«Моё семейное древо»

17 декабря были подведены итоги
творческого конкурса для школьников «Мое семейное древо». В это году конкурс
проводился в четвертый раз и приурочен к Году науки и технологий в России.
Тема конкурсных
работ – «Моя семья – моя научная традиция». Ребятам предложили рассказать свои
истории, посвященные научным семейным династиям. К таким династиям относятся
семьи, в которых три и более поколения научных работников, ученых,
членов семей, состоящих в научных обществах.
Своей целью
инициаторы конкурса ставили пропаганду ценности научного образования, традиций
семей, посвятивших себя научной деятельности. Тут и создание атмосферы уважения
к семьям, имеющим свои традиции, и повышение интереса детей к сохранению
документальных источников по истории своей семьи.
Конкурс
проводится среди школьников Ленинградской области в трех возрастных
группах: начальная школа, 5-8 классы и 9-11 классы.
15 работ-победителей отборочного
этапа, традиционно проводимого муниципальными общественными палатами, стали
финалистами конкурса. В их числе работы из Всеволожского, Волховского,
Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского,
Приозерского, Тосненского, Тихвинского районов и Сосновоборского городского
округа.
- Многие работы выполнены на
серьезном уровне, а исследование проведено вглубь на семь, восемь и более
поколений, – делится председатель жюри, председатель комиссии по образованию,
молодежной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту
Общественной палаты Ленинградской области Вероника Каторгина. – Иногда мы
слышим мнение: мол, ребятам самим такие работы выполнить не под силу, им
помогали родители. Но нас это только радует: одна из задач конкурса – это
совместное изучение семейной истории.
По сумме баллов, присужденных каждой
из работ, победителями конкурса «Мое семейное древо – 2021» стали:
1 место – Мария Дубовая и Софья
Канская (Всеволожский район);
2 место – Илона Кузьмина
(Ломоносовский район) и Федор Родионов (Гатчинский район);
3 место – Любовь Родионова (Кировский
район), Владимир Лукиных (Ломоносовский район) и Анна Горбачева (Тосненский район).
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