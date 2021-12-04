Послевоенная Гатчина. Мгновения эпохи

Послевоенная Гатчина. Мгновения эпохи

Светлана и Вячеслав Рупановы оцифровали и разместили в интернете старые фотографии, сделанные в прошлом веке их отцом – страстным любителем фотографии Георгием Рупановым. Многие из этих кадров сняты в гатчинских парках – дворцовом и Приоратском. На них запечатлены давно исчезнувшие парковые аттракционы и достопримечательности, которые сегодня восстанавливаются. О жизни Георгия Рупанова мы узнали из рассказа его дочери – Светланы Георгиевны.

Рубрики : По страницам истории     04 Dec 2021

Георгий Александрович Рупанов родился в Петрограде в 1922 году. Его дед по материнской линии был рабочим Обуховского завода. С детства Георгий демонстрировал способности к рисованию и музыке, был очень спортивным, прекрасно плавал, катался на лыжах, имел разряд по волейболу, но, когда ему подарили фотокамеру, увлёкся фотографией и стал посещать фотостудию. Героиней первых снимков стала подруга его детства, с которой они связали свои судьбы уже после войны.

Сохранилось много фотографий, где он запечатлел родных и близких из многочисленной родни матери. Георгий имел художественный вкус и снимал на камеру красоту окружающей жизни, но его главной мечтой оставалось небо. Перед войной, в 1939 году, он поступил в авиашколу, а в 1941-м досрочно ее окончил – началась война.

Георгий Рупанов был направлен на фронт в 183 истребительный авиаполк. Фотографий, иллюстрирующих фронтовые будни, сохранилось мало. На одной из них молодой авиамеханик Георгий Рупанов стоит у самолета, готового к боевому вылету, на другой он играет на мандолине в оркестре. И есть еще фотографии компании русских летчиков в Болгарии и Венгрии.

Георгий Александрович участвовал в боях под Сталинградом, где был контужен, но, несмотря на разрыв барабанной перепонки, остался в полку. Он воевал на Воронежском, Степном, и 2-ом Украинском фронтах, принимал участие в освобождении Венгрии, Румынии, Австрии, Болгарии, Чехословакии и Югославии. Есть боевые награды.

После войны Георгий Рупанов служил в составе Южной группы войск в Болгарии в 149 гвардейском авиаполку старшим авиамехаником, потом в Туркмении. В 1953 году он женился на той самой подруге детства, которая была героиней его первых фоторабот.

Появились дети, и Рупанов отказался от направления на учебу в Московскую авиационную академию. Вместо этого в 1955 году он был переведён на службу в Ленинградский военный округ и вместе с семьей поселился в Гатчине.

Об этом периоде сам Георгий Александрович написал в своей автобиографии, что после прибытия на гатчинский аэродром он обслуживал реактивные истребители МИГ-17 и реактивные бомбардировщики ИЛ-28, на которых велись научные работы. Эти самолеты базировались на пушкинском аэродроме, и летчики ездили туда на полеты.

В 1958 году аэродром получил вертолет МИ-4, который доверили Георгию Александровичу как опытному механику, работавшему во время войны на И-16 и И-183 («Чайка») с двигателями воздушного охлаждения. На аэродроме проводились испытания научных приборов, в том числе «Тепловизора», который разработал инженер Тучков (в то время полковник).

Впоследствии Георгий Александрович был переведен на аэродром в Горелово, где на самолетах испытывал новые виды приборов и оборудования для космических аппаратов. Участвовал в поиске спускаемых аппаратов на Байконуре. Он отличался конструкторским складом ума, получил множество дипломов и рационализаторских свидетельств.

В семье Рупановых было пятеро детей. Для них он сварил пятиместные сани, на которых дружная компания каталась с гор Приоратского парка. В доме у них на новогодней елке появились первые электрические гирлянды, смонтированные Георгием Александровичем и расписанные вручную. Он изобрёл новую разветвленную систему отопления квартиры на авиационном топливе. И сына своего, Вячеслава, пристрастил к фотографии. Вячеслав Георгиевич пошёл по стопам отца, освоил науку фотографии и потом оцифровывал богатый семейных фотоархив.

В 1968 году Георгий Рупанов вышел в отставку после 28 лет службы в рядах ВВС, был награжден знаком за безупречную службу. В последние годы тяжелая болезнь лишила его возможности передвигаться, и несмотря на то, что он боролся, приковала к инвалидной коляске. Но до последних дней Георгий Александрович оставался активным человеком, полезным обществу, семье.

…На своих снимках Георгий Рупанов не старался специально запечатлеть гатчинские парки или городские панорамы – и парк, и город были частью жизни его семьи. Как признается Светлана Георгиевна, «…вместе с городом пережиты и радостные, и печальные события, поэтому Гатчина живет в наших сердцах. Удивительными были люди, пережившие войну, – благодарные миру, открытые чужой беде и радости, они жили истинными ценностями...»

Дети Георгия Александровича с благодарностью хранят и память об отце, и его бесценный фотоархив. Благодаря их заботе о сохранении этого наследия мы можем видеть навсегда утраченные гатчинские пейзажи. Вспоминать, удивляться и показывать детям. На этих черно-белых сним-ках – целая эпоха, свидетелей которой остается все меньше. Это молодость тех, кого теперь мы зовем поколением победителей. Они не дожили до «цифровизации», но оставили нам бесценные свидетельства. Фотокарточки.

 

Подготовила Екатерина Дзюба

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