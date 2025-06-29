Карина Каграманян: Наринэ из фильмов о Манюне и ее друзьях

Встреча с Кариной прошла 20 июля в Гатчинском Доме культуры, после чего ребята увидели фильм «Манюня. День рождения Ба». Общаться с юной актрисой помогал ведущий Вадим Прохоров.

Напомним, «Манюня» — российско-армянский комедийный телесериал режиссера Армана Марутяна, снятый по мотивам книг Наринэ Абгарян и воспоминаний из ее детства. Одноименная повесть Наринэ Абгарян получила Российскую национальную литературную премию «Рукопись года» и была номинирована на премию «Большая книга».

Действие сериала происходит в 1979 году в Армении (Берд). В центре сюжета — подружки-школьницы Манюня, Наринэ и Карина, которые вместе переживают череду приключений и постоянно попадают в нелепые и забавные ситуации. Фильм «Манюня: День рождения Ба» вышел на экраны в феврале 2025 года, став последней картиной сериала.

Как оказалось, чуть ли не все дети в зале уже успели посмотреть и полюбить сериал про Манюню. Неудивительно, что одну из главных героинь этой истории они встречали громом аплодисментов и восторженных возгласов.

Карина Каграманян — почти ровесница тех, кто собрался в этот день в зале Дома культуры. Она родилась 26 июня 2010 года в Москве, в обычной, не артистической семье. Тем не менее, она уже опытная актриса. Девочка начала сниматься в возрасте четырех лет, дебютировав в короткометражной ленте «Жизнь, которую мы не прожили». Тогда же она снялась в небольшом эпизоде сериала «Последний мент». В большом кино появилась в военной драме Павла Чухрая «Холодное танго», затем последовали фильмы «Непрощенный», «Детство», «В иные миры», сериалы «Смертельный номер», «Доктор Преображенский».

Юная актриса также выходила на сцену МХАТа, где играла девочку в постановке «Человек-подушка» режиссера Кирилла Серебренникова. А еще Карина снималась в качестве модели в рекламе игрушек и играла в театре в иммерсивном проекте «Дом 19/07».

- Работа в иммерсивном театре была для меня важным опытом, потому что это не просто театр, когда ты выходишь на сцену, и зрители на тебя смотрят, - говорит актриса. - Это театр, когда ты должен держать зрителя, который тоже вовлекается в действие. Это было очень интересно и, в то же время волнительно, потому что бывали случаи, когда зрители перекладывали реквизит, и приходилось выкручиваться.

Но, конечно, особую популярность юной актрисе принесла роль Наринэ в сериале «Манюня». Карина играет в этом сериале саму Наринэ в ее детские годы.

- «Манюня. День рождения Ба» - одна из моих любимых частей сериала, - говорит Карина. - Мы снимали его почти четыре года, и за это время стали уже одной командой, почти семьей. Конечно, мы безумно расстроились, когда узнали, что эта часть будет последней в сериале. Очень надеюсь, что зрители не захотят нас отпускать, и эта история когда-нибудь продолжится.

Несмотря на занятость в кино и других творческих проектах, Карина успевает совмещать работу с учебой. Она учится в школе с углубленным изучением английского языка и мечтает освоить его в совершенстве. Окончила музыкальную школу, занимается пением, танцами и музыкой, играет на фортепиано и флейте. В возрасте десяти лет начала освоение техники сценического боя.

- Когда-то я мечтала заниматься боксом и в итоге осуществила свою мечту, - признается она. - Мне очень нравится бокс!

Карина рассказала, как проводит свой день. Она призналась, что ни дня не может прожить без сладкого и обожает шоколадные конфеты. Девочка очень любит путешествовать и старается каждый свой день рождения провести в новом месте, чтобы накопить впечатления и воспоминания. Карина сама придумывает свои образы и создает собственную стилистику.

- Я уже давно хотела создать свою одежду, - говорит она. - И так получилось, что на меня вышел один замечательный бренд с идеей создать капсульную коллекцию нашей одежды. Могу сказать, что скоро мы все доделаем, и эта коллекция увидит свет.

Карина много читает. Как она вспомнила, ее самой первой любимой книгой стал «Мойдодыр».

- Я каждый вечер просила маму прочитать мне его и в итоге запомнила наизусть, - говорит она. - Это помогло мне выигрывать первые места на разных конкурсах. Возможно, тогда и была заложена во мне первая искорка: «Хочу на сцену!»

Среди любимых литературных жанров Карины — фантастика. Она мечтает сняться в каком-нибудь мистическом фильме или ужастике. Однако свою дальнейшую жизнь Карина собирается связать с режиссерской профессией, так как она «шире и интересней актерской».

Как считает Карина, не надо бояться озвучивать свои мечты и следовать им. Все дети уникальны и неповторимы, и родителям нужно стараться всячески поддерживать их, прислушиваясь к их желаниям.

- Если вы во что-то сильно верите, у вас обязательно получится, - уверена юная актриса.

Напомним, XXXI Международный фестиваль «Литература и кино» закрылся 21 июня. Одна из главных наград фестиваля — приз «За главную женскую роль» - досталась пятнадцатилетней Карине Каграманян!

Юлия Лысанюк