В Ленинградскую область придёт «Русская зима»

На совещании оргкомитета фестиваля приняли решение сделать открытие ещё более зрелищным — без долгих вступлений, но с впечатляющей культурной программой.

Участниками турнира станут победители муниципальных соревнований Лиги школьного спорта из всех районов Ленинградской области.

Напомним, фестиваль «Русская зима» включен в проект «Детский спорт» партии «Единая Россия» и проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и правительства Ленинградской области в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».