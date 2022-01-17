Цифровая грамотность - необходимое условие для жизни в современном обществе

По данным МВД РФ за минувший год ущерб от мошенников, действующих дистанционно через телефон и интернет, составил 45 миллиардов рублей. Это более четверти от всех преступлений, которые были зарегистрированы.

Согласно исследованию банка «Открытие», 73% россиян за 2021 год столкнулись с финансовым мошенничеством, а среди всех преступлений в прошлом году, доля киберпреступлений превысила 26%.

«Преступления с использованием интернета продолжают расти из года в год, — объясняет генеральный директор исследовательской компании в области социальной инженерии StopPhish Юрий Другач. — Обмануть можно практически любого, а антивирусы не защищают нас от вредоносных программ на 100%. Поэтому, соблюдая базовые правила цифровой гигиены, можно значительно усложнить жизнь мошенникам и киберпреступникам, сохранив свои средства в целостности».

В Роскачестве считают, что цифровая грамотность в наши дни — это уже не рекомендация, а необходимая мера. В связи с этим Центр Цифровой экспертизы Роскачества совместно со StopPhish составили памятку по личной информационной безопасности.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко призвал при любом входящем звонке на тему финансовых операций, кредитов, персональных данных и паролей от банковских и любых других учреждений класть трубку и завершать звонок с абонентом. Современные технологии позволяют звонить с подменой номера, и мошенники часто этим пользуются, объясняет эксперт. Безопаснее всего — найти номер телефона организации на его официальном сайте, перезвонить самостоятельно и узнать, действующий ли сотрудник вам звонил, объяснил эксперт.

Кроме того, у многих мобильных операторов существует услуга подключения голосовых помощников, которые могут распознавать звонки со спам-рекламой, но и потенциальных мошенников. Если вы хотите получать звонки только от контактов в записной книжке, включите на телефоне функцию «блокировка неизвестных», подчеркнул Сергей Кузьменко.

Для поддержания безопасности персональных данных, конечно, не выкладывайте фотографии и сканы документов, подтверждающих личность, в социальных сетях, а особенно на сайтах с выгодными инвестициями и другими способами максимально быстро разбогатеть. Ваши ФИО с номером телефона как минимум продадут маркетологам, а в 95% случаев — мошенникам.

В свою очередь, некоторые сервисы, могут просить подтвердить свою личность с помощью фотографий, где будут видны ваши паспортные данные и лицо. Когда вы делаете подобные снимки, свободной рукой держите надпись с названием компании, в которую вы отправляете фотографию, призывает эксперт. Злоумышленники воруют подобные снимки тысячами, но им легче удалить «испорченную» фотографию, чем пытаться стереть название компании.

Не доверяйте всем QR-кодам

С учетом роста популярности использования QR-кодов, которые с помощью камеры мобильного телефона предоставляют информацию для ее быстрого распознавания, мошенники научились и тут обкрадывать невнимательных пользователей: злоумышленники наклеивают поверх одного кода собственный QR-код. Уже известны случаи, когда на столах ресторана под видом сервиса, собирающего чаевые для сотрудников, размещались мошеннические коды — посетители отправляли деньги мошенникам добровольно.

Эксперты Роскачества также призывают всех интернет-пользователей включать двухфакторную аутентификацию по SMS на важных сайтах, в том числе на портале Госуслуг. Такая функция поможет подтвердить, что вход в аккаунт (личный кабинет), где хранятся персональные данные пользователя, осуществляется именно их владельцем.