В Ленинградскую область придёт «Русская зима»

В Ленинградскую область придёт «Русская зима»

VI Всероссийский фестиваль дворовых видов спорта «Русская зима» состоится 26 февраля: школьники сразятся в хоккее в валенках и дворовом хоккее с шайбой. Местом проведения фестиваля станет Центр активного отдыха «Туутари-Парк» в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Рубрики : Спорт     19 Jan 2022

На совещании оргкомитета фестиваля приняли решение сделать открытие ещё более зрелищным — без долгих вступлений, но с впечатляющей культурной программой.

Участниками турнира станут победители муниципальных соревнований Лиги школьного спорта из всех районов Ленинградской области.

Напомним, фестиваль «Русская зима» включен в проект «Детский спорт» партии «Единая Россия» и проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и правительства Ленинградской области в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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