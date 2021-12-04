Послевоенная Гатчина. Мгновения эпохи

Георгий Александрович
Рупанов родился в Петрограде в 1922 году. Его дед по материнской линии был
рабочим Обуховского завода. С детства Георгий демонстрировал способности к
рисованию и музыке, был очень спортивным, прекрасно плавал, катался на лыжах,
имел разряд по волейболу, но, когда ему подарили фотокамеру, увлёкся
фотографией и стал посещать фотостудию. Героиней первых снимков стала подруга
его детства, с которой они связали свои судьбы уже после войны.
Сохранилось много
фотографий, где он запечатлел родных и близких из многочисленной родни матери.
Георгий имел художественный вкус и снимал на камеру красоту окружающей жизни,
но его главной мечтой оставалось небо. Перед войной, в 1939 году, он поступил в
авиашколу, а в 1941-м досрочно ее окончил – началась война.
Георгий Рупанов был
направлен на фронт в 183 истребительный авиаполк. Фотографий, иллюстрирующих
фронтовые будни, сохранилось мало. На одной из них молодой авиамеханик Георгий
Рупанов стоит у самолета, готового к боевому вылету, на другой он играет на
мандолине в оркестре. И есть еще фотографии компании русских летчиков в
Болгарии и Венгрии.
Георгий Александрович
участвовал в боях под Сталинградом, где был контужен, но, несмотря на разрыв
барабанной перепонки, остался в полку. Он воевал на Воронежском, Степном, и
2-ом Украинском фронтах, принимал участие в освобождении Венгрии, Румынии,
Австрии, Болгарии, Чехословакии и Югославии. Есть боевые награды.
После войны Георгий
Рупанов служил в составе Южной группы войск в Болгарии в 149 гвардейском
авиаполку старшим авиамехаником, потом в Туркмении. В 1953 году он женился на
той самой подруге детства, которая была героиней его первых фоторабот.
Появились дети, и Рупанов
отказался от направления на учебу в Московскую авиационную академию. Вместо
этого в 1955 году он был переведён на службу в Ленинградский военный округ и
вместе с семьей поселился в Гатчине.
Об этом периоде сам
Георгий Александрович написал в своей автобиографии, что после прибытия на
гатчинский аэродром он обслуживал реактивные истребители МИГ-17 и реактивные
бомбардировщики ИЛ-28, на которых велись научные работы. Эти самолеты
базировались на пушкинском аэродроме, и летчики ездили туда на полеты.
В 1958 году аэродром
получил вертолет МИ-4, который доверили Георгию Александровичу как опытному
механику, работавшему во время войны на И-16 и И-183 («Чайка») с двигателями
воздушного охлаждения. На аэродроме проводились испытания научных приборов, в
том числе «Тепловизора», который разработал инженер Тучков (в то время
полковник).
Впоследствии Георгий
Александрович был переведен на аэродром в Горелово, где на самолетах испытывал
новые виды приборов и оборудования для космических аппаратов. Участвовал в
поиске спускаемых аппаратов на Байконуре. Он отличался конструкторским складом
ума, получил множество дипломов и рационализаторских свидетельств.
В семье Рупановых было
пятеро детей. Для них он сварил пятиместные сани, на которых дружная компания
каталась с гор Приоратского парка. В доме у них на новогодней елке появились
первые электрические гирлянды, смонтированные Георгием Александровичем и
расписанные вручную. Он изобрёл новую разветвленную систему отопления квартиры
на авиационном топливе. И сына своего, Вячеслава, пристрастил к фотографии.
Вячеслав Георгиевич пошёл по стопам отца, освоил науку фотографии и потом
оцифровывал богатый семейных фотоархив.
В 1968 году Георгий
Рупанов вышел в отставку после 28 лет службы в рядах ВВС, был награжден знаком
за безупречную службу. В последние годы тяжелая болезнь лишила его возможности
передвигаться, и несмотря на то, что он боролся, приковала к инвалидной
коляске. Но до последних дней Георгий Александрович оставался активным
человеком, полезным обществу, семье.
…На своих снимках Георгий
Рупанов не старался специально запечатлеть гатчинские парки или городские
панорамы – и парк, и город были частью жизни его семьи. Как признается Светлана
Георгиевна, «…вместе с городом пережиты и радостные, и печальные события,
поэтому Гатчина живет в наших сердцах. Удивительными были люди, пережившие
войну, – благодарные миру, открытые чужой беде и радости, они жили истинными
ценностями...»
Дети Георгия
Александровича с благодарностью хранят и память об отце, и его бесценный
фотоархив. Благодаря их заботе о сохранении этого наследия мы можем видеть
навсегда утраченные гатчинские пейзажи. Вспоминать, удивляться и показывать
детям. На этих черно-белых сним-ках – целая эпоха, свидетелей которой остается
все меньше. Это молодость тех, кого теперь мы зовем поколением победителей. Они
не дожили до «цифровизации», но оставили нам бесценные свидетельства.
Фотокарточки.
Подготовила Екатерина Дзюба