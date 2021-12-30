Театральные выходные

31 декабря
12.00 Спектакль «Центральное новогоднее управление».
Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на
Васильевском (Камерная сцена).
17.00 Спектакль «Женитьба Фигаро».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном».
18.00 Концерт «Мир уцелел, потому что смеялся» Семен
Альтов.
Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств
Ленинградской области.
19.00 Спектакль «Долгий рождественский обед».
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на
Васильевском (Основная сцена).
19.00 Спектакль «Еще один Джексон».
Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на
Васильевском (Камерная сцена).
2 января
12.00, 15.00 Спектакль «Новогодний бал для Золушки».
Ленинградская область, Выборг ул. Спортивная, 4, Театр
«Святая крепость.
18.00 Спектакль «Сегодня расписался с одной, завтра с
другой». По пьесе В. Катаева «Квадратура круга».
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Драматический
театр «Комедианты».
19.00 Спектакль «(Не)принятый вызов».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Большой зал
(основная площадка), Театр «На Литейном».
19.00 Спектакль «Раневская. Сквозь смех и слезы!».
Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств
Ленинградской области.
19.00 Спектакль «Охота жить».
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на
Васильевском (Основная сцена).
19.00 «Проклятая любовь».
Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на
Васильевском (Камерная сцена).
3 января
12.00 Спектакль для детей «Волшебные сосульки» М.
Мокиенко.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Драматический
театр «Комедианты».
12.00, 15.00 Спектакль «Новогодний бал для Золушки».
Ленинградская область, Выборг, ул. Спортивная, 4,
Театр «Святая крепость».
13.00, 18.00 Балет «Щелкунчик» 0+
Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств
Ленинградской области.
14.00 Спектакль «Тот, который сказал «Не верю!».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном»,
Камерная сцена – 40 мест.
18.00 Спектакль «Если поженились, значит, жить
придется». А. Исполатов.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44. Драматический
театр «Комедианты».
19.00 Спектакль «Странная миссис Сэвидж».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном»,
Большой зал (основная площадка).
19.00 Спектакль «Женитьба».
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на
Васильевском (Основная сцена).
19.00 Спектакль «Вечный муж».
Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на
Васильевском (Камерная сцена).
4 января
12.00, 15.00 Спектакль «Новогодний бал для Золушки».
Ленинградская область, Выборг, ул. Спортивная,
4, Театр «Святая крепость».
13.00 Сказка «Ванюшка».
Ленинградская область, Лодейное Поле, пр. Ленина,
28, «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель».
13.00. 18.00 Балет «Щелкунчик» 0+
Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств
Ленинградской области.
14.00 Спектакль «Волшебное кольцо».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном»,
Камерная сцена – 40 мест.
18.00 Спектакль «Женитьба» Н. Гоголь.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44. Драматический
театр «Комедианты».
19.00 Спектакль «Поминальная молитва».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На
Литейном», Большой зал (основная площадка) – 370 мест.
19.00 Спектакль «Мертвые души Гоголя».
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на
Васильевском (Основная сцена).
19.00 Спектакль «Человеческий голос».
Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на
Васильевском (Камерная сцена).
5 января
12.00, 15.00 Спектакль «Новогодний бал для Золушки».
Ленинградская облбасть, Выборг, ул. Спортивная, 4,
Театр «Святая крепость».
13.00, 18.00 Балет «Щелкунчик» 0+
Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.
14.00 Спектакль «Алиса в стране чудес».
Санкт-Петербург, Литейный, д. 51, Театр «На Литейном»,
Камерная сцена – 40 мест.
18.00 Спектакль «Дурочка». Лопе де Вега.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44. Драматический
театр «Комедианты».
19.00 Спектакль «Женитьба Фигаро».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном».
19.00 Спектакль «Чисто семейное дело».
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на
Васильевском (Основная сцена).
19.00 Спектакль «АРТ».
Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на Васильевском (Камерная сцена).
6 января
12.00 Спектакль для детей «Волшебные
сосульки» М. Мокиенко.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Драматический
театр «Комедианты».
12.00, 15.00 Спектакль «Новогодний бал для Золушки».
Ленинградская область, Выборг, ул. Спортивная, 4,
Театр «Святая крепость».
18.00 Спектакль «Дачницы». В. Карасев.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.44. Драматический
театр «Комедианты».
19.00 Спектакль «Примадонны».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном»,
Большой зал (основная площадка) – 370 мест.
19.00 Спектакль «Три сестры».
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на
Васильевском (Основная сцена).
19.00 Спектакль «Две дамочки в сторону севера».
Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на
Васильевском (Камерная сцена).
19.00 Спектакль «Загадочные вариации».
Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств
Ленинградской области.
7 января
12.00 Спектакль «Святочный рассказ с привидениями».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном».
12.00, 15.00 Спектакль «Волшебный бубенчик».
Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.
17.00 Спектакль «Тестостерон».
Ленинградская область, Выборг, ул. Спортивная, 4,
Театр «Святая крепость».
18.00 Спектакль «Лекарь поневоле» Ж-Б. Мольер.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Драматический
театр «Комедианты».
19.00 Спектакль «Барышня-крестьянка».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном».
19.00 Трагикомедия «Очень простая история».
Ленинградская область, Лодейное Поле, пр. Ленина, 28,
«Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель».
19.00 Спектакль «Долгий рождественский обед».
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на
Васильевском (Основная сцена).
19.00 Спектакль «Мистер Икс».
Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств
Ленинградской области.
19.00 Спектакль «Последний троллейбус».
Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на
Васильевском (Камерная сцена).
8 января
12.00 Спектакль «Чудеса в тридесятом царстве».
Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.
12.00 Спектакль «Самая новогодняя песенка».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном»,
Большой зал (основная площадка) – 370 мест.
12.00 Спектакль для детей «Волшебные сосульки» М.Мокиенко.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Драматический
театр «Комедианты».
18.00 Спектакль «На чистую воду, или самая счастливая
семья». В. Сигарев.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Драматический
театр «Комедианты».
19.00 Спектакль «Пиковая дама».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном»,
Большой зал (основная площадка) – 370 мест.
19.00 Спектакль «Бесприданница».
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на
Васильевском (Основная сцена).
19.00 Спектакль «Еще один Джексон».
Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на
Васильевском (Камерная сцена).
19.00 Концерт Ярослава Сумишевского.
Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств
Ленинградской области.
9 января
12.00 Спектакль «Новый год в Простоквашино».
Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на
Васильевском (Камерная сцена).
12.00 Спектакль для детей «Карлсон» А. Линдгрен.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44. Драматический
театр «Комедианты».
17.00 Рождественский концерт оркестра «Метелица» с
участием хоровых коллективов Ленинградской области.
Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец искусств
Ленинградской области.
18.00 Спектакль «Страсти по-итальянски». Э. де
Филиппо.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44. Драматический
театр «Комедианты».
19.00 Спектакль «Тот самый М.».
Санкт-Петербург, Литейный, 51, Большой зал (основная
площадка) – 370 мест.
19.00 Спектакль «Мещане».
Санкт-петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на
Васильевском (Основная сцена).
19.00 Спектакль «Петербург».
Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на
Васильевском (Камерная сцена).
Рождественский благотворительный концерт.
Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец искусств
Ленинградской области.