Жизнь и судьба Татьяны Бойко

Первые уроки у самодельной доски

Татьяна Сарнавина (ее девичья фамилия) окончила Волховскую школу №2 с одной «четвёркой», по физике. Во время учебы в средней школе она интересовалась химией, биологией. В коллективе Таня отличалась организаторским талантом: всегда была в центре событий, сверстники ее уважали и к мнению ее прислушивались. Именно поэтому избирали её старостой, комсоргом класса и секретарем школьной комсомольской организации.

В начальной школе Таня училась у Валентины Николаевны Петровой, которая всегда называла ее «палочкой-выручалочкой». Девочка любила учиться настолько, что дома проводила в пустой комнате уроки, копируя свою первую учительницу. Видя это, отец изготовил ей из дерева классную доску, чтобы всё было, как в школе, а сама Таня смастерила тетрадочки для своих воображаемых учеников. Но «промокашкой», как иногда называли слишком усердных учащихся, она не была. Носилась во дворе с детворой, а зимой на лыжах так резво бегала, что получила второй юношеский разряд.

Детские увлечения, организаторские навыки и интерес к живой природе привели её в 1967 году в Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена. Пять лет Татьяна училась на факультете естествознания, получив в 1972 году после защиты дипломной работы квалификацию учителя биологии и химии.

По распределению – в Гатчинский район

После окончания института, по распределению, два года она работает в Суйде, в Высокоключевой средней школе. В 1974 году её приглашают в Гатчинский районный отдел образования на должность методиста, где она отвечает за качество преподавание химии и биологии в школах района. В 1978 году преподает биологию в Гатчинской средней школе №4, а в 1982 году становится ответственным секретарём комиссии по делам несовершеннолетних. В 1988 году Т.Ф. Бойко назначают на должность инструктора гатчинского горисполкома, заведующей общим отделом. В этой должности она переживает закат советских органов власти и в 1990 году переходит на работу в среднюю общеобразовательную школу №9 города Гатчины с углубленным изучением отдельных предметов.

Где судьба задержала на 27 лет

В школе №9 Т.Ф. Бойко проработала долгих 27 лет в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя биологии и классного руководителя. Однажды, помню, подходит она ко мне и говорит: «Дайте мне тоже класс, не хочу на линейке стоять в одиночестве». Я очень удивился, потому как у завуча и так дел достаточно, но согласился, потому что должность классного руководителя не только сближает учителя с детьми, но и повышает престиж завуча школы среди коллег: она – такая же, как мы, она тоже работает наравне с нами, в одной упряжке.

Ответственная, доброжелательная, умеющая понимать и чувствовать людей, она умела сплотить учительский коллектив, вырабатывать совместные конструктивные решения в непростое время 90-х годов, находить общий язык с учениками и их родителями. И они доверяли ей, уважали её, приходили за советом, делясь своими проблемами. Родительские собрания всегда отличались доброжелательной обстановкой, уважительным отношением к семье, умением педагога индивидуально, тактично подойти к каждому ученику, учесть особенности каждой семьи.

Педагогика – наука отсроченного действия. Это ярко проявляется в отношении к Татьяне Фёдоровне выпускников, которые, спустя десятки лет после окончания школы, не забывают её, навещают свою учительницу, в качестве благодарности оказывают ей знаки внимания и дарят тепло своих сердец.

«У Татьяны Фёдоровны зазвонил телефон.

- Кто говорит? – Мешалин Артём.

Мы слыхали, у Вас юбилей.

Ждите в гости нас поскорей!

А потом позвонила Ульянка:

В Вашу честь мы закатим гулянку!

Мы будем через мгновение

С подарками и поздравлениями.

Первыми два Димы

Принесли цветов корзины.

За ними Коротков Вован –

Гитару и большой баян.

Плациндина Алеся

Зашла с весёлой песней.

Ей подпевал Андрей,

Как звонкий соловей…»

В 90-е годы вместе со своими коллегами по естественно-научному циклу учебных предметов Татьяна Фёдоровна создавала классы с углубленным изучением химии и биологии. Химию преподавали тогда Римма Николаевна Мотуз, Любовь Александровна Халтурина, а биологию вместе с Т.Ф. Бойко - Валентина Тимофеевна Партина, Валентина Петровна Осипова, Людмила Семёновна Пусенкова, Людмила Ивановна Бездольная. Замечательное, профессиональное методическое объединение учителей, которые разработали программы обучения как для общеобразовательных классов, так и для классов с углубленным изучением химии и биологии, наладили связи с вузами для проведения на их базе лабораторного практикума по этим предметам – с Санкт-Петербургским государственным технологическим университетом и с Российским государственным педагогическим университетом имени А.И. Герцена. Многим выпускникам школы это помогло в выборе будущей профессии и при поступлении в высшее учебное заведение.

В школе скучать некогда. И не только потому, что у тебя каждый день свои уроки, но и все дела по управлению учебно-воспитательным процессом: составление расписания, обеспечение бесчисленных замен уроков из-за заболевших учителей, регулярные учебно-методические семинары на уровне школы, города и области, инструктивные совещания и методические объединения и, наконец, самый важный пункт работы школьной администрации - по мнению нынешних руководящих органов образования – школьная отчетность. «Бумаги» перекрывают все остальные обязанности и функции заместителя директора школы. В них можно захлебнуться, утонуть, так и не увидев живых учеников, ради которых, вообще-то, ты и пришел работать в школу. «Бумаготворчество» так захлестнуло школу, что теперь уже никто, включая министра, и не знает, как от него избавиться.

О душевном покое

Характерная черта Татьяны Фёдоровны – оптимизм. Жизнь - непредсказуемая дама, сегодня – ни гроша, да вдруг – алтын. Или наоборот. Просто к этому надо относиться с пониманием этой самой жизни. Вспомним первые слова «Молитвы о душевном покое»: «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого».

Так случилось, что в 1988 году Татьяна Фёдоровна потеряла своего мужа: Владимир Никитович Бойко умер в возрасте 42 лет… И она осталась с двумя детьми на руках. Преодолевая все трудности и невзгоды, не жалуясь на судьбу, она воспитала своих детей достойными гражданами, дала им высшее образование. Старшая, Ольга Владимировна, окончила факультет иностранных языков ЛГПИ имени А.И. Герцена, работает в отделе международных поставок НИИ разработки лекарственных препаратов. Младший, Константин Владимирович, окончил институт Генеральной прокуратуры, вот уже семь лет является федеральным инспектором администрации Президента РФ по Крымскому федеральному округу. Она гордится своими детьми, и это придаёт ей жизненные силы и приносит утешение. Пусть осознание выполненного долга, семейного и профессионального, создаёт покой в её душе, способствует радости существования и всегда сопровождает Татьяну Фёдоровну на её жизненном пути.

И.Б. Смирнов, к.п.н., заслуженный учитель РФ