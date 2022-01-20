Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой

1.
Что такое святая вода? Обычная по происхождению и составу
вода, которая после совершения особого молебна приобрела освящающие,
благодатные и исцеляющие свойства. Святая вода сопровождает верующего повсюду,
начиная с момента, когда человека крестили. Она целит и лечит, ею окропляют
жилье и пищу, ее бережно хранят дома и берут в дорогу.
Молебен освящения воды
так и называется: водоосвящение или водосвятие. Есть два вида водоосвящения:
малое и великое. Малое водосвятие может проходить в любое время, когда нужно
восполнить запасы святыни. А вот великое водосвятие случается всего два дня в
году - в Крещенский сочельник, то есть накануне праздника Крещения Господня, и
в сам праздник.
Освящение воды 18 и 19
января проходит в память о Крещении Иисуса Христа, которое совершилось, когда
пророк Иоанн Предтеча узнал Христа среди множества людей и крестил Его в реке
Иордан. Событие Крещения Христа столь значимо, потому что в этот момент
человечеству впервые были явлены все Три Лица, Три Ипостаси Триединого Бога -
Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Отсюда другое название праздника -
Богоявление. А воду, освященную в Крещенский сочельник и в сам праздник,
называют крещенской или богоявленской.
К крещенской воде издавна
относились как к великой святыне, сберегая ее на случай болезней, бед и
напастей. Разницы между водой, освященной в сочельник, и водой, освященной на
Крещение, нет. Набирают богоявленскую воду в храмах начиная с 18 января, а вот
хранят потом целый год - до следующего праздника. Пандемия внесла и здесь
коррективы: в церквях стали освящать воду с расчетом на то, чтобы верующие
могли набрать ее без давки и после дня праздника.
2.
Отчего святой воде приписывают такую силу? В основе опыт
миллионов верующих. Не стану ссылаться на древних отцов Церкви, процитирую тех,
кто ближе к нашему, полному скепсиса, времени. "Освященная вода, - писал
образованнейший человек XIX века, профессор, святитель Димитрий Херсонский, -
имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею". Другой наш
святой, преподобный Серафим Вырицкий, на долю которого выпала жизнь в крайне
трагичный период нашей Родины, человек глубочайшего ума, наделенный даром
прозрения, всегда советовал окроплять крещенской водой продукты и всю пищу.
Когда кто-нибудь болел, преподобный Серафим благословлял с молитвой принимать
по столовой ложке освященной воды через каждый час, считая это сильнейшим
лекарством.
А вот совет не только
священнослужителя и богослова, но и гениального хирурга, основоположника метода
региональной анестезии, автора всемирно известного учебника "Очерки
гнойной хирургии", врача, спасшего десятки тысяч больных. "Пейте
святую воду как можно чаще. Это самое лучшее и наиболее эффективное лекарство.
Говорю не только как священник, но и как врач. Из моего опыта в медицине",
- учил святитель Лука Войно-Ясенецкий.
3.
Как действует святая вода? Святая вода - не магическая панацея,
она имеет силу, только если в нас живут вера, покаяние, смирение и милосердие.
В молитве на освящение воды есть такое прошение к Богу: "...соделай, чтобы
она [вода] силою, действием и благодатию Пресвятого Духа, явилась для всех, с
верою пьющих ее, принимающих и окропляющихся ею рабов Твоих грехов прощением,
освобождением от страстей, избавлением от всякого зла, умножением добродетелей,
исцелением болезней". То есть святая вода не только исцеляет от болезней
духовных и физических, но и освобождает нас от страстей, что, по мнению отцов
Церкви, является первопричиной наших болезней. Святыня защищает от зла,
направляет нас к добру.
Только вот автоматизма
тут нет: мол, выпил святой воды, окропил ею дом - и порядок. Святитель Феофан
Затворник сформулировал условия, при которых святая вода действует. "Вся
благодать, идущая от Бога через святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи,
освященный хлеб и другое, включая Святейшее Причастие Тела и Крови Христовых, -
имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через покаянные молитвы,
покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других
добродетелей христианских", - пишет святой. Если этого нет, благодать этих
святынь не спасет, "она бесполезна для нечестивых и мнимых христиан,
лишенных всех этих добродетелей".
4.
Как принимать святую воду? Водой нужно пользоваться
благоговейно, с молитвой "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".
По традиции святую воду принимают по утрам, натощак, что объяснимо: первым
делом человек вкушает святыню, а потом уже приступает к обычной пище. Что
касается оставшихся суток, то в Типиконе, книге, фиксирующей церковные правила,
сказано, что неразумно воздерживаться от святой воды по причине употребления
пищи: "Да будет известно всем: отлучающие себя от святой воды по той
причине, что уже вкусили пищу, не доброе творят, ибо благодать Божия дана на
освящение миру и всей твари. Так же и кропим ею всюду, и во всяких нечистых
местах, и даже под ногами нашими. И где же разум у тех, кто не пиет ее по
причине вкушения пищи".
То есть Церковь не
запрещает пить святую воду в любое время и укоряет тех, кто считает, что пить
ее не натощак нельзя. "В святыне мы имеем не простую воду духовной
значимости, но новое бытие, духовнотелесное бытие, взаимосвязанность неба и
земли, благодати и вещества, и притом весьма тесное", - утверждает
Церковь.
Святой водой, советуют
священники, можно помазывать больные места. Помазание обычно наносится в виде
креста, с молитвой. И, конечно, надо помнить: использование святой воды в
лечебных целях не исключает обращения к врачам и лечения у них.
5.
Портится святая вода или нет? Как ее хранить? Как
обычную воду, только стоит подписать емкость, чтобы случайно не использовать ее
не по назначению, неблагоговейно. Известны случаи, когда в тюрьмах и в лагерях,
где верующие берегли святыню как зеницу ока, крещенская вода не портилась даже
после многих разбавлений. Не портится святая вода у многих и сейчас. На это нет
простых объяснений, тут надо вспомнить слова Христа: "По вере вашей да
будет вам". Нет необходимости запасать крещенскую воду в промышленных
масштабах: свойства этой воды таковы, что, когда она начнет заканчиваться,
достаточно просто добавить в нее обычную чистую воду, и она освятится уже
имеющейся.
6.
А если все же испортилась? Святую воду не выливают в раковину,
не выплескивают на землю. Ее выливают в "непопираемое" место, то есть
в то место, по которому не ходят люди (не попирают ногами) и не бегают собаки.
Можно вылить воду в реку, можно в цветочный горшок, в чистое место под дерево.
Мария Городова
«Российская газета» https://rg.ru/2022/01/19/prazdnik-kreshcheniia-gospodnia-kak-obrashchatsia-so-sviatoj-vodoj.html