Дыма без огня не бывает

С начала года и до середины марта в Гатчинском районе зарегистрировано 90 пожаров. Большая часть пожаров произошла на объектах жилого сектора: это частные дома, дачи, квартиры, бани и хозяйственные постройки. Только в садоводствах произошло 14 пожаров, в квартирах – четыре. 65% этого жилья сгорело полностью. В огне погибли четыре человека. Основная причина пожаров – неисправность печного отопления и электропроводки.

- В прошлом году за этот же период произошло 135 пожаров, в которых погибло восемь человек, – рассказывает главный государственный инспектор по пожарному надзору Гатчинского района Илья Назаров. – Таким образом, мы наблюдаем снижение числа возгораний и погибших, но наша задача, чтобы этих трагедий было еще меньше.

По двум последним пожарам – в ночь с 11 на 12 марта, в Сиверском и в Вырице – еще идет проверка. Но личности погибших установлены: это хозяйки частных домов. В Сиверском в доме на ул. Кирова погибла его 96-летняя владелица. В Вырице в доме на ул. Менделеева после тушения пожара нашли останки хозяйки дома – 45-летней женщины. По предварительным данным, причиной пожаров стало неисправное печное оборудование.

- Неужели трагедии нельзя было избежать? Не было никакой возможности выбраться наружу из горящего одноэтажного дома?

- Беда в том, что основная часть пожаров происходит ночью. А там, где гибнут люди, это практически всегда случается ночью, когда человек спит и не успевает почувствовать задымление. Дым, попадая в организм, моментально воздействует на мозг, и человек теряет сознание. В итоге погибает, даже не проснувшись. Были случаи, когда погибших находили у самых дверей – людям не хватило до спасения одного-двух метров.

Поэтому, кроме того, что надо следить за печным оборудованием и проводкой, для страховки следует использовать автономные пожарные извещатели. Такой извещатель можно установить в любом месте, где есть опасность задымления. Прежде всего, на кухне. Чтобы при появлении дыма сработал сигнал. Когда в камеру извещателя попадает дым, он начинает пронзительно пищать и издает предупреждающий сигнал до тех пор, пока дым не рассеется.

Прибор работает от элемента питания – батарейки типа «крона», 9V. Ее заряда хватает надолго. Радиус действия этого извещателя – 6 метров 40 см при высоте потолка до 3,5 метров. Это самый простой и дешевый пожарный извещатель, с которым справится любой.

Почему так важен сигнал о задымлении? Потому что, когда появится открытое пламя, может быть уже поздно.

Эти устройства продаются в строительных, хозяйственных магазинах, добровольное пожарное общество их распространяет.

Если же вы хотите капитально обезопасить свой дом от пожара и поставить целую систему пожарной сигнализации, следует обращаться в специализированную организацию, которая рассчитает необходимое количество извещателей – дымовых, тепловых, выберет оптимальные места их установки и сама все это оборудование смонтирует. При желании, пожарную сигнализацию можно вывести на пульт охранного предприятия. Современные системы позволяют подключить их к смартфону.

- В многоквартирных домах тоже имеет смысл ставить пожарные извещатели или противопожарную сигнализацию?

- Вновь строящиеся дома сейчас изначально оборудуются системой обнаружения пожара. Тепловые пожарные извещатели стоят в коридорах и в случае пожара и задымления они запускают систему дымоудаления. В старых домах таких систем нет, и пожарные извещатели будут не лишними – с учетом того, что за этот год в Гатчинском районе уже выгорело четыре квартиры.

На определенных объектах – например, в торгово-развлекательных комплексах в обязательном порядке устанавливается и система пожаротушения. В основном, у нас они водяные. Это система труб, в которых находится вода под давлением.

В тех помещениях, где отсутствуют люди – например, в серверных, в качестве огнетушащего вещества может применяться газ, вытесняющий воздух и, соответственно, останавливающий горение. В помещениях с ценностями – в библиотеках, музеях применяют порошковые системы огнетушения. В Верево на обойной фабрике, например, присутствуют все имеющиеся системы пожаротушения: и порошковые, и газовые, и водяные. В России постоянно разрабатываются новые системы защиты от пожаров. Этим занимается и Московский НИИ противопожарной обороны МЧС России, и Петербургский университет МЧС, и Московская академия МЧС.

Надо заметить, что профилактика играет свою роль: в 2021 году в Гатчине и районе было зарегистрировано в полтора раза меньше пожаров, чем в 2020-м. Хотелось бы, чтобы и в этом году тенденция сохранилась. В преддверии дачного сезона нелишним будет напомнить нашим садоводам: дымовые пожарные извещатели – доступный и эффективный способ уберечься от пожара, обнаружить и потушить очаг возгорания. Потому что дыма без огня не бывает.

Екатерина Дзюба