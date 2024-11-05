Жить, помогая жить другим

Это человек, который всегда стремится оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Ей всегда можно позвонить или написать в любое время. За большой депутатской занятостью бывает, что не может сразу ответить. Но просьбы граждан никогда не остаются без ее внимания, она обязательно перезванивает или пишет.

Мы часто видим Людмилу Анатольевну на разных мероприятиях Гатчинского района. По мере возможности, она всегда старается заглянуть в то или иное поселение. Ведь, кроме присутствия, появляется обязанность перед территорией, т.е. оказание помощи.

А помогает Людмила Анатольевна во многом, и не только в обустройстве территорий поселений. К ней часто обращаются избиратели по личным просьбам.

Приведу один из многочисленных примеров оказания помощи своим избирателям. В бурный период избирательной кампании, в сентябре 2024 года, когда все были заняты делением мест среди кандидатов в депутаты, Людмила Анатольевна спасала, в полном смысле этого слова, мать в многодетной семье. Она решала вопросы жизнедеятельности этой семьи, не исключая даже предоставление личного автотранспорта для быстрой транспортировки больной в областную больницу, так как женщина находилась в критическом состоянии.

Дети в этой семье в период отсутствия матери также не остались без внимания Людмилы Анатольевны. С ее помощью был решен вопрос питания детей в школе.

Она берется за решение любых вопросов, зачастую трудноисполнимых, и всегда позвонит человеку, объяснит ситуацию, в случае невозможности решения в данный момент. Ведь не все вопросы можно решить самой, часто приходится находить решение трудных вопросов в вышестоящих инстанциях.

Уважаемая Людмила Анатольевна, выражаю Вам глубокую признательность за помощь в открытии и поддержке развития музея «41-й стрелковый» в д.Мины.

Благодарю Вас за доброе и дружеское отношение к поисковикам, которых Вы уже более 10 лет никогда не забываете.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения планов!

Уверена, что Ваша неиссякаемая энергия и организаторские способности, государственный подход к делу и умение реализовывать задуманное помогут Вам и в дальнейшем решать сложные задачи на благо Гатчинского района.

Светлана Корешкова, руководитель музея «41-й стрелковый»