Алло! Это мошенник, кладите трубку!

Цель одна: получить доступ к личному кабинету на «Госуслугах», завладеть данными и запугать до полусмерти, чтобы потом заставить перевести деньги «на безопасный счет». Школьников злоумышленники атакуют ради родительских сбережений, пытаясь с помощью многоходовой комбинации добраться до чужих счетов.

Задействуются все доступные каналы связи: телефон, мессенджеры – WhatsApp и Telegram, электронная почта и, конечно, интернет как таковой со всякими «левыми» и фишинговыми сайтами. Потеряете бдительность – потеряете деньги. Не расслабляйтесь и предупредите детей: любой посторонний звонок от имени школы или вуза, просьбы перейти на какой-то сайт, где-то зарегистрироваться, пройти какие-то опросы, любое упоминание «Госуслуг» – это сигнал, чтобы… положить трубку. И заблокировать номер преступника – для верности.

Вот свежая поучительная история, случившаяся в прошлый понедельник. Гатчинская школьница подверглась нападению телефонных мошенников. Находясь на даче за 250 км от Гатчины, она получила звонок с незнакомого номера. Ответила. Женщина на том конце провода представилась «Дарьей Владимировной из школы». По случайному совпадению или нет, но в школе действительно есть учитель с таким именем, и девятиклассница поверила.

«Я заполняю ведомость, ты не прошла опрос, – сказала Дарья Владимировна. - Тебе приходило письмо с 1 по 5 мая, и надо было пройти опрос по ссылке. Давай, раз ты сейчас не можешь это письмо найти, я тебе продиктую адрес сайта, ты зайдешь туда через поисковик и авторизуешься на сайте».

Пока девочка авторизовывалась, дама «сидела у нее на ушах» и задавала стандартные для анкетирования вопросы: устраивает ли тебя твоя успеваемость, есть ли предметы, которые плохо даются, участвуешь ли ты в школь-ных мероприятиях и т.п.

А на искомом сайте авторизоваться надо было через «Госуслуги»! Но и это не насторожило школьницу, потому что так обычно и делается на всех сайтах от школы. Она ввела логин и пароль от «Госуслуг», пришел одноразовый код доступа, который она тоже ввела.

«Всё, ты у меня в базе появилась. Можешь закрывать сайт, – объявила Дарья Владимировна. - Посмотри в почте, пришло ли тебе письмо от школы с твоей характеристикой. Спасибо, до свидания».

Мошенники предусмотрели всё. Иначе как заставить ребенка зайти в электронную почту, которая летом, на каникулах вообще не очень-то и нужна? А так – посмотри характеристику.

Девочка зашла в почту и обнаружила там… письмо от «Госуслуг»: «Из вашего личного кабинета совершена выгрузка данных: паспорт, СНИЛС, ИНН, 2-НДФЛ и пр. Если это были не вы, срочно позвоните по телефону службы поддержки…» – и даны два мобильных номера.

Пока ребенок соображал, что с этим делать, поступил звонок от «службы поддержки» «Госуслуг». И снова женский голос, представившийся Татьяной: «Замечена подозрительная активность на вашем аккаунте на «Госуслугах», был совершен вход с устройства «Айфон-15 Pro», IP-адрес не ваш – заходили с территории Украины. Это вы?».

Разумеется, это не я.

«Видимо, кто-то зашел на ваш аккаунт и выгрузил ваши данные: я вижу это в системе. Так как вам нет восемнадцати, на вас нельзя оформить кредит, но, используя эти данные, злоумышленники могут открыть на вас счета во всех банках России, переводить крупные суммы денег и отмывать их. И все вопросы правоохранительных органов будут к вам – вы будете виноваты!». В числе «выгруженных данных», по словам службы поддержки, присутствовала даже выписка из бюро кредитных историй.

Если звонившая хотела как следует напугать ребенка, ей это удалось.

«Выгрузка данных – это необратимый процесс, – напирала Татьяна. - Изменить уже ничего нельзя! Но, так как у вас нетипичная ситуация, можно попробовать обратиться в Центробанк. Обычно-то они с физическими лицами не работают, но я вам помогу. Я оформлю заявку, чтобы вам можно было связаться с менеджером Центробанка. Вот, номер вашей заявки – 573-232, запомните его! Обычно заявку рассматривают от трех до пяти дней, но я отправила с пометкой «Срочно!». Пользуетесь ли вы «Телеграмом»? Я вам дам контакт менеджера Центробанка, вы с ним самостоятельно свяжитесь и по-просите юридической помощи. Скажете, что он единственный, к кому вы можете обратиться».

Сердобольная Татьяна назвала менеджера – Алиев Александр Владимирович – и велела отправить ему свои ФИО, дату рождения и в двух словах описать произошедшее. Потом позвонить.

Девочка так и сделала. Отправила в «Телегу» свои данные, перезвонила, и этот «менеджер» прислал ей образец заявления, которое нужно было написать от руки на листе формата А4, сфотографировать и отправить ему.

Выполнить инструкции мошенников до конца ребенок не успел: вмешалась мать, которая, находясь в Гатчине, слишком долго пыталась дозвониться до дочери и заподозрила неладное. На домашнем компьютере мама девочки открыла письмо, присланное «службой поддержки» «Госуслуг». Картинка полностью соответствовала тому, что присылают «Госуслуги», а на электронный адрес, с которого это письмо пришло, женщина внимания не обратила. Она позвонила по мобильному телефону, указанному как номер службы поддержки. Моментально ответил женский голос, который рассказал ту же историю про «номер заявки» и пообещал, что сейчас в течение десяти минут позвонит технический специалист – «Не занимайте линию!»

Специалист позвонил – «ужель та самая Татьяна?». Она обратилась к матери по имени-отчеству и завела ту же песню про необратимую выгрузку данных, про свидетельство о рождении ребенка, из которого она и почерпнула сведения о родителях девочки, и начала пугать доступом уже к родительским документам – через раздел «Семья и дети». Тут проявилась нестыковка: через детский личный кабинет на «Госуслугах» можно, разве что, имена родителей узнать. Но Татьяна подпустила металла в голосе и завела речь о Центробанке, который единственный может помочь.

«Сейчас я буду заполнять заявку, а вы проверьте, чтобы рядом с вами никого не было – ни коллег, ни родственников. Это персональные данные!» Вопрос, почему нельзя самостоятельно заполнить заявку, Татьяне не понравился: «Вы вообще знаете, что это за организация – Центральный банк РФ?!»

На этом общение с мошенниками закончилось, и начались попытки восстановления доступа в личный кабинет ребенка на «Госуслугах». Завладев информацией, преступники поменяли пароль и установили кодовое слово, которое невозможно обойти. Т.е. восстановить доступ обычным способом, используя телефон и электронную почту, нельзя: все упирается в этот контрольный вопрос.

Мать ребенка связалась с настоящей службой поддержки «Госуслуг» по многоканальному телефону: 8-800-100-700-10. Добилась соединения не с ботом, а с живым оператором. Очень любезная девушка объяснила, что нужно внимательно смотреть, откуда присланы сообщения. Письма от «Госуслуг» приходят только с адресов: no-reply@gosuslugi.ru, no-reply@mta.gosuslugi.ru, сообщения – от gosuslugi или ГОСУСЛУГИ. И надо как можно скорее восстанавливать доступ к личному кабинету, а сделать это может только сам ребенок в одном из центров поддержки «Госуслуг». Без присутствия несовершеннолетнего – никак. Что делать, если ребенок в отъезде?

Есть третий вариант, о котором специалист поддержки не упомянула, – через банк, в котором открыт счет. И с помощью детской банковской карты, через Сбербанк доступ к личному кабинету ребенка на «Госуслугах» был восстановлен: поменян и пароль, и контрольный вопрос.

Какой гешефт сделали преступники, завладев паспортными данными и номером СНИЛС несовершеннолетней, неизвестно. Возможно, рано или поздно мошенники как-то проявятся. А для тех, кто еще не столкнулся с подобными ухищрениями – эта назидательная история. Совет полиции один: кладите трубку!