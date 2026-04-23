«Потомкам передать величье непобедимой красоты…»

Среди этих героев был Александр Феоктистович Родышевцев, чья судьба неразрывно связана с трагическими событиями в стране. Он вырос в большой крестьянской семье в Тверской губернии, стал участником Первой мировой войны, после переехал в Санкт-Петербург к дяде, где выучился редкой профессии, связанной с наладкой водопровода. В годы революции участвовал в партизанском движении в коммунистическом отряде по борьбе с Юденичем под Петроградом. В 1924 году он связал свою судьбу с Ботаническим садом, заложенным еще самим Петром Первым и носившим до революции звание «Императорский» – устроился на работу начальником теплотехнического хозяйства сада и вместе с семьей заселился в дом для сотрудников, который расположен буквально в трех минутах ходьбы от работы.

Февраль 2026 года. Дмитрий Родышевцев, начальник отдела межнациональных и межконфессиональных отношений ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области», внук Александра Родышевцева впервые переступил порог квартиры, где жили его предки и в которой (в том числе) во время блокады спасали растения из сада. До сих пор в доме, построенном в 1912 году, сохранились элементы интерьера начала века. А из окон видны огромные стеклянные теплицы Ботанического сада.

В этот день вместе с журналистами Дмитрий как будто бы прожил один день со своими родными. Сотни раз, будучи ребенком и уже взрослым человеком, отцом семейства, он посещал сад. Но сегодня погрузился в те дни, когда и дед, и бабушка – Ольга Осиповна, также работник Ботанического института, вместе с коллегами выполняли важную миссию по спасению жизней.

Ботанический сад – удивительное место притяжения всех, кто увлечен наукой и красотой природы. Десятки экскурсий на разные темы проводит уже много лет Александра Медведева, пресс-секретарь Ботанического сада. Особое место занимают пути, которые рассказывают о блокадной жизни и города, и сада. Порой ценой собственной жизни люди сохраняли редкие растения, черенки и семена, а сегодня эти живые свидетели тех дней стоят в теплицах сада с «блокадными» ленточками оливкового цвета. Они могли бы рассказать о том, как в саду выращивалась рассада для блокадных грядок, которые жители сооружали прямо в парках и скверах Ленинграда. Или о том, как Ботанический сад вновь стал аптекарским огородом, где сотрудники выращивали лекарственные растения для нужд госпиталей, с подачи ученых медики стали использовать мох сфагнум, который обладал бактерицидными свойствами. А также вспомнить, как ботаники продолжали исследования, вели научные наблюдения, выпустили брошюру о том, какие съедобные растения можно найти в парках города. Эти люди стали настоящими созидателями в трагических, порой нечеловеческих условиях.

Для Дмитрия Родышевцева экскурсия по «Патриотическому маршруту» не первая. Но именно сегодня он «прошел» по саду вместе со своим дедом, который участвовал в спасении и сада, и людей. Он получил в свое распоряжение личное дело Александра Родышевцева для изучения в Центральном Государственном архиве Санкт-Петербурга. Именно там закончил этот важный для него день внук нашего Героя, внимательно изучая каждую строчку. В скупом перечислении заслуг его предка за все эти годы – история жизни, полная важных событий, личных радостей и общих трагедий.

– Мне кажется, что мои родные вместе с коллегами в блокаду спасали сад, а он спасал их, – поделился Дмитрий Родышевцев. – Но самое главное, что они сохранили для нас, для своих внуков и правнуков. Это история, наука, это настоящая красота. Я горжусь своими родными.

…Огромное количество людей в этот будний (!) день посетило новую выставку Ботанического сада. В выставочном павильоне «Зеленый домик» в рамках фестиваля «Оттепель чувств» любители цветов и растений наслаждались цветущей сиренью, тюльпанами, подснежниками. Когда-то, пережив блокаду, сотрудники Ботанического сада посеяли и взрастили сохраненные семена, создали и возродили красоту. Подарили своим потомкам настоящую радость.

Светлана СОЛОНИЦЫНА

Выражаем благодарность Дому дружбы Ленинградской области, Ботаническому саду Петра Великого, Центральному государственному архиву Санкт-Петербурга.