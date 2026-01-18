Рассекречены новые документы об убийствах нацистами душевнобольных в Гатчинском районе

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Согласно документам следствия и суда, семеро сотрудников больницы и еще один их пособник из числа местных жителей по указанию немецкого командования - коменданта района майора Шперлинга и местного коменданта капитана Хегера, а также назначенного ими начальника больницы Шахроманяна, добровольно согласились участвовать в отравлении душевнобольных путем введения смертельных инъекций. В результате за один день, 20 ноября 1941 года, были умерщвлены около 850 человек", - рассказал представитель пресс-службы.

Среди публикуемых документов - выписки из актов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Гатчинском районе, копия приговора Военного трибунала Ленинградского фронта от 9 апреля 1944 года в отношении фигурантов дела, протокол допроса главного судмедэксперта Ленинградского фронта Андрея Владимирского, а также акт судебно-медицинской экспертизы, датируемый 20–22 февраля 1944 года.

Как следует из материалов, в августе 1941 года немецкие войска, захватив усадьбу Сиворицы, где расположена больница имени Кащенко, заняли помещения, а 1300 душевнобольных поместили в корпус, рассчитанный всего на 200 человек. Для пациентов создали антисанитарные условия, морили их голодом, выдавая по 100 граммов хлеба в сутки, а затем, с октября 1941 года, и эту голодную норму выдавать перестали.

"В результате такого варварского отношения к больным среди них началась большая смертность и к ноябрю месяцу 1941 года умерло около 200 человек. Не останавливаясь на этом, немецко-фашистские захватчики решили душевнобольных уничтожить путем отравления", - сказано в приговоре трибунала.

Суд вынес решение «расстрелять» для семерых конкретных исполнителей, коловших инъекции пациентам, а двух медсестер приговорил к 10 годам лагерей. Историки подчеркивают, что точное число погибших и их имена до сих пор изучаются и дополняются.

Следствие выяснило, что умерщвленных больных закопали в противотанковом рву близ деревни Ручьи, находившейся к югу от Сивориц и соседнего села Никольского.

Как уточнил ТАСС историк Станислав Бернев, немецкое командование постаралось сделать всё для того, чтобы о захоронении не узнали местные жители: их на время выселили из деревни, а дорогу перекрыли, чтобы никто ничего не видел и не слышал.

В документах говорится, что в сентябре-октябре 1943 года оккупанты разрыли могилы с трупами и пригнали около 20 пленных красноармейцев, чтобы их руками сжечь останки. Под усиленной охраной немецких солдат пленные делали это около двух недель, предварительно тела обливались горючей жидкостью. После этого уже самих советских пленных привели в сарай, где заперли и сожгли заживо, о чем свидетельствовали жители Ручьев.

Однако скрыть преступления не удалось. После освобождения территории Гатчинского района, в феврале 1944 года, экспертная комиссия обнаружила на участке рва, послужившего могилой для больных, около 50 кг разных человеческих костей вперемешку с золой, а также части от нижнего белья и верхней одежды. Частицы обожженных человеческих костей были найдены и на месте сожженного сарая с военнопленными, причем останки оказались сосредоточены на одном небольшом участке бывшего строения, площадью около 4 кв. м. По мнению судмедэксперта Владимирского, такая локализация указывала на то, что части от сгоревших людей были намеренно собраны в одно место для полного их уничтожения огнем.

Как отмечается в показаниях свидетелей из числа местных жителей, всего в больнице имени Кащенко от действий оккупантов погибли около 1300 советских граждан.

…В 1955 году в двух километрах южнее села Никольское был установлен памятный обелиск с надписью: «Здесь, 22/XI — 1941 г. были зверски замучены и сожжены фашистскими палачами более 900 советских людей, находившихся на лечении в больнице им. П.П. Кащенко». В дальнейшем цифра была уточнена.