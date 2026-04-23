Школьники и Дмитрий Харатьян встретились в Гатчине

Профориентационное занятие «Россия творческая: культура и искусство» для учащихся 6-11 классов с участием Народного артиста Российской Федерации Дмитрия Харатьяна прошло сегодня в Гатчинском Доме культуры.

Участниками очного мероприятия стали 300 школьников, большинство из них участники театральных студий и творческих кружков. Все остальные школы Гатчинского округа имели возможность присоединиться по видео-трансляции.

Урок был организован в рамках Всероссийского проекта «Россия — мои горизонты» - это школьный курс профориентации для учеников 6–11 классов. Он помогает подросткам понять свои интересы, задуматься о будущем образовании и знакомит с современными профессиями. Один из форматов его проведения - встречи с представителями разных профессий, которые на своем примере рассказывают о работе.

Урок, проведенный Дмитрием Харатьяном, прошел под девизом «От мечты к реальности: как строить карьеру в культуре и искусстве.

Дмитрий Харатьян дебютировал в кино в фильме «Розыгрыш» Владимира Меньшова, а всесоюзную известность ему принесла роль в картине Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!». Дмитрий Вадимович не ограничивает себя кинематографом: за многолетнюю карьеру артист попробовал себя в театре, в качестве телеведущего, давал концерты и даже открыл Школу гардемаринов. Сейчас он с удовольствием занимается тем, с чего когда-то начинал в 14–16 лет. В его жизни превалирует концертная деятельность – он собрал музыкантов, и это уже совсем другой уровень, живое исполнение.

В свойственной ему манере – легко и непринужденно - Дмитрий Вадимович рассказал гатчинским школьникам о своем пути в профессию. Ответил на вопросы и прочитал несколько любимых стихотворений.