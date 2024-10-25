45 жителей Ленинградской области получили сертификаты на бесплатную замену газового оборудования

На сегодняшний момент специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в рамках программы, действующей в Ленинградской области, бесплатно заменили 23 газовые плиты и один водонагреватель в Кингисеппском, Бокситогорском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Сланцевском и Тихвинском районах.

«Лидерами по количеству выданных сертификатов на бесплатную замену газовых плит и колонок стали Выборгский, Тихвинский и Кингисеппский районы, в которых зарегистрировано 13, 10 и 9 заявок соответственно», – отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ленинградская область Владислав Степанеев.

Для получения документа, оценивающего техническое состояние газового оборудования и необходимость его замены, рекомендуется обратиться в специализированную организацию. В Ленинградской области единственной организацией, которая имеет право осуществлять техническое обслуживание, ремонт и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

По программе, действующей в Ленинградской области, право на такую меру социальной поддержки есть у собственников жилых помещений и домовладений, нанимателей жилых помещений по договору социального найма, договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования со сроком эксплуатации газовой плиты или колонки более 10 лет. Льгота предоставляются гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, СДД которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ленинградской области. Данная мера поддержки оказывается в рамках Постановления Правительства Ленинградской области от 21.02.2022 года № 104.

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