Появится ли в Гатчине памятник патефону?

Цель проекта «Городская АРТмосфера. Красногвардейский патефон» – разработать не менее трех эскизных предложений малых архитектурных форм «Красногвардейский патефон» для установки рядом с историческим зданием фабрики «Граммофон», работавшей на проспекте 25 Октября в Гатчине (Красногвардейске) с 1931 по 1941 годы.

- Наш проект направлен на развитие туристического потенциала Гатчинского округа и крае-

ведения, – пояснила директор АНО КТИ «Борей» Ирина Лидзарь. - Столица Ленинградской области хорошеет с каждым годом. Ежегодно благоустраиваются общественные пространства, становясь местом отдыха и времяпрепровождение горожан. Необходимо показывать эти территории и туристам, создавая привлекательный и запоминающийся облик Гатчины. Например, посредством установки на этих благоустроенных пространствах тематических малых архитектурных форм. Это будет отражением культурного и исторического наследия и идентичности города, ведь архитектурные элементы, символизирующие историю и традиции местного сообщества, помогают укреплять связь туристов с местом и увлекать их в путешествия.

Процесс создания эскизов «Красногвардейского патефона» начался в июне с рабочей встречи в Музее гатчинского патефона, в которой приняли участие Ирина Лидзарь, генеральный директор ООО ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» Галина Паламарчук, заместитель главного редактора газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева и талантливый скульптор Михаил Попов.

Руководитель Музея гатчинского патефона, коллекционер Анатолий Горбатенко рассказал об истории фабрики «Граммофон» и конструктивных особенностях патефонов, выпускавшихся в Гатчине. За круглым столом участники встречи обсудили возможные тематические направления образа для придания скульптурному изображению истинно гатчинского характера.

Лучший скульптурный эскиз «Красногвардейского патефона» определит общественное онлайн голосование.

Сейчас идет «фотосессия». Фотограф снимает миниатюрные скульптуры с разных ракурсов. И уже в ближайшее время на страничке АНО «Борей» в социальной сети будет размещена информация о процедуре голосования.

Татьяна Можаева