Спасем грустного кита от пластика!

Да-да,
вокруг библиотечного кита - те самые, знакомые всем пластиковые бутылки. Киту
это не нравится, он грустит. Ведь от отравления пластиком ежегодно гибнут
морские животные и птицы, а просторы океана превращаются в мусорную свалку.
Эту
необычную инсталляцию под названием «Море пластика» создала молодая гатчинская
художница Дарья Огнева - для того, чтобы обратить внимание на проблему
переработки пластика и раздельного сбора мусора.
Каждый
из нас можете стать соавтором инсталляции. Для этого нужно принести в детскую библиотеку
пустую чистую пластиковую бутылку. Сделайте в ней отверстие, привяжите бутылку
веревочкой к изображению океана в инсталляции. Сфотографируйтесь рядом с китом
и разместите фото с хэштегом #морепластика
на странице библиотеки или на своей личной страничке ( по желанию).
Все
«выловленные» бутылки отправятся на переработку!
Адрес
детской библиотеки Гатчины: улица Хохлова, д.16.
Источник:
страница ВКонтакте «Детская библиотека»