Кинологи рассказали, как собаке пережить новогодний стресс

"В новогоднюю ночь фиксируется самое большое количество побегов собак. Обучать питомца не бояться громких звуков нужно заранее, ни в коем случае не делайте этого во время празднования Нового года", - отметили в РФК.

Прежде всего специалисты советуют выгулять пса до 20:00. Если животное все же взяли на массовые гуляния, то следует заранее проверить качество крепежей на ошейнике. В доме следует плотно закрыть окна, чтобы не пугать собаку резкими и громкими звуками. Любимые игрушки и лакомства помогут пережить грохот новогодней канонады.

"Когда собака испытывает стресс, спокойно обнимите ее, без нервных поглаживаний. Можно заранее выделить питомцу отдельное укромное место в доме, где никто не будет его тревожить", - уточнили в федерации.

Помочь животному справиться со страхом также помогут успокоительные капли, в составе которых содержатся только натуральные седатирующие травы. Такие лекарства необходимо принимать заранее, поскольку они имеют накопительный эффект.

Николай Грищенко

«Российская газета» https://rg.ru/2019/12/10/sobaka-novogodnij-stress.html





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