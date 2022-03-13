Росгвардейцы «своих не бросают»
В Ленинградской области и Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии присоединились к акции «Своих не бросаем». Служебные автомобили вневедомственной охраны вышли на маршруты патрулирования с символом «Z» в знак поддержки Вооруженных сил Российской Федерации.
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Днем и ночью улицы города и области патрулируют более 200 экипажей вневедомственной охраны, обеспечивая покой и безопасность местных жителей, а также охраняя общественный порядок. Росгвардейцы наклеили на каждый патрульный автомобиль латинскую букву «Z», что означает «За Победу», сообщают в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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