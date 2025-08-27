«Кивеннапа»: спасение придёт от муниципалитета

20 августа состоялась встреча главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим с жителями ЖК «Кивеннапа-Юг», которые стали заложниками обстоятельств и недобросовестности застройщика. Сотрудники администрации и профильных комитетов прошли по территории комплекса, заглянули в люки, канавы и выслушали массу жалоб и просьб. Людмила Николаевна дала подробные разъяснения, акцентировав внимание жителей на том, что многие вопросы находятся в руках самих граждан и решаются на общих собраниях собственников. В частности, вопрос выбора управляющей компании, которая не устраивает жильцов.

- Перед органами местного самоуправления сейчас стоит задача решения вопросов жизнеобеспечения этого комплекса. К великому сожалению, несколько лет назад застройщик не реализовал в полной мере этот проект, не достроил сети и ушел в банкротство. В итоге на протяжении нескольких лет жители страдают от проблем функционирования инженерной инфраструктуры, – прокомментировала Людмила Нещадим.

Два года тому назад гатчинская администрация заявила о готовности забрать инженерные сети в муниципальную собственность и последовательно решает эту задачу. В рамках банкротства администрации была передана часть сетей, а оставшаяся часть сейчас по суду признается бесхозяйной и надлежащим образом будет принята в муниципальную собственность. После этого, получив необходимый объем инженерной инфраструктуры, администрация будет строить планы по ее ремонту, содержанию и завершению строительства.

- К сожалению, мы не получили никакой технической документации и, по сути, будем начинать с чистого листа, чтобы понять всю схему существующих сетей водоснабжения и водоотведения. Сейчас приходится в аварийном порядке подключать Коммунальные системы Гатчинского округа, чтобы устранять проблемы с канализацией. 20 августа предприятие в очередной раз провело очистку стоков. До конца недели будет установлено новое насосное оборудование – за счет средств Коммунальных систем, чтобы упредить очередной засор. Проблема очень большая, но мы готовы взять на себя это бремя и дальше уже в плановом порядке будем проектировать весь необходимый объем работ, чтобы довести канализацию до надлежащего состояния, – сказала Людмила Николаевна.

Что касается электрических сетей «Кивеннапы», у них есть собственник, и это его полномочия – обеспечивать надежное электроснабжение комплекса.

Также на встрече поднималась тема газификации – этот вопрос будет обсуждаться отдельно вместе с представителями компании «Газпром газораспределение». Жители говорили о необходимости автобусной остановки рядом с комплексом – на следующей неделе будет организован выезд на место вместе с сотрудниками Ленавтодора и Госавтоинспекции, чтобы посмотреть, насколько возможно обустроить остановку с учетом нормативов. А устройство еще одного выезда из комплекса, о котором просят жильцы «Кивеннапы», – задача управляющей компании. Кроме того, в комплексе много детей, и глава администрации обещала обдумать возможность подвоза ребят в школу и детский сад.

- У нас есть понимание, как двигаться дальше. Будем планомерно решать вопросы, входящие в полномочия муниципальных органов, – сказала в заключение Людмила Нещадим.

Екатерина Дзюба