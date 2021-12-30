Театральные выходные

31 декабря

12.00 Спектакль «Центральное новогоднее управление».

Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на Васильевском (Камерная сцена).

17.00 Спектакль «Женитьба Фигаро».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном».

18.00 Концерт «Мир уцелел, потому что смеялся» Семен Альтов.

Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.

19.00 Спектакль «Долгий рождественский обед».

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на Васильевском (Основная сцена).

19.00 Спектакль «Еще один Джексон».

Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на Васильевском (Камерная сцена).

2 января

12.00, 15.00 Спектакль «Новогодний бал для Золушки».

Ленинградская область, Выборг ул. Спортивная, 4, Театр «Святая крепость.

18.00 Спектакль «Сегодня расписался с одной, завтра с другой». По пьесе В. Катаева «Квадратура круга».

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Драматический театр «Комедианты».

19.00 Спектакль «(Не)принятый вызов».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Большой зал (основная площадка), Театр «На Литейном».

19.00 Спектакль «Раневская. Сквозь смех и слезы!».

Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.

19.00 Спектакль «Охота жить».

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на Васильевском (Основная сцена).

19.00 «Проклятая любовь».

Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на Васильевском (Камерная сцена).

3 января

12.00 Спектакль для детей «Волшебные сосульки» М. Мокиенко.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Драматический театр «Комедианты».

12.00, 15.00 Спектакль «Новогодний бал для Золушки».

Ленинградская область, Выборг, ул. Спортивная, 4, Театр «Святая крепость».

13.00, 18.00 Балет «Щелкунчик» 0+

Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.

14.00 Спектакль «Тот, который сказал «Не верю!».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном», Камерная сцена – 40 мест.

18.00 Спектакль «Если поженились, значит, жить придется». А. Исполатов.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44. Драматический театр «Комедианты».

19.00 Спектакль «Странная миссис Сэвидж».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном», Большой зал (основная площадка).

19.00 Спектакль «Женитьба».

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на Васильевском (Основная сцена).

19.00 Спектакль «Вечный муж».

Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на Васильевском (Камерная сцена).

4 января

12.00, 15.00 Спектакль «Новогодний бал для Золушки».

Ленинградская область, Выборг, ул. Спортивная, 4, Театр «Святая крепость».

13.00 Сказка «Ванюшка».

Ленинградская область, Лодейное Поле, пр. Ленина, 28, «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель».

13.00. 18.00 Балет «Щелкунчик» 0+

Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.

14.00 Спектакль «Волшебное кольцо».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном», Камерная сцена – 40 мест.

18.00 Спектакль «Женитьба» Н. Гоголь.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44. Драматический театр «Комедианты».

19.00 Спектакль «Поминальная молитва».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном», Большой зал (основная площадка) – 370 мест.

19.00 Спектакль «Мертвые души Гоголя».

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на Васильевском (Основная сцена).

19.00 Спектакль «Человеческий голос».

Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на Васильевском (Камерная сцена).

5 января

12.00, 15.00 Спектакль «Новогодний бал для Золушки».

Ленинградская облбасть, Выборг, ул. Спортивная, 4, Театр «Святая крепость».

13.00, 18.00 Балет «Щелкунчик» 0+

Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.

14.00 Спектакль «Алиса в стране чудес».

Санкт-Петербург, Литейный, д. 51, Театр «На Литейном», Камерная сцена – 40 мест.

18.00 Спектакль «Дурочка». Лопе де Вега.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44. Драматический театр «Комедианты».

19.00 Спектакль «Женитьба Фигаро».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном».

19.00 Спектакль «Чисто семейное дело».

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на Васильевском (Основная сцена).

19.00 Спектакль «АРТ».

Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на Васильевском (Камерная сцена).

6 января

12.00 Спектакль для детей «Волшебные сосульки» М. Мокиенко.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Драматический театр «Комедианты».

12.00, 15.00 Спектакль «Новогодний бал для Золушки».

Ленинградская область, Выборг, ул. Спортивная, 4, Театр «Святая крепость».

18.00 Спектакль «Дачницы». В. Карасев.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.44. Драматический театр «Комедианты».

19.00 Спектакль «Примадонны».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном», Большой зал (основная площадка) – 370 мест.

19.00 Спектакль «Три сестры».

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на Васильевском (Основная сцена).

19.00 Спектакль «Две дамочки в сторону севера».

Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на Васильевском (Камерная сцена).

19.00 Спектакль «Загадочные вариации».

Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.

7 января

12.00 Спектакль «Святочный рассказ с привидениями».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном».

12.00, 15.00 Спектакль «Волшебный бубенчик».

Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.

17.00 Спектакль «Тестостерон».

Ленинградская область, Выборг, ул. Спортивная, 4, Театр «Святая крепость».

18.00 Спектакль «Лекарь поневоле» Ж-Б. Мольер.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Драматический театр «Комедианты».

19.00 Спектакль «Барышня-крестьянка».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном».

19.00 Трагикомедия «Очень простая история».

Ленинградская область, Лодейное Поле, пр. Ленина, 28, «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель».

19.00 Спектакль «Долгий рождественский обед».

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на Васильевском (Основная сцена).

19.00 Спектакль «Мистер Икс».

Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.

19.00 Спектакль «Последний троллейбус».

Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на Васильевском (Камерная сцена).

8 января

12.00 Спектакль «Чудеса в тридесятом царстве».

Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.

12.00 Спектакль «Самая новогодняя песенка».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном», Большой зал (основная площадка) – 370 мест.

12.00 Спектакль для детей «Волшебные сосульки» М.Мокиенко.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Драматический театр «Комедианты».

18.00 Спектакль «На чистую воду, или самая счастливая семья». В. Сигарев.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44, Драматический театр «Комедианты».

19.00 Спектакль «Пиковая дама».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Театр «На Литейном», Большой зал (основная площадка) – 370 мест.

19.00 Спектакль «Бесприданница».

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на Васильевском (Основная сцена).

19.00 Спектакль «Еще один Джексон».

Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на Васильевском (Камерная сцена).

19.00 Концерт Ярослава Сумишевского.

Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец Искусств Ленинградской области.

9 января

12.00 Спектакль «Новый год в Простоквашино».

Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на Васильевском (Камерная сцена).

12.00 Спектакль для детей «Карлсон» А. Линдгрен.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44. Драматический театр «Комедианты».

17.00 Рождественский концерт оркестра «Метелица» с участием хоровых коллективов Ленинградской области.

Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец искусств Ленинградской области.

18.00 Спектакль «Страсти по-итальянски». Э. де Филиппо.

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 44. Драматический театр «Комедианты».

19.00 Спектакль «Тот самый М.».

Санкт-Петербург, Литейный, 51, Большой зал (основная площадка) – 370 мест.

19.00 Спектакль «Мещане».

Санкт-петербург, Средний пр. В.О., 48, Театр на Васильевском (Основная сцена).

19.00 Спектакль «Петербург».

Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., 49, Театр на Васильевском (Камерная сцена).

Рождественский благотворительный концерт.

Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4, Дворец искусств Ленинградской области.