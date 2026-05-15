Диалог с властью

Просим восстановить холодное водоснабжение в деревне Вильповицы Ломоносовского района Ленинградской области.

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Специалистами ГУП «Леноблводоканал» проведены аварийно-восстановительные работы с разработкой четырех котлованов и технологическим разрезом трубопровода для продува сети.С помощью парогенератора и аппарата высокого давления была произведена промывка трубопровода общей протяженностью 220 м.

В настоящее время водоснабжение в деревне Вильповицы восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Просим пресечь незаконную деятельность по утилизации твердых бытовых отходов на земельном участке сельскохозяйственного назначения в границах деревни Новосергиевка Всеволожского района.

Отвечает комитет государственного экологического надзора Ленинградской области (далее – Комитет).

Комитетом совместно со следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Ленинградской области в рамках обследования территории земельного участка № 105 АОЗТ «Выборгское» во Всеволожском районе установлен факт складирования на территории участка отходов производства и потребления, представляющих собой отходы грунта землеройного, загрязненного отходами строительных материалов, твердыми коммунальными отходами. Непосредственная деятельность по обращению с отходами производства и потребления на участке и прилегающей территории (сброс/выгрузка, транспортирование) не осуществлялась.

ЛОГКУ «Леноблэкомилиция» проведены отборы проб отходов для лабораторных исследований по установке состава и класса опасности отходов и геодезические работы по установлению площади и объема размещенных отходов. По результатам экспертизы и геодезического отчета, материалы направлены в следственные органы для проведения проверки в отношении лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории земельного участка.

Земельный участок имеет категорию земель сельскохозяйственного назначения. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальные органы) осуществляет государственный земельный надзор за соблюдением, в том числе, обязательных требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.

Материалы контрольных (надзорных) мероприятий направлены Комитетом в адрес Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для рассмотрения и принятия мер в рамках полномочий.

Территория вышеуказанного и смежных земельных участков находится на контроле Комитета. Систематически осуществляется патрулирование. В случае выявления непосредственной деятельности по обращению с отходами производства и потребления Комитетом будут незамедлительно приняты меры реагирования.

В случае, если Вы являетесь очевидцем совершения противоправных деяний, административного правонарушения, необходимо обращаться в полицию, в том числе посредством телефонной связи по номеру «112».