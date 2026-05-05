Ограничения движения в Гатчине 9 мая
В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая в городе Гатчине с 8 до 15 часов будет ограничено движение транспортных средств на дорогах общего пользования:
- по пр. 25 Октября от ул. Чкалова до ул. Рощинской (Ингербургские ворота);
- по ул. Гагарина - от ул. Хохлова до ул. Киргетова;
- выезд с Солнечного переулка на пр. 25 Октября;
- по ул. Радищева - от ул. Киргетова до пр. 25 Октября;
- по ул. Хохлова - от здания ЗАГСа до пр. 25 Октября;
- по Госпитальному переулку - от пр. 25 Октября до пересечения с ул. Красной.
С 8 до 15 часов будет ограничена возможность выезда транспортных средств с придомовых территорий и парковок на пр. 25 Октября от ул. Чкалова до ул. Рощинской (Ингербургские ворота).
Заранее планируйте свой маршрут!
