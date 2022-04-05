Какие продукты можно хранить 10 лет – рассказывает Роскачество

Эксперты Роскачества подготовили список продуктов длительного хранения — так называемый «стратегический запас». Разумеется, «долгоиграющие» продукты останутся безопасными, качественными и сохранят полезные свойства, только в том случае, если соблюдаются правила хранения как в торговой точке, так и дома.

Рыбные консервы

Срок хранения: до 3 лет

Покупая про запас рыбные консервы, стоит отдавать предпочтение продукции из нежирных сортов рыбы и в собственном соку. Связано это с тем, что окислительные процессы в липидах рыбы и заливке-масле проходят быстрее, чем в белковой части и портятся органолептические свойства. Рыба в масле и маринованная в других различных заливках, например, в томатной, также гораздо быстрее потеряет свои органолептические свойства.

Время от времени нужно проверять, не вздулась ли крышка консервов. Если заметили вздутую крышку, сразу выбрасывайте ее, не вскрывая. Это важно для профилактики заражения ботулотоксином.

Срок хранения рыбных консервов может достигать 3-х лет, при этом условия хранения могут быть как при комнатной температуре, так и в холодильнике при температуре от 0 до +5 градусов. Сроки годности консервов устанавливает производитель и нужно внимательно изучить данную информацию на маркировке.

При этом открытые рыбные консервы лучше всего сразу же съесть. Если содержимое жестяной банки переложить в стеклянную и поставить в холодильник, то такой продукт остается съедобным в течение суток.

Мед

Срок годности: до 3 лет

Мед — это прекрасная альтернатива сахару, которая содержит в своем составе много полезных веществ. Срок хранения меда может достигать 2–3 лет. Продукт лучше держать подальше от тепла и прямых солнечных лучей. Конечно, со временем мед (если говорить о натуральном продукте) потеряет ряд полезных свойств, изменит цвет и засахарится, но не испортится. При желании мед можно «реабилитировать» с помощью водяной бани.

Овощные и фруктовые консервы

Срок годности: до 3 лет

Овощи и фрукты в консервированном виде могут достаточно долго сохранять свой вкус и большую часть полезных веществ. Так, например, срок хранения консервированного зеленого горошка или кукурузы может достигать двух лет, а консервов из фруктов, помидоров или фасоли — трех. Стоит понимать, что при приближении конца срока годности продукт начнет терять свои вкусовые качества и консистенцию. Как и для большинства другой консервированной продукции, оптимальным местом хранения для овощных и фруктовых консервов будет прохладное и темное место.

Крупы, макароны и мука

Срок годности: от 3 до 5 лет (кроме муки)

К этой категории относится ряд популярных у россиян продуктов, например, крупы, макароны. Среди круп с точки зрения длительности хранения ставку следует делать на рис, гречку и бобовые, которые имеют срок годности 2–3 года. Важно, что за это время крупы, при правильном режиме хранения, не теряют своей питательной ценности.

Из этого списка хуже всего хранится мука — ей обычно отводится 6-8 месяцев. Такой скромный срок хранения связан с высокой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу) и подверженностью микробиологическим заражениям.

Лидер среди всех крахмалосодержащих продуктов — макароны, особенно из твердых сортов пшеницы. Они могут храниться, не теряя своего внешнего вида и пищевой ценности, вплоть до пяти лет. Лучше всего хранить макароны в сухом темном и желательно проветриваемом месте в фабричной упаковке.

Для хранения муку или крупы следует помещать в герметичную упаковку: лучше всего подойдет тара из стекла или пластика, у которой достаточно плотно закрывающаяся крышка.

Мясные консервы

Срок годности: до 5 лет

Тушеная свинина и тушеная говядина — это легендарные отечественные товары, которому иногда приписывают практически бесконечный срок хранения, на самом деле хранится сравнительно недолго — от 3 до 5 лет. Как правило, этот срок зависит от вида тары: алюминиевой или жестяной. Стоит помнить, что срок годности у свинины из-за насыщенности жиром будет существенно меньше, чем у говядины. Предпочтение стоит отдавать банкам, промаркированным надписями «ГОСТ 5284-84 «Говядина тушеная» или «ГОСТ 697-84 «Свинина тушеная». Продукция, сделанная по ТУ, может не обладать долгим сроком хранения.

Сахар

Срок годности: до 8 лет

Так же, как и соль, сахар является природным консервантом. Правда, срок его годности несколько меньше: сахар может сохранять свои свойства на протяжении восьми лет, при условии, что температура в помещении не будет превышать +25 °C. То есть лучше всего сахар хранить в относительной прохладе (идеально подойдет температура +12 °C). К способу хранения сахар нетребователен, но принципиальное значение имеет герметичность упаковки. Сахар легко впитывает влагу, поэтому она не должна превышать 70%. Кроме того, сахар хорошо поглощает посторонние запахи, поэтому по соседству с ним не должны находиться, например, специи. Хранить его лучше в стеклянной банке (подходят и керамические банки) с плотной крышкой рядом с другими сыпучими нейтральными продуктами, например крупами, макаронами, мукой.

Соль

Срок годности: более 10 лет

Кроме своих кулинарных свойств соль всегда выполняла функцию природного консерванта, и она «продлевала» жизнь многим продуктам, например, рыбе. Очевидно, что сама соль тоже может храниться десятилетиями. Но несмотря на то, что этому продукту чужды какие-либо проблемы с микробиологией, к его хранению все же лучше подходить внимательно. Упаковка должна быть герметичной, иначе соль будет впитывать влагу из окружающего воздуха и превратится в камень. Своих свойств, впрочем, она не потеряет, при желании ее можно будет снова раскрошить и употребить в пищу.