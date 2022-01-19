В Ленинградскую область придёт «Русская зима»

На совещании оргкомитета фестиваля приняли решение сделать открытие ещё
более зрелищным — без долгих вступлений, но с впечатляющей культурной
программой.
Участниками турнира станут победители муниципальных соревнований Лиги
школьного спорта из всех районов Ленинградской области.
Напомним, фестиваль «Русская зима» включен в проект «Детский спорт»
партии «Единая Россия» и проходит при поддержке Министерства спорта Российской
Федерации и правительства Ленинградской области в рамках регионального проекта
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».