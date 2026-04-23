Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

«Потомкам передать величье непобедимой красоты…»

Ноябрь 1941 года. Ленинград. Фашисты сбросили фугасную бомбу на территорию старейшего Ботанического сада. Пострадали десятки помещений, в том числе – теплицы с редкими растениями. Всю ночь сотрудники сада пытались их спасти, однако мороз погубил большинство экземпляров. Так у людей, посвятивших свою жизнь Ботаническому саду, началась борьба за жизнь – свою и своих зеленых бесценных питомцев.

Рубрики:  Общество

Среди этих героев был Александр Феоктистович Родышевцев, чья судьба неразрывно связана с трагическими событиями в стране. Он вырос в большой крестьянской семье в Тверской губернии, стал участником Первой мировой войны, после переехал в Санкт-Петербург к дяде, где выучился редкой профессии, связанной с наладкой водопровода. В годы революции участвовал в партизанском движении в коммунистическом отряде по борьбе с Юденичем под Петроградом. В 1924 году он связал свою судьбу с Ботаническим садом, заложенным еще самим Петром Первым и носившим до революции звание «Императорский» – устроился на работу начальником теплотехнического хозяйства сада и вместе с семьей заселился в дом для сотрудников, который расположен буквально в трех минутах ходьбы от работы.

Февраль 2026 года. Дмитрий Родышевцев, начальник отдела межнациональных и межконфессиональных отношений ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области», внук Александра Родышевцева впервые переступил порог квартиры, где жили его предки и в которой (в том числе) во время блокады спасали растения из сада. До сих пор в доме, построенном в 1912 году, сохранились элементы интерьера начала века. А из окон видны огромные стеклянные теплицы Ботанического сада.

В этот день вместе с журналистами Дмитрий как будто бы прожил один день со своими родными. Сотни раз, будучи ребенком и уже взрослым человеком, отцом семейства, он посещал сад. Но сегодня погрузился в те дни, когда и дед, и бабушка – Ольга Осиповна, также работник Ботанического института, вместе с коллегами выполняли важную миссию по спасению жизней.

Ботанический сад – удивительное место притяжения всех, кто увлечен наукой и красотой природы. Десятки экскурсий на разные темы проводит уже много лет Александра Медведева, пресс-секретарь Ботанического сада. Особое место занимают пути, которые рассказывают о блокадной жизни и города, и сада. Порой ценой собственной жизни люди сохраняли редкие растения, черенки и семена, а сегодня эти живые свидетели тех дней стоят в теплицах сада с «блокадными» ленточками оливкового цвета. Они могли бы рассказать о том, как в саду выращивалась рассада для блокадных грядок, которые жители сооружали прямо в парках и скверах Ленинграда. Или о том, как Ботанический сад вновь стал аптекарским огородом, где сотрудники выращивали лекарственные растения для нужд госпиталей, с подачи ученых медики стали использовать мох сфагнум, который обладал бактерицидными свойствами. А также вспомнить, как ботаники продолжали исследования, вели научные наблюдения, выпустили брошюру о том, какие съедобные растения можно найти в парках города. Эти люди стали настоящими созидателями в трагических, порой нечеловеческих условиях.

Для Дмитрия Родышевцева экскурсия по «Патриотическому маршруту» не первая. Но именно сегодня он «прошел» по саду вместе со своим дедом, который участвовал в спасении и сада, и людей. Он получил в свое распоряжение личное дело Александра Родышевцева для изучения в Центральном Государственном архиве Санкт-Петербурга. Именно там закончил этот важный для него день внук нашего Героя, внимательно изучая каждую строчку. В скупом перечислении заслуг его предка за все эти годы – история жизни, полная важных событий, личных радостей и общих трагедий.

– Мне кажется, что мои родные вместе с коллегами в блокаду спасали сад, а он спасал их, – поделился Дмитрий Родышевцев. – Но самое главное, что они сохранили для нас, для своих внуков и правнуков. Это история, наука, это настоящая красота. Я горжусь своими родными.

…Огромное количество людей в этот будний (!) день посетило новую выставку Ботанического сада. В выставочном павильоне «Зеленый домик» в рамках фестиваля «Оттепель чувств» любители цветов и растений наслаждались цветущей сиренью, тюльпанами, подснежниками. Когда-то, пережив блокаду, сотрудники Ботанического сада посеяли и взрастили сохраненные семена, создали и возродили красоту. Подарили своим потомкам настоящую радость.

Светлана СОЛОНИЦЫНА

Выражаем благодарность Дому дружбы Ленинградской области, Ботаническому саду Петра Великого, Центральному государственному архиву Санкт-Петербурга.