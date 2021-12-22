Кинологи рассказали, как собаке пережить новогодний стресс

"В новогоднюю ночь
фиксируется самое большое количество побегов собак. Обучать питомца не бояться
громких звуков нужно заранее, ни в коем случае не делайте этого во время
празднования Нового года", - отметили в РФК.
Прежде всего специалисты
советуют выгулять пса до 20:00. Если животное все же взяли на массовые гуляния,
то следует заранее проверить качество крепежей на ошейнике. В доме следует
плотно закрыть окна, чтобы не пугать собаку резкими и громкими звуками. Любимые
игрушки и лакомства помогут пережить грохот новогодней канонады.
"Когда собака
испытывает стресс, спокойно обнимите ее, без нервных поглаживаний. Можно
заранее выделить питомцу отдельное укромное место в доме, где никто не будет
его тревожить", - уточнили в федерации.
Помочь животному
справиться со страхом также помогут успокоительные капли, в составе которых
содержатся только натуральные седатирующие травы. Такие лекарства необходимо
принимать заранее, поскольку они имеют накопительный эффект.
Николай Грищенко
«Российская газета» https://rg.ru/2019/12/10/sobaka-novogodnij-stress.html
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