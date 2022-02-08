Хоккеисты «Суйды» одержали победу

На стадионе в военном городке со словами напутствия к участникам соревнований обратился глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев, пожелав победы сильнейшим и максимум удовольствия болельщикам. Поздравил спортсменов действующий член Федерации космонавтики России Петр Бабенко, напомнив, что турнир проходит с 2013 года и имеет большую историю.

Турнир начался с матча на первенство Гатчинского муниципального района. Он состоялся между командами хоккейных клубов «Лампово» и «Сиверский». Победу одержала команда Сиверского поселения.

Продолжили турнир матчи на кубок имени Г.С. Титова. В первой встрече на лед вышли команды хоккейных клубов «Жабино» и «Горбунки», во второй встретились «Суйда» и «Сиверский», в третьей участвовали команды «Горбунки» и «Сиверский».

По итогам встреч в финале за победу сражались «Суйда» и «Жабино». Победу одержала команда ХК «Суйда». Второе место в турнире, соответственно, завоевала команда «Жабино», а на третьем расположились хозяева турнира – ХК «Сиверский».

Все победители были награждены кубками, медалями и грамотами.

Члену ХК «Сиверский» Валерию Буслаеву была вручена медаль от исторического парка «Россия - моя история» в честь 250-летия П.Х. Витгенштейна за активное участие в патриотическом проекте «Памяти предков будем достойны».