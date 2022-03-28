Лариса Семенчик: «Сказка – источник нравственного воспитания детей»

«После рождения детей мне не хватало знаний для решения с ними проблемных ситуаций, и я пошла учиться по программе «Практическая психология». Потом начала работать в ясельной группе детского сада и училась на учителя-логопеда в Российском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена, который окончила в 2004 году. С малышами и их родителями реализовала проекты: «Здравствуй, сказка!», «Времена года» и другие. Результативность достижения поставленных целей и решения задач превзошла все мои ожидания! Поняв, что сказка — это генетический код нашего народа, работаю со сказкой по сей день».

В конкурсном эссе описана одна из методик работы с детьми, которая приносит замечательные результаты. Лариса Николаевна любезно предоставила редакции текст своей работы. Публикуем отрывок ее эссе:

- …Рассмотрим этнокультурное воспитание, а в нем сказку, как могучее, действенное средство нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Моя тема: «Логопедические сказки как метод коррекции речевых нарушений у детей».

Я считаю, что сказка – благодатный и ничем не заменимый источник нравственного воспитания детей, так как в ней отражена вся реальная жизнь – со злом и добром, счастьем и горем. Она открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образы литературного языка.

Мой педагогический стаж работы воспитателем и логопедом в детском учреждении – 27 лет. Начинала знакомить малышей с русским фольклором: это были народные потешки, пестушки, песенки, которые использовала в ходе режимных моментов, когда дети умывались, одевались на прогулку, просыпались, обедали: «Ладушки, ладушки», «Потягуни-потягушечки», «Кашку варили» и др.

С детьми раннего возраста, помимо внедрения в педагогический процесс устного народного творчества, в совместных мероприятиях с родителями и детьми, устраивала выставки народной игрушки, готовила и реализовывала педагогические проекты: «Здравствуй, сказка», «Народные куклы», показывали спектакли с использованием кукол би-ба-бо, пальчикового театра, теневого театра и др. Декорации и герои сказок были выполнены своими руками.

Обучение и воспитание детей на основе русских народных сказок показало очень высокие результаты по всем параметрам диагностики развития детей раннего возраста. Приобщаясь к народному творчеству, дети-дошкольники усваивают историю, традиции, культуру народа, что способствует успешному развитию основных психологических процессов - памяти, внимания, мышления, эмоций, коммуникативных навыков, познавательной активности.

Русское народное творчество легло в основу моего творческого педагогического опыта дошкольного воспитания. При знакомстве с русскими народными сказками старших дошкольников мы также использовали настольный, кукольный театр, драматизацию, знакомили детей с былинами, сказами, со сказками народов мира. Дети охотно включались в данный процесс и выступали на различных конкурсах. В дошкольном возрасте разрабатывали и реализовывали проекты: «Сказки любят все на свете…», «Народные игры», «Экосказки» и др. В народных играх много юмора, соревновательного задора, их можно сопровождать неожиданными весёлыми моментами, любимыми детьми считалками, жеребьёвками, потешками и др. Наши предки через русскую народную игру передавали трудовые, нравственные и эстетические идеалы, понятия об окружающем мире, любви к Родине, взаимоотношениях людей.

В детском саду традиционно проводятся народные праздники: Осенины, Колядки, Масленица и другие. Дети знакомятся с христианскими праздниками - Рождеством и Пасхой. Детям дошкольного возраста важно не только увидеть и осознать предмет, а увидеть его в действии. Ещё лучше – принять участие в этом действии. Самый весёлый, желанный праздник наших детей – это Масленица. В нём с удовольствием принимают участие не только ребята, но и родители.

Безусловно, всех методов и приемов работы по этнокультурному воспитанию не назовешь и не перечислишь. Три года, работая логопедом в детском саду, не изменяю своим педагогическим традициям, работаю со сказкой над развитием речи, разрабатываю педагогические проекты: «Край любимый, край родной», «Жизнь и творчество А.С. Пушкина» и др.

Убеждена, что воспитанники, посещающие дошкольное учреждение, в образовательный процесс которого включен этнокультурный компонент, элементы этнокультурного воспитания, лучше усваивают нравственные и морально-этические ценности, у них быстрее формируется уважительное отношение к окружающим, чувство принадлежности к своей семье, народу.

Такая работа, последовательная и целенаправленная, дает положительные результаты в воспитании достойных граждан России. Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Дети – наше будущее, будущее нашей страны. Воспитаем ли мы подрастающее поколение духовно богатым и нравственным, научим ли любить, уважать и передавать из поколения в поколение наши традиции и культуру – зависит только от нас и от меня лично.

Подготовила Виктория Ляпочкина