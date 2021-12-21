«Моё семейное древо»

17 декабря были подведены итоги творческого конкурса для школьников «Мое семейное древо». В это году конкурс проводился в четвертый раз и приурочен к Году науки и технологий в России.

Тема конкурсных работ – «Моя семья – моя научная традиция». Ребятам предложили рассказать свои истории, посвященные научным семейным династиям. К таким династиям относятся семьи, в которых три и более поколения научных работников, ученых, членов семей, состоящих в научных обществах.

Своей целью инициаторы конкурса ставили пропаганду ценности научного образования, традиций семей, посвятивших себя научной деятельности. Тут и создание атмосферы уважения к семьям, имеющим свои традиции, и повышение интереса детей к сохранению документальных источников по истории своей семьи.

Конкурс проводится среди школьников Ленинградской области в трех возрастных группах: начальная школа, 5-8 классы и 9-11 классы.

15 работ-победителей отборочного этапа, традиционно проводимого муниципальными общественными палатами, стали финалистами конкурса. В их числе работы из Всеволожского, Волховского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Тосненского, Тихвинского районов и Сосновоборского городского округа.

- Многие работы выполнены на серьезном уровне, а исследование проведено вглубь на семь, восемь и более поколений, – делится председатель жюри, председатель комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области Вероника Каторгина. – Иногда мы слышим мнение: мол, ребятам самим такие работы выполнить не под силу, им помогали родители. Но нас это только радует: одна из задач конкурса – это совместное изучение семейной истории.

По сумме баллов, присужденных каждой из работ, победителями конкурса «Мое семейное древо – 2021» стали:

1 место – Мария Дубовая и Софья Канская (Всеволожский район);

2 место – Илона Кузьмина (Ломоносовский район) и Федор Родионов (Гатчинский район);

3 место – Любовь Родионова (Кировский район), Владимир Лукиных (Ломоносовский район) и Анна Горбачева (Тосненский район).

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