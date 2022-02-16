Из рукодельницы — в производителя сувениров!

Проект реализуется
«Планетой добра» на грантовые средства, предоставленные благотворительным
фондом развития филантропии «КАФ».
-Эту идею подсказали нам
наши партнеры по туристическим проектам, - рассказала руководитель САНО РСП
«Планета добра» Любовь Ржеусская. - Путешествия по Ленинградской области
показывают: у нас практически нет наших, местных сувениров, которые можно было
бы предложить туристам. И мы решили создать такой проект, который мог бы
поддержать именно наших мастериц в плане создания и распространения самобытной
сувенирной продукции.
Новый социальный проект
«Планеты добра» выиграл грант благотворительного фонда развития филантропии
«КАФ», который развивает социальную программу поддержки женщин сельских
территорий. Как говорит Любовь Ржеусская, принять участие в этом проекте могут
женщины любого возраста — те, у кого есть творческие замыслы и навыки
рукоделия, и кто хочет получать дополнительный доход, реализуя сувениры
собственного изготовления.
Участники проекта узнают,
чем сувениры отличаются от произведений искусства, как рассчитать стоимость
сувенирной продукции и организовать продажу своих изделий. Мастериц ждут
знакомства с яркими представителями туристической индустрии Ленинградской
области и продавцами сувенирной продукции, участие в мастер-классах и ярмарках
и многое другое.
В начале года «Планета
добра» начала знакомить со своим проектом женщин из разных поселений Гатчинской
района. 6 февраля информационный семинар для участников проекта провела соавтор
и владелец торговой марки «В традициях Приневья», сооснователь музея «Стружка»
в Кировском районе Ленинградской области Татьяна Володина. А 12 февраля встречу
под названием «Виды домашнего рукоделия. Сувенирные перспективы» провела Ольга
Костюкова - успешный предприниматель, владелица мыловаренной мануфактуры
«Поташный промысел» и сувенирной Лавки ремесел, победитель всероссийского
конкурса «Туристический сувенир», областного конкурса «Лучший продавец
сувенирной продукции», областного конкурса Торгово-промышленной палаты
«Экологичное производство».
Ольга поделилась с
мастерицами собственным опытом организации сувенирного производства. В активной
беседе участники проекта обсудили проблемы ценообразования на сувенирную
продукцию и возможности ее реализации.
Кто еще не успел
присоединиться к новому проекту «Планеты добра», еще есть время до конца
февраля! Занятия проводятся в помещении Сиверской Школы третьего возраста (пос.
Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 2А). Записаться в группу и ознакомиться с
Программой проекта можно по телефону: 8(81371)44-489.
Юлия Лысанюк