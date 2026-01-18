Пожаровы в Гатчине

Из Москвы в Гатчину, где жили и работали члены большой семьи Пожаровых, приехали Николай Николаевич Мильшин – исследователь истории семьи (супруга Николая Николаевича – двоюродная внучатая племянница Федора Пожарова), его сын Артем (прямой праправнук по материнской линии отца Федора Пожарова) и внук.

Гатчина особенно интересна нынешнему поколению Пожаровых еще и потому, что родители супруги Николая Николаевича – Ирины – жили в Красногвардейске (Гатчине) и работали на фабрике «Граммофон» с середины 1930-х годов до первых дней Великой Отечественной войны.

Визит начался с участия в презентации литературно-краеведческого альманаха «Оредеж», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она проходила в районной библиотеке им. Пушкина. Николай Мильшин (литературный псевдоним – Николай Ходанов) – член Союза писателей России. В сборник вошла его статья «В шесть часов вечера после войны», рассказывающая о нелегкой и интересной судьбе выдающегося кооператора Ленинграда и Гатчины Федора Арсеньевича Пожарова.

В Гатчинском музее грамзаписи

Сразу после творческого вечера гости приехали в Гатчинский музей грамзаписи, где погрузились в атмосферу довоенной фабрики «Граммофон».

Тогда музей еще только готовился к торжественному открытию.

- Честно говоря, мы были весьма обрадованы возможностью увидеть новую расширенную экспозицию музея, пусть еще не совсем в готовом для приема посетителей виде, и познакомиться с людьми, создавшими уникальное музейное пространство, посвященное истории грамзаписи и гатчинской артели «Граммофон». Только вдумайтесь: артель уже 85 лет как перестала работать, а у нас появилась возможность увидеть и подержать в руках продукцию артели 90-летней давности! И наши сокровенные ожидания были в полной мере удовлетворены этой необычной вечерней встречей с интересными увлеченными людьми и той информацией, которую мы получили на экспозиции в стенах музея. Фонограф Эдисона, граммофон Берлинера, патефон братьев Пате – путь в полторы сотни лет обозначен крупными знаковыми вехами, чтобы показать эволюцию приборов и оборудования для воспроизведения звука. Экспозиция гатчинских патефонов переехала в новый зал и стала

частью большой истории. Таким образом, мы по Божьему промыслу оказались первыми посетителями новой экспозиции этого интереснейшего музея, – рассказывает Николай Мильшин.

Особую атмосферу музея, по мнению писателя, создают фотокопии документов и фотографии фабрики «Граммофон», ее сотрудников в процессе работы и в редкие минуты отдыха. Создатели музея порадовали посетителей стендами, на которых представлены вырезки из заводской многотиражки «Мембрана», что дает возможность экскурсантам почувствовать пульс, ритм тех замечательных лет, наполненных трудовым подъемом и энтузиазмом.

Гости поздравили руководителя музея Анатолия Горбатенко с открытием новой экспозиции и вручили экземпляр альманаха «Оредеж» с дарственной надписью. Анатолий Владимирович в свою очередь передал в дар родственникам Федора Пожарова книгу «История забытой фабрики "Граммофон"».

- Наше знакомство и общение дало массу положительных эмоций и позволило существенно пополнить копилку знаний и документов – молчаливых свидетельств эпохи столетней давности. В музее мы с головой погрузились в атмосферу середины 30-х годов. Эта атмосфера с любовью и глубокими знаниями воссоздана основателем и руководителем этого необычного музея. Мы завершили нашу душевную встречу в этот судьбоносный для всех нас вечер за чае-

питием в стенах этого теплого и по-настоящему живого музея, созданного идеями и горячими сердцами людей, ставшими для нас в этот вечер очень близкими, практически родными, – признается Николай Мильшин.

Место силы

Утром следующего дня Николай Мильшин с сыном и внуком заехали по традиции на улицу Чкалова, к дому № 22. Именно в этом доме в Гатчине накануне 1941 года жили бабушка и дедушка Артема Мильшина. Из окон комнаты, в которой жили Анатолий и Анна Пожаровы, открывается прекрасный вид на Приоратский дворец.

В доме на улице Чкалова прошел медовый месяц Пожаровых, а спустя два месяца после свадьбы началась Великая Отечественная война…

Новые «штрихи к портрету» семьи Пожаровых

Приехав домой, Николай Мильшин погрузился в семейных архив, нашел фотографии и документы родителей супруги Ирины и опубликовал в интернет-издании (https://cont.ws/@hodanov/3181388) новую статью «Как мы стали первыми посетителями новой экспозиции Музея гатчинского патефона», а также представил уникальные довоенные и военные документы из семейного архива Пожаровых.

Вот некоторые страницы гатчинской истории Анатолия и Анны Пожаровых, составленные Николаем Мильшиным на основе автобиографий и записей в трудовых книжках.

Анатолий Иванович Пожаров:

- в 1929 году закончил 7 классов Некоузской школы Ярославской области.

- 1929–1931 – работал станочником в кооперативе «Юпитер» (Красногвардейск), получил 6 разряд токаря-станочника.

- 1931–1936 – работал в артели «Цветметштамп» (Красногвардейск) станочником.

Учредителем и председателем правления кооператива «Юпитер» и артели «Цветметштамп» был его родной дядя, младший брат отца – Федор Арсеньевич Пожаров.

- 1936–1937 – служил в Красной армии: командир отделения 216 СП.

- 1937–1941 – работал в артели «Граммофон»: станочник и мас-тер участка металлообработки, параллельно обучался на заочном отделении Ленинградской промакадемии.

В апреле 1941 года Анатолий сочетался законным браком с жительницей Красногвардейска Анной Васильевной Титовой. С начала войны Анатолий Пожаров служил в Красной армии: командир отделения, младший лейтенант. Вскоре был контужен, попал в плен и только в 1944 году освобожден из концлагеря частями Красной армии.

После проверки СМЕРШ и лечения в госпитале служил в 290 отдельном штурмовом батальоне командиром отделения. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга» и медалью «За Победу в Великой Отечественной

войне». Демобилизован в январе 1946 года в звании старшего лейтенанта, командира отделения.

Анна Васильевна Пожарова (Титова):

- в 1934–1936 годах работала в Красногвардейске (Гатчине) кассиром в театре «Дома Красной армии». Затем – табельщиком, счетоводом, контрольным мастером на фабрике «Граммофон». Без отрыва от производства окончила 3-годичные курсы мастеров по холодной обработке металлов.

В 1941 году накануне бракосочетания Ирина вместе с будущим мужем Анатолием Ивановичем Пожаровым совершила поездку в Золотково, где молодые получили благословение от родителей Анатолия – Ивана Арсеньевича и Любови Максимовны. Пожаровы-старшие вручили Анатолию и Анне иконы Спаса-Вседержителя и Пресвятой Богородицы.

В начале войны Анна была эвакуирована с оборудованием и частью коллектива фабрики «Граммофон» в Ленинград – «для производства и сборки минных взрывателей». Анна взяла с собой чемодан с личными вещами, семейные фотографии и венчальные иконы. Эти иконы и фотографии были с молодой женщиной весь ее блокадный период, а также во время всех перемещений, связанных с боевыми действиями ее зенитно-артиллерийской части.

В 1942 году Анна служила прожектористкой в зенитной части ПВО Ленинграда. В этом же году была эвакуирована в критичес-ком состоянии здоровья в деревню Асово Молотовской (Пермской) области на лечение в госпиталь с диагнозом «дистрофия».

Летом 1943 года Анна была вновь призвана в Красную армию в зенитно-артиллерийскую часть дивизии ПВО. Освобождала Донбасс, Украину, Чехословакию, демобилизована в звании сержанта. Анна Пожарова награждена медалями «За Победу в Великой Отечественной войне» и «За боевые заслуги».

Вот такая судьба – сухим, но точным языком документов. Можно сказать, повезло гатчинским молодоженам апреля 1941 года. Если, конечно, не знать всей драматической истории семьи Пожаровых: ужасов пленения Анатолия Ивановича, долгих дней и ночей Анны в блокадном Ленинграде, работу на производстве минных взрывателей в холодных цехах, голод, службу в частях ПВО до победных залпов...

Прошли долгие пять лет полнейшей неопределенности о судьбе дорогого человека, и только любовь и вера в счастливый исход согревали сердца Анны и Анатолия. Встретились супруги Пожаровы в январе 1946 года, после демобилизации Анатолия, в поселке Сетунь на окраине Москвы.

Теперь благодаря неутомимому исследователю семьи Пожаровых Николаю Николаевичу Мильшину копии документов семьи Пожаровых пополнят фонды гатчинского музея и обогатят просветительские программы.

Проект «Гатчинский музей грамзаписи» поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Татьяна Можаева

Фото из семейного архива Пожаровых