Документ регулирует проведение новогодних праздников в детских садах и школах региона. В частности, родители или другие законные представители смогут присутствовать на них при наличии документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, факт заболевания в течение последних шести месяцев, или наличия отрицательного результата ПЦР-теста давностью 48 часов.

Предприятия общепита с паспортом коллективного иммунитета смогут работать в новогоднюю и рождественскую ночь (с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января) до 2:00 часов. Тем не менее, у посетителей должен быть документ о полном курсе вакцинации от COVID-19 или о перенесенном в последние полгода заболевании, также отметить праздник в ресторане смогут посетители с отрицательным ПЦР-тестом, проведенном не менее, чем за двое суток до мероприятия.

Кроме того, документ устанавливает порядок работы оздоровительных лагерей до 1 марта 2022 года. Лагеря смогут работать при наличии решения областного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности и чек-листа. Работа лагерей разрешается только при условии одномоментного заезда персонала не позднее 30 декабря 2021 года, проживания на территории организации с момента заезда до окончания смены и наличия у сотрудников старше 18 лет, а также у лиц, сопровождающих детей-инвалидов, медицинских документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 в течение 1 года, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев до заезда, а также отрицательного ПЦР-теста давностью не больше 48 часов. Детям необходимо иметь справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства и месту обучения. При этом выход детей и персонала за пределы лагеря на период смены невозможен.

Медикам региона предоставляется компенсация 100% стоимости путевки в лагерь.

Постановление вступает в силу с 21 декабря.