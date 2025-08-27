«Любовь как песня, что в душе твоей...»

Автора знаменитого «Гатчинского вальса», без которого редко обходятся городские события, не стало 25 августа 2004 года, но память о нем до сих пор жива в сердцах гатчинцев. Певец, поэт, композитор, человек, чья жизнь была тесно связана с его любимой Гатчиной - таким Николая Терентьева помнят его близкие, друзья и все, кто был знаком с его творчеством.

- Стихи Николая Михайловича - это не просто слова, это отражение его души, - отметил ведущий вечера, мастер музыкальной сцены Борис Демин. - А в сочетании с мелодией это песни, обретшие крылья и способные дотронуться до самых потаенных уголков и глубин человеческой души. Сегодняшний вечер — это дань уважения и возможность снова прикоснуться к творчеству автора, к его душе, к тому свету, который он оставил нам в своих стихах и песнях.

Главными гостями вечера, посвященного памяти Николая Терентьева, по традиции стали его близкие и родные люди - сестра Николая Михайловича, преподаватель музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова Наталья Михайловна Брусенцева, его сын Владимир, его внучки.

- Тяжело терять близких родственников. Но еще тяжелей терять их, если ты тесно был связан с ними по работе на протяжении более тридцати лет, - признается Наталья Брусенцева. - Он был не только любимым автором-исполнителем, композитором, поэтом, он был настоящим гражданином нашей страны. Он любил не только нашу Гатчину, но и всю Россию, посвятив этой теме многие свои произведения. Хоть и прошло уже больше двадцати лет с момента его ухода, но все это как будто было только вчера: вчера мы слушали его песни, его выступления не только как композитора, но и как аранжировщика многих популярных песен, которые исполняли замечательные певцы. Только вчера мы слушали выступления созданных им творческих коллективов и участвовали в фестивалях, которые он проводил.

Профессиональный музыкант, аккордеонист по образованию, Николай Михайлович Терентьев владел более чем 20 музыкальными инструментами. Многие годы он был преподавателем по классу гитары в гатчинской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова, щедро передавая свою любовь к этому инструменту ученикам.

- Я благодарна всем, кто сюда пришел, - говорит Наталья Михайловна. - Годы летят быстро, но в сердцах наших имя Николая Михайловича до сих пор живет. Мы, как преподаватели музыкальной школы, стараемся рассказывать о нем нашим ученикам, проводя экскурсии по школе в памятные дни или в дни открытых дверей. Мы рассказываем о том, каким он был и каким был его вклад в историю не только города Гатчины, но и нашей музыкальной школы.

Музыкальные традиции продолжают жить в семье Терентьевых. Сын Николая Михайловича, Владимир Терентьев, продолжая отцовскую линию, пишет песни на собственные стихи. Все его внуки и внучки так или иначе приобщены к музыке, занимаясь в детской музыкальной школе.

Николай Терентьев оставил нам в наследство богатое и многогранное творчество, наполненное любовью к родному краю. Его песни, его стихи, его мелодии обращены к Гатчине, к простым человеческим чувствам. В памяти людей – его выступления на концертах, в памяти друзей – образ обаятельного собеседника, друга, товарища, коллеги.

Николай Терентьев сотрудничал с гатчинским театром «Встречи», написав музыку более чем к 25 театральным постановкам. Как исполнитель, певец и инструменталист, он участвовал в многочисленных фестивалях, конкурсах, смотрах, концертных турне. Терентьева помнят как основателя вокально-инструментальных ансамблей и творческих студий «Солнечное сплетение», «Эксперимент», «Тоника», «Ника». В 1998 году он стал одним из организаторов фестиваля-конкурса авторской песни «Гатчинская песенная весна». Песня «Гатчинский вальс», созданная им к 200-летию города, стала его музыкальной визитной карточкой.

Терентьев - автор сборника стихов и песен разных лет «Перепутье», книги «Николай Терентьев улыбается: басни, байки, баечки». Он тесно сотрудничал с литературным объединением «Поэты Сиверского братства», о чем напомнила его друг и соратник, основатель ЛИТО Наталья Антонова.

- Николай Михайлович впервые пришел к нам на литературный вечер в Сиверскую библиотеку больше тридцати лет назад, - вспоминает Наталья Михайловна. - А спустя некоторое время он принес нам четыре больших папки со своими стихами и песнями: «Я все стихи вам отдаю, прочтите рукопись мою...». Когда мы с ним познакомились поближе и полюбили его, нам очень захотелось, чтобы эти рукописи стали сборниками стихов. Впервые стихи Терентьева были опубликованы в нашем сборнике, а потом вышла его книга «Перепутье»...

Несмотря на непогоду, музыкально-поэтический вечер в сквере им. Николая Терентьева получился на редкость камерным и задушевным. Звучали музыкальные композиции и стихи в исполнении его друзей и коллег Александра Мартынова и Евгения Ужинского, музыкантов из Сиверской Владимира Логинова и Алексея Анисковца и многих других ценителей творчества Терентьева. Музыка и слова Николая Терентьева всегда лились как бы из глубины души, и ее особые, исповедальные интонации до сих пор никого не оставляют равнодушными.

Юлия Лысанюк