Последние пять лет 102 отдел возглавляет подполковник полиции Сергей Исаев. В его послужном списке – работа участковым на войсковицкой земле, служба в уголовном розыске. Коллектив, которым он руководит сегодня, – это молодые работоспособные сотрудники, преданные выбранной профессии. В традициях Войсковицкого отдела полиции – взаимовыручка и взаимозаменяемость.

- Сергей Александрович, как вам удается контролировать обстановку на такой обширной территории?

- Мы обслуживаем шесть поселений: Войсковицкое, Большеколпанское, Елизаветинское, Сяськелевское, часть Кобринского, когда закрылся Таицкий территориальный пункт полиции, добавилось Пудостьское поселение. Да, по количеству населения – это много, почти 40 тысяч. Что касается протяженности, мы обеспечены транспортом и успеваем вовремя преодолевать расстояния. Благо, пробок в сельской местности нет.

- Но есть, наверное, своя специфика. В чем она?

- Здесь нет такого транзита населения, как в городе, – все друг друга знают. Каждый новый человек привлекает внимание. Злоумышленники обычно сразу понимают, что их заметили. Но есть и минусы: например, система видеонаблюдения «Безопасный город» отсутствует.

В последние годы наблюдается относительное затишье. «Гастролеры» разъехались. Общая картина очень изменилась: теперь в садоводствах и деревнях люди живут круглый год. Если раньше в деревне из 40 домов зимовать оставались в трех, то сейчас наоборот: из 40 только три будет пустых. Возможно, сказалась пандемия – люди стремятся уехать за город. Соответственно, для преступности в сельской местности складываются неблагоприятные условия.

- Какие преступления чаще совершаются в деревнях?

- У нас регистрируется весь спектр преступлений, которые есть в Уголовном кодексе. Чаще всего, конечно, кражи – мобильных телефонов, велосипедов, разного мелкого имущества. По домам ходят мошенники под видом социальных и коммунальных служб, продают пенсионерам некие приборы непонятного назначения по космической цене. Недавно была задержана преступная группа, торговавшая «системами охлаждения».

Мошенничества в IT-сфере присутствуют, как и везде. Те же «разводки» с банковскими картами. Больше всего, конечно, эти преступные проявления отражаются на пожилых.

Грабежи и разбои у нас раскрыты. Убийства, совершенные в этом году, были раскрыты по горячим следам.

- Убийства все «бытовые»?

- Не все. Есть спонтанные, на почве ревности. В Малых Колпанах, например, жена убила мужа, защищая любовника. Она думала, что муж на работе, и пригласила товарища, с которым познакомилась в соцсетях. А муж неожиданно вернулся. Он работал вахтовым методом, и в тот день работы не оказалось. В Пудостьском поселении сложился аналогичный любовный треугольник с трагичным финалом.

- Вы много лет работаете на этой территории. Можно говорить о какой-то тенденции в криминальной сфере?

- Меняется формат преступлений. Тяжких и особо тяжких совершается меньше – больше мелких, средней тяжести. Конечно, мы стараемся не допускать, выявлять, занимаемся профилактикой. За криминальными элементами устанавливается надзор, такие лица ставятся на учет, проверяются. Они сами знают об этом и уже не идут на преступление, понимая неотвратимость разоблачения.

- Какой район наиболее спокойный – и наоборот, где оперативная обстановка сложнее?

- Все зависит от плотности населения. В Войсковицах достаточно спокойно – возможно, потому что наш отдел расположен непосредственно в поселке. Это уже накладывает отпечаток – полиция близко. Но когда-то здесь существовал ДСК – крупное предприятие, на котором работало много приезжих, и оперативная обстановка была куда сложнее. Сяськелево и Елизаветино близко к Войсковицам – там тоже довольно тихо. Кобрино далеко, и преступный элемент понимает, что нам до них еще доехать надо, – и позволяет себе посягательства.

Но, как показывает практика, это затишье в том или ином районе – явление временное, поэтому «я не люблю уверенности сытой» – мы не ослабляем контроль и занимаемся превентивными составами преступлений.

- Вы согласны, что кадры решают все?

- У нас подобрался на редкость слаженный коллектив. В последние годы в отдел приходят молодые ребята, которые относятся к службе с интересом, даже с азартом. Многие стремятся расти, сделать карьеру. Из 20 человек только четверо – «старожилы», остальные – молодежь 20-30 лет. Все работают в команде, делают общее дело. Никогда не бросят товарища один на один с проблемой. Действуют быстро, и в процессе работы обычно сразу виден результат – дальше уже остаются чисто процессуальные действия. С такими кадрами можно решить все.



