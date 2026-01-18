Кто останется без света 19 января в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 января 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
19.01.2026 с 09:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Белогорка (частично).
19.01.2026 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево,
д. Романовка,
жд/с Старое Мозино.
19.01.2026 с 09:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (частично),
д. Коргузи.
