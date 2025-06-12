Железная леди

Борьба за место на пьедестале развернется не только среди мужчин, но и среди представительниц женского пола, несмотря на устаревшие предубеждения относительно их участия в силовых дисциплинах.

Мы решили спросить, влияет ли подъем тяжестей на женское здоровье, становится ли девушка «мужеподобной», есть ли негативная реакция со стороны парней при знакомстве и о других стереотипах у победительницы турнира прошлых лет, многократной чемпионки России по пауэрлифтингу Софьи Кирюхиной. Софья является воспитанницей спортивной студии Георгия Григорьевича Зобача, мастера спорта по тяжелой атлетике СССР, вице-чемпиона СССР.

- Софья, как вы начали заниматься пауэрлифтингом?

- Я начала заниматься сама, но довольно поздно: мне было 18 лет, когда я впервые выступила на соревнованиях. Мне всегда нравился спорт, и где-то в глубине души я корю родителей, что они не отдали меня в секцию в детстве. Пришла с огромным желанием тренироваться, и до сих пор это желание не ослабевает.

- Как относятся к вашей спортивной карьере родители?

- Родители против, даже сейчас против. Говорят, что это неженский вид спорта, что это влияет на здоровье, и ждут, когда я закончу заниматься пауэрлифтингом. Конечно, со временем их мнение изменилось, была и поддержка. Но есть человек, который всегда меня поддерживает – мой тренер.

- Что вас привлекает в пауэрлифтинге?

- Что можно выступать на соревнованиях и добиваться каких-то результатов, при этом не занимаясь с самого детства. Таких видов спорта ограниченное количество. Также меня привлекают атмосфера, друзья, командный дух, тренер, который всегда ставит передо мной адекватные цели.

Плюс пауэрлифтинга в том, что это индивидуальный вид спорта – можно заниматься тогда, когда тебе удобно, подстроиться под работу или учебу. К тому же это достаточно простой вид спорта в плане технического исполнения, движений в отличие от, например, гимнастики с лентами.

- Как вы считаете, повлиял ли пауэрлифтинг на вашу внешность и ваше здоровье? А если повлиял, то в какую сторону?

- Страха, что я буду «перекачанной», у меня никогда не было. Наоборот, этот вид спорта дает хорошую фигуру, крепкое, здоровое, сильное тело, хотя существует множество стереотипов. Что касается женского здоровья, то всё тоже отлично. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. После тренировок всегда лучше соображают мозги, проще делать домашнее задание, лучше настроение. Ты становишься закаленнее, а отсюда и устойчивость к болезням и вирусам. Минусы пауэрлифтинга для здоровья мне выделить сложно. Обычно они связаны с индивидуальными противопоказаниями. Единственное, мне кажется, что немного ухудшается зрение…

- Как реагируют молодые люди, когда узнают, что вы занимаетесь пауэрлифтингом?

- Не всегда это положительная реакция. Говорят, что непохоже, что я занимаюсь чем-то серьезно: выгляжу недостаточно крупно. Но часто встречаю восхищение и интерес, спрашивают про рабочие веса. Кстати, пока я не выполнила норматив мастера спорта, о моих занятиях никто и не знал.

- Какой совет Вы можете дать девушкам, которые хотят заниматься силовыми видами спорта?

- Наиболее частой ошибкой новичков является желание освоить всё и сразу, поднять максимальный вес, спрогрессировать. Это часто становится причиной травм. В начале пути нужно прислушиваться к тренеру: он понимает, как грамотно выставить нагрузку и как разработать программу тренировок. Советую обязательно мониторить свое состояние, обращать внимание на то, как чувствует себя тело. И, конечно, рекомендую не тренироваться через силу и проходить регулярные медицинские осмотры.

- Спасибо вам, Софья! Желаем новых побед на помосте!

Елизавета Гофман

Фото из архива спортсменки