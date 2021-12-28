24-го декабря депутат Государственной Думы РФ от Ленинградской области Ольга Амельченкова в образе Снегурочки поздравила гатчинских ветеранов – Веру Александровну Королеву и Анатолия Ивановича Иванова.

Анатолий Иванович, в свою очередь, подарил депутату авторский экземпляр книги «Моя война» с дарственной надписью и уникальный сувенир собственного изготовления. С некоторых пор ветеран научился выпиливать изделия из фанеры и теперь делает ажурные шедевры. Анатолий Иванович пообещал научить Снегурочку работать лобзиком, но предупредил: главное тут – не слишком увлекаться. Иначе забудешь про все остальное. Творческий процесс затягивает. После новогодних праздников Ольга Николаевна отправится к ветерану на мастер-класс.

…В этот день по всей стране был дан старт акции «С Новым годом, ветеран!», который проводят волонтеры Победы совместно с партией «Единая Россия». Подарки приготовлены для каждого участника, ветерана, инвалида Великой Отечественной войны, а в России их осталось меньше 30 тысяч человек.

- Мы помогаем ветеранам не только в честь праздников, – отметила Ольга Амельченкова. – Вместе с партией «Единая Россия» мы организовали проект для заботы о фронтовиках. За каждым участником войны закреплен волонтер и партиец, и в случае возникновения каких-то проблем, мы оперативно подключаемся и помогаем их решить. Из личного опыта могу сказать, что самое востребованное – это просто общение. Самое приятное – видеть радостные глаза ветеранов, когда мы приходим поговорить, пообщаться. Я помогаю ветеранам уже больше десяти лет, и рабочий график тут совершенно не имеет значения. Я делаю это по зову сердца, и считаю, что каждый должен отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны.

Екатерина Дзюба