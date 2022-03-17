Великий пост - весна для души

- Отец Владимир, что такое Великий пост? Многие люди считают, что это своего рода православная оздоровительная диета, а кто-то вообще не понимает, зачем люди постятся.

- Пост в православном понимании, конечно, очень отличается от любой диеты, потому что его смысл не столько в отказе от какого-то вида еды и уменьшении её количества, сколько в духовном очищении, для которого воздержание в пище является лишь подспорьем. В это особое время человек стремится больше молиться, анализировать свою жизнь, старается исправить её, очиститься от грехов, внутренне сосредоточиться. Пост - это время, посвящённое покаянию, а по-гречески это слово означает «изменение». То есть во время поста мы стремимся стать лучше в духовном смысле, а не только улучшить свою фигуру и общее самочувствие. Тем он и отличается от диеты.

- То есть, речь идёт о душе?

- Да, в первую очередь. Духовное значение слова «грех» - это «промах», «попадание мимо цели». А главная задача человека - спасение души. Анализируя свои промахи на этом пути, мы стремимся исправить свою жизнь согласно заповедям Божиим. При всех ограничениях во время поста, духовная радость в человеке растёт, когда он чувствует освобождение своего духа, исповедуется и причащается. И это доступно каждому из нас. Как весной обновляется природа вокруг, так и душа обновляется во время поста.

- Какие особо значимые дни в Великом посту?

- Таких дней в период святой Четыредесятницы немало. Это и три следующие друг за другом вселенские родительские субботы (19, 26 марта и 2 апреля), когда мы поминаем наших родных и близких, это и великий праздник Благовещения (7 апреля), и Вербное воскресение (17 апреля). И завершит пост 24 апреля «праздников праздник и торжество из торжеств» - великий день Пасхи Христовой. А ещё нынешним Великим постом мы готовимся отметить две даты, которые связаны с именем небесной покровительницы гатчинской земли святой Марией Гатчинской. 26 марта исполняется 15 лет со дня обретения её святых мощей, а 17 апреля - 90 лет её мученической кончины.

- В продолжение темы. Вы являетесь председателем Комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии. Расскажите немного об этой работе?

- Наша комиссия была создана по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана. Она ставит своей целью, в первую очередь, выявление новых имён тех, кто пострадал в годы репрессий, а также популяризацию подвига новомучеников, которые сохранили для нас Церковь. Нами формируется Синодик Гатчинской епархии, мы также публикуем в медийном пространстве сведения о мучениках, ведём издательскую деятельность, совершаем молитвенные поминовения. В этом году 12 марта мы по традиции вновь посетили Левашовскую пустошь, где отслужили панихиду по гатчинским священнослужителям, расстрелянным в этот день в 1938 году.

- Сейчас мы переживаем непростые времена, это связано с проведением спецоперации на Украине. Как Церковь относится к этим событиям?

- Церковь всегда помогала тем, кто оказывался в трудных жизненных ситуациях. Во всех храмах Русской православной Церкви за каждым богослужением возносится особая молитва о мире. Многие православные читают эту молитву и дома, молятся о всех, кому сейчас плохо. Кроме того, Святейший Патриарх Кирилл призвал всех верующих оказать практическую помощь пострадавшим во время боевых действий и беженцам с Донбасса и Украины. По всей стране в храмах собираются средства для помощи нашим братьям. Не являются исключением и храмы Гатчинского благочиния, здесь вы можете внести посильную лепту в это богоугодное дело. Сделать это можно во время воскресного богослужения или в любое другое удобное для вас время в часы работы храма.

- Павловский собор стоит в лесах. Многие наши читатели интересуются: как идут работы по его восстановлению?

- Сделано уже очень много. Так, например, открыт отреставрированный нижний храм, в котором проходят богослужения в воскресные и праздничные дни. Ведутся фасадные и внутренние работы, в мастерских реставрируются кресты и металлические детали, воссоздаётся лепной декор, горельефы святых с фасада здания. Мы постоянно обсуждаем все вопросы, связанные с реставрацией собора, со специалистами НПО «Реставратор». Надеемся, что к концу этого года основной объём работ будет выполнен.

- Спасибо за интервью. Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?

- Здравия, спасения и помощи Божией в добрых делах. Чтобы, пройдя Великий пост, каждый из нас радостно встретил великий и святой день Пасхи Христовой.

Беседовал Виктор Васильев