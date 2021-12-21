Документ регулирует
проведение новогодних праздников в детских садах и школах региона. В частности,
родители или другие законные представители смогут присутствовать на них при
наличии документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от
COVID-19, факт заболевания в течение последних шести месяцев, или наличия
отрицательного результата ПЦР-теста давностью 48 часов.
Предприятия общепита с
паспортом коллективного иммунитета смогут работать в новогоднюю и
рождественскую ночь (с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января) до 2:00 часов.
Тем не менее, у посетителей должен быть документ о полном курсе вакцинации от
COVID-19 или о перенесенном в последние полгода заболевании, также отметить
праздник в ресторане смогут посетители с отрицательным ПЦР-тестом, проведенном
не менее, чем за двое суток до мероприятия.
Кроме того, документ
устанавливает порядок работы оздоровительных лагерей до 1 марта 2022 года.
Лагеря смогут работать при наличии решения областного штаба по недопущению
распространения коронавирусной инфекции, санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии деятельности и чек-листа. Работа лагерей разрешается
только при условии одномоментного заезда персонала не позднее 30 декабря 2021
года, проживания на территории организации с момента заезда до окончания смены
и наличия у сотрудников старше 18 лет, а также у лиц, сопровождающих
детей-инвалидов, медицинских документов, подтверждающих прохождение полного
курса вакцинации от COVID-19 в течение 1 года, или факт заболевания COVID-19 в
течение последних шести месяцев до заезда, а также отрицательного ПЦР-теста
давностью не больше 48 часов. Детям необходимо иметь справку об отсутствии
контактов с инфекционными больными по месту жительства и месту обучения. При
этом выход детей и персонала за пределы лагеря на период смены невозможен.
Медикам региона
предоставляется компенсация 100% стоимости путевки в лагерь.
Постановление вступает в
силу с 21 декабря.