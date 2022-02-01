«Дорога домой» гатчинских бойцов

Это уже четвертая выставка «Цитадель» в Гатчине. В этот раз она называется «Дорога домой».

- Экспозиция посвящена людям, которые прошли путь от призывного пункта в 1941 году до гибели на гатчинской земле, – поясняет организатор выставки, командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев. – Вся авторская экскурсионная программа – о тех, кого мы нашли при проведении поисковых работ. Родственники погибших героев рассказывали нам их истории, зачитывали письма. Это целые судьбы: как бойцы пришли на призывной пункт, как отправились на фронт, о чем были их письма родным. Экскурсия заканчивается 1944-м – годом освобождения Гатчины.

- Почему «Цитадель»? Как название операции под Курском связано с Гатчиной?

- Есть хорошая книга – «Цитадель под Ленинградом». Цитадель – это неприступная крепость. Именно такой крепостью и была Гатчина в начале войны, две недели сдерживая врага на подступах к Ленинграду. Это был последний рубеж обороны. Если бы немцы взяли Гатчину 24 августа, Ленинград не успел бы подготовить оборонительные рубежи на Пулковских высотах. Немецкие танки дошли бы до города по прямой за час.

Гатчина – тогда Красногвардейск – была настоящим большим укрепительным сооружением, которое враги не смогли взять сходу. И в этой крепости были люди. Но не кадровые военные, которые прошли Финскую войну и Халхин-Гол, это было народное ополчение. Кадровые войска воевали под Лугой, на Синявинских высотах. А здесь – школьники, студенты, рабочие, пенсионеры – все, кто мог держать в руках оружие.

Много похожих судеб. Пролистывая списки базы данных всех погибших, я наткнулся на такую историю. Мужчина прожил в деревне Пижма всю жизнь. Когда началась война, он записался в Гатчине в народное ополчение. Воевал здесь, в Красногвардейском укрепрайоне, рядом с деревней Пижмой. 9 сентября 1941 года там же и погиб. Он сам пошел в ополченцы и отстаивал свой дом от фашистских оккупантов. И таких много.

- Что представлено на выставке?

- Много вещей, которые мы нашли во время поисковых работ. Это личные вещи бойцов, амуниция, боеприпасы. Чтобы показать подрастающему поколению, чем же пользовались в те годы. Каждая вещь имеет свое энергетическое поле и свою историю. Это противогазы, ящики от снарядов, саперные лопатки, отстрелянные гильзы. Все в интернете видели подбитые танки КВ, где немцы позируют на подбитой техники. В 2018 году мы нашли место, где стояло противотанковое орудие. В число экспонатов вошла гильза от пушки PAK, из которой подбили танки. Еще одна страница истории ясна – как были подбиты два танка КВ.

И нам дали во временное пользование стрелковое оружие, что очень интересно детям – как выглядела знаменитая винтовка Мосина. Это полномасштабный макет, полностью идентичный настоящему оружию.

На выставке представлено действительно уникальное сооружение – командирский блиндаж. Мы его обнаружили в 2020 году, когда нашли в нем 100 медальонов. Надеялись, что сможем кого-то увековечить, но все медальоны оказались незаполненными. Потом по архивным документам мы выяснили: это пришло пополнение, которое заняло линию укрепрайона в деревне Красный Хутор. И уже к вечеру, когда пошла еще одна волна атаки, все они погибли. Этих 100 защитников родины опознать невозможно. Но есть надежда, что у кого-то найдется именная вещь.

Также в блиндаже были личные вещи солдат: ложки, котелки, гильзы. А еще мы часто находим у бойцов ключи от дома и монеты.

- Зачем брали ключи – чтоб вернуться?

- Ключи от дома – символ возвращения. А для чего брали монетки? Магазинов по дороге не встречалось – не до этого было. Дело в другом. Когда человек берет в долг, он обязан его вернуть. И пошло такое поверье: если ты занял монеты у нескольких людей, ты обязательно должен вернуться и этот долг отдать. Бойцы брали с собой эту мелочь в надежде на возвращение. У некоторых мы находим целый кисет копеек.

Экскурсии по выставке проводится по онлайн-записи. Каждый день приходят по пять-шесть групп школьников и старших детсадовцев. Как заметил Андрей Клементьев, дети с большим интересом посещают такие экскурсии. Когда экспонаты не спрятаны под стеклом с надписью «Руками не трогать». Здесь для них открывается интерактивная площадка. Как только заканчивается экскурсия, у всех просыпается азарт: посмотреть поближе, потрогать. Ребята узнают военную историю родного края, делают фото на память. Это новый формат «уроков мужества», в которых дети становятся непосредственными участниками. Многие потом возвращаются с родителями – посмотреть еще раз.

30-го января состоялось торжественное открытие выставки, на котором поисковый отряд «Искра» принимал поздравления и благодарности. Благодарственные письма члены поисковой группы получили от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной, от гатчинского комитета по спорту и туризму. Депутат Госдумы Сергей Петров и депутат областного парламента Александр Русских подарили поисковикам ценный подарок – глубинный металлоискатель для работы.

Как признался Андрей Клементьев, металлодетектор для поисковых работ на глубине был очень нужен:

- В лесах уже мало верховых останков. А в полях солдат еще много. И мы столкнулись с такой проблемой, что наши приборы уже не берут в глубину. Упираемся, как в стену. Депутаты нам оказали огромную помощь. Вся поисковая группа очень благодарна. Наконец наша работа выйдет на новый уровень. Весной, пока поля не засеяны, мы успеем поработать глубинным металлодетектором. В гатчинской земле еще много бойцов, не нашедших дорогу домой…

Екатерина Дзюба

Фото предоставлено организаторами