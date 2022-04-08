В почтовых отделениях можно приобрести товары для дачи

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут приобрести в почтовых отделениях более 150 наименований товаров для приусадебного хозяйства.

Традиционно высоким спросом у дачников пользуются семена, средства защиты растений, удобрения, препараты против грызунов и насекомых. Среди овощных культур особой популярностью у петербуржцев пользуются семена огурцов, томатов, перцев, капусты, кабачков, моркови, свеклы, петрушки, укропа. Из цветочных — дачники отдают предпочтение гладиолусам, петунии, бархатцам, настурции, астрам, георгинам, циниям.

Вся продукция представлена ведущими отечественными и зарубежными центрами селекции и семеноводства, она прошла отбор и контроль качества не только в лабораториях поставщиков, но и в Россельхознадзоре.

Отделения Почты России расположены даже в самых отдаленных и малонаселенных пунктах, поэтому каждый может приобрести необходимую продукцию в шаговой доступности от дома. При этом, чтобы сделать покупку, не обязательно идти в почтовое отделение, клиенты могут воспользоваться услугами почтальонов, которые доставят нужную продукцию на дом.





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