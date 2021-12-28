24-го декабря депутат Государственной Думы РФ от
Ленинградской области Ольга Амельченкова в образе Снегурочки поздравила
гатчинских ветеранов – Веру Александровну Королеву и Анатолия Ивановича
Иванова.
Анатолий Иванович, в свою очередь, подарил депутату авторский
экземпляр книги «Моя война» с дарственной надписью и уникальный сувенир
собственного изготовления. С некоторых пор ветеран научился выпиливать изделия
из фанеры и теперь делает ажурные шедевры. Анатолий Иванович пообещал научить Снегурочку
работать лобзиком, но предупредил: главное тут – не слишком увлекаться. Иначе
забудешь про все остальное. Творческий процесс затягивает. После новогодних
праздников Ольга Николаевна отправится к ветерану на мастер-класс.
…В этот день по всей стране был дан старт акции «С
Новым годом, ветеран!», который проводят волонтеры Победы совместно с партией «Единая
Россия». Подарки приготовлены для каждого участника, ветерана, инвалида Великой
Отечественной войны, а в России их осталось меньше 30 тысяч человек.
- Мы помогаем ветеранам не только в честь праздников, –
отметила Ольга Амельченкова. – Вместе с партией «Единая Россия» мы организовали
проект для заботы о фронтовиках. За каждым участником войны закреплен волонтер
и партиец, и в случае возникновения каких-то проблем, мы оперативно
подключаемся и помогаем их решить. Из личного опыта могу сказать, что самое
востребованное – это просто общение. Самое приятное – видеть радостные глаза
ветеранов, когда мы приходим поговорить, пообщаться. Я помогаю ветеранам уже
больше десяти лет, и рабочий график тут совершенно не имеет значения. Я делаю
это по зову сердца, и считаю, что каждый должен отдать дань уважения ветеранам
Великой Отечественной войны.
Екатерина Дзюба