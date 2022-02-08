Спасем грустного кита от пластика!

Спасем грустного кита от пластика!

В детскую библиотеку города Гатчины «приплыл» красавец-кит. Правда, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что он плавает не в чистом океане, а в море пластика...

Рубрики : Экология     08 Feb 2022

Да-да, вокруг библиотечного кита - те самые, знакомые всем пластиковые бутылки. Киту это не нравится, он грустит. Ведь от отравления пластиком ежегодно гибнут морские животные и птицы, а просторы океана превращаются в мусорную свалку.

Эту необычную инсталляцию под названием «Море пластика» создала молодая гатчинская художница Дарья Огнева - для того, чтобы обратить внимание на проблему переработки пластика и раздельного сбора мусора.

Каждый из нас можете стать соавтором инсталляции. Для этого нужно принести в детскую библиотеку пустую чистую пластиковую бутылку. Сделайте в ней отверстие, привяжите бутылку веревочкой к изображению океана в инсталляции. Сфотографируйтесь рядом с китом и разместите фото с хэштегом #морепластика на странице библиотеки или на своей личной страничке ( по желанию).

Все «выловленные» бутылки отправятся на переработку!

Адрес детской библиотеки Гатчины: улица Хохлова, д.16.

 

Источник: страница ВКонтакте «Детская библиотека»

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