек только четверо – «старожилы», остальные – молодежь 20-30 лет. Все
работают в команде, делают общее дело. Никогда не бросят товарища один на один
с проблемой. Действуют быстро, и в процессе работы обычно сразу виден результат
– дальше уже остаются чисто процессуальные действия. С такими кадрами можно
решить все.