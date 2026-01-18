Операцию именовать «Искра»

Операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда началась 12 января 1943 года. В директиве № 170696 Ставки Верховного Главнокомандования командующим войсками Волховского и Ленинградского фронтов об утверждении плана операции написано: «Готовность операции – к 1 января 1943 года. Операцию при телефонных переговорах и переписке именовать „Искра“». С документом можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки. Также доступно фото группы участников прорыва блокады Ленинграда, сделанное не ранее 12 января 1943 года.

Общий замысел операции сводился к тому, чтобы встречными ударами двух фронтов – Ленинградского с запада и Волховского с востока – разгромить группировку немецко-фашистских войск, которая удерживала Шлиссельбургско-Синявинский выступ.

12 января 1943 года после тщательной подготовки 67-я армия Ленинградского фронта нанесла мощный удар с запада на восток. Навстречу ей пробивалась 2-я ударная и 8-я армии Волховского фронта. Наступление поддерживали огнём корабли, береговая артиллерия и авиация Балтийского флота, а также авиация дальнего действия. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с боевыми донесениями штаба Волховского фронта за 14 и 17 января.

В боях за Ленинград было совершено множество подвигов, навсегда вошедших в историю. Об одном из них рассказывает Алексей Константинович Баранов – участник наступательной операции войск Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года, полковник в отставке. Интервью было записано радиожурналистом Матвеем Фроловым 13 января 1983 года.

Алексей Константинович рассказывает о том, что наши бойцы шли в наступление по пояс в снегу под непрекращающимся обстрелом врага: «Создалось очень сложное положение и казалось, что ничего нельзя сделать… Огонь врага не давал поднять головы. И тогда первым к вражеской огневой точке двинулся молодой боец, комсомолец, ленинградец Костя Усов… Он полз по снегу с гранатами в руках, но вражеский пулемётчик заметил его. Раненый Усов остался лежать на снегу. Следом пополз другой боец и его сразила пулемётная очередь. В это время возле вражеского дзота показались два наших связиста, которые тянули связь к командному пункту батальона. Один из них, заметив, в каком трудном положении оказался батальон, принял смелое решение. Он взял гранаты и пополз по-пластунски к стенам дзота. Дважды он пытался забросить гранаты и лимонки в дзот, но оба раза оказались неудачными. И тогда на глазах у всех бойцов он совершил обессмертивший его подвиг – поднялся во весь рост, обернулся к бойцам, как бы призывая продолжать наступление, сделал несколько шагов и своим телом закрыл амбразуру».

Позднее все воины дивизии, а затем и фронта узнали имя этого героя – солдат Дмитрий Семёнович Молодцов, рабочий, ленинградец. Посмертно ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Позже он был зачислен в списки 270-го Ленинградского стрелкового полка.

С прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всём Ленинградском фронте. Но полностью блокадное кольцо было снято лишь спустя год – 27 января 1944 года.

Героическим событиям освобождения города посвящена коллекция «Оборона и блокада Ленинграда». В ней представлены различные источники военного времени, включающие официальные документы, газеты, карточки, листовки, памятки, периодические издания, открытки, фото- и кинохронику.

Блокада Ленинграда – одна из самых важных страниц в нашей истории, к которой нужно постоянно обращаться, чтобы никогда не допустить повторения подобной трагедии. Материалы цифровой коллекции – это исторические свидетельства, необходимые нам сегодня для бережного хранения памяти о подвиге жителей города-героя.