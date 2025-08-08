Подготовка к выборам: агитация
Жеребьевка по распределению платной площади в газете "Гатчинская правда" в агитационный период на выборах губернатора Ленинградской области состоится в среду, 13 августа, в 15 часов по адресу: Гатчина, ул. Хохлова, д. 15.
Рубрики: Выборы
Заявки от кандидатов в губернаторы Ленинградской области принимаются до 18.00 вторника, 12 августа, по тому же адресу или по электронной почте: gtnpravda@mail.ru.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.