Из рукодельницы — в производителя сувениров!

Проект реализуется «Планетой добра» на грантовые средства, предоставленные благотворительным фондом развития филантропии «КАФ».

-Эту идею подсказали нам наши партнеры по туристическим проектам, - рассказала руководитель САНО РСП «Планета добра» Любовь Ржеусская. - Путешествия по Ленинградской области показывают: у нас практически нет наших, местных сувениров, которые можно было бы предложить туристам. И мы решили создать такой проект, который мог бы поддержать именно наших мастериц в плане создания и распространения самобытной сувенирной продукции.

Новый социальный проект «Планеты добра» выиграл грант благотворительного фонда развития филантропии «КАФ», который развивает социальную программу поддержки женщин сельских территорий. Как говорит Любовь Ржеусская, принять участие в этом проекте могут женщины любого возраста — те, у кого есть творческие замыслы и навыки рукоделия, и кто хочет получать дополнительный доход, реализуя сувениры собственного изготовления.

Участники проекта узнают, чем сувениры отличаются от произведений искусства, как рассчитать стоимость сувенирной продукции и организовать продажу своих изделий. Мастериц ждут знакомства с яркими представителями туристической индустрии Ленинградской области и продавцами сувенирной продукции, участие в мастер-классах и ярмарках и многое другое.

В начале года «Планета добра» начала знакомить со своим проектом женщин из разных поселений Гатчинской района. 6 февраля информационный семинар для участников проекта провела соавтор и владелец торговой марки «В традициях Приневья», сооснователь музея «Стружка» в Кировском районе Ленинградской области Татьяна Володина. А 12 февраля встречу под названием «Виды домашнего рукоделия. Сувенирные перспективы» провела Ольга Костюкова - успешный предприниматель, владелица мыловаренной мануфактуры «Поташный промысел» и сувенирной Лавки ремесел, победитель всероссийского конкурса «Туристический сувенир», областного конкурса «Лучший продавец сувенирной продукции», областного конкурса Торгово-промышленной палаты «Экологичное производство».

Ольга поделилась с мастерицами собственным опытом организации сувенирного производства. В активной беседе участники проекта обсудили проблемы ценообразования на сувенирную продукцию и возможности ее реализации.

Кто еще не успел присоединиться к новому проекту «Планеты добра», еще есть время до конца февраля! Занятия проводятся в помещении Сиверской Школы третьего возраста (пос. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 2А). Записаться в группу и ознакомиться с Программой проекта можно по телефону: 8(81371)44-489.

Юлия Лысанюк