Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 19 января в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 января 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

19.01.2026 с 09:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Белогорка (частично).       

 

19.01.2026 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево,

д. Романовка,

жд/с Старое Мозино.

 

19.01.2026 с 09:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (частично),

д. Коргузи.

         