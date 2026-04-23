«Арктика» из Ленобласти вышла в первый тираж

Вместе с другими призерами этого масштабного проекта объем произведенных игрушек превысил 167 тысяч экземпляров.

Автор «Арктики» – Виктория Калюжная из Ленинградской области. Игра с необычной собакой призвана помочь детям расширить свой кругозор, развить воображение.

Напомним, конкурс «Родная игрушка» реализуется Российским обществом «Знание» и Движением Первых по поручению Президента РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

На сегодня в производстве находятся семь игрушек-победителей. Их выпуск обеспечен за счет сотрудничества с отечественными производителями, часть проектов реализована при поддержке партнеров конкурса. До конца этого года свет увидят еще семь игровых проектов для детей.

«Первый сезон конкурса «Родная игрушка» показал: в России живет огромное количество людей, которым не все равно, во что играют наши дети. Но важно и другое – конкурс смог стать площадкой для плодотворного сотрудничества между авторами и производителями с многолетним опытом. Благодаря этому каждая четвертая игрушка из произведенного тиража уже оказалась в руках детей, помогает им познавать мир и создавать новые впечатления. Второй сезон мы посвятили дошкольному образованию – чтобы дети с ранних лет могли развиваться с помощью качественных и безопасных игр. Ждем новых авторов, изобретателей и энтузиастов, готовых создать игрушку, которая станет для ребенка первой и любимой», – отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Новые игрушки представлены на маркетплейсах и специальных полках в магазинах. А в декабре 2025 года продукция украсила «Елку со Знанием» на ВДНХ и стала частью Всероссийской акции «Елка желаний». Более 300 комплектов игр и игрушек были переданы детям в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии. 35-тысячный тираж раскрасок с персонажами конкурса при поддержке Минтранса России и Росавиации распространяется в детских зонах аэропортов по всей стране.

Добавим, что в марте стартовал второй сезон Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Всего будет поддержано до 45 проектов-победителей. Лучшие идеи получат помощь в доработке прототипов, запуске тиражей и продвижении на рынке.

