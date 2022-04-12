Музей истории военной авиации рассказывает о космосе

- Изначально, создавая музей военной авиации, Вы планировали раскрывать тему космонавтики?

- Когда родилась идея создания музея, прежде, чем приступить к ее реализации, я познакомился с опытом музейной работы по этой тематике в России и за рубежом. Самая большая опасность, на мой взгляд, пойти по пути политехнического музея и начать собирать все подряд виды техники.

Для себя я решил: Гатчина – родина военной авиации, и мы не будем «разбрасываться». Когда мы погрузились в тему, я понял: пусть немного, пусть основные вехи – но необходимо касаться и космонавтики. От этого не уйти. Мечта о далеких планетах появилась с рождением авиации. И гатчинская земля имеет к этому непосредственное отношение. Здесь, в поселке Сиверский, служил Герман Степанович Титов. На гатчинской земле находился НИИ-33 (в дальнейшем - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры). Этот институт был теснейшим образом связан с авиацией и космонавтикой. Именно НИИ-33 делал систему автоматической посадки космического корабля «Буран». Летно-испытательный отдел института находился на Гатчинском аэродроме, а позднее - на Сиверском. Здесь стояла большая эскадрилья, и есть еще люди, которые там служили. Недавно авиамеханик Геннадий Пислигин и инженер-испытатель Вячеслав Быков передали музею часть материалов из личных архивов.

Когда в 1978 года после института я распределился в отдел этого НИИ, он уже находился в поселке Сиверский. В лабораторном корпусе летно-испытательного отдела была установлена кабина «Бурана», где компоновалась аппаратура, разработанная этим НИИ.

- Что может рассказать о космосе музей? Рассматриваете ли вы перспективы развития в этом направлении?

- Может быть, такой массовой романтической мечты о полетах к далеким звездам, как это было на заре космонавтики, сейчас у молодежи и нет, но интерес не иссякает.

Думаю, по истории освоения космоса можно было бы проводить музейные занятия. А эта истории пишется до сих пор. У нас много материалов о Германе Степановиче Титове. Есть люди, которые готовы поделиться своими личными воспоминания о космонавтах, об освоении космоса.

В музее очень много литературы по космонавтике. По этой теме мы можем сделать специальную выставку.

- Какими экспонатами по космонавтике вы особенно гордитесь?

- У нас создан отдельный уголок, посвященный космонавтике. Есть редкие книги и брошюры с дарственными надписями космонавтов и людей, имеющих отношение к космонавтике. В том числе от Татьяны Германовны Титовой, от советского и российского военного и ученого, генерала-майора авиации в отставке, кандидата военных наук, профессора, «водителя» лунохода Вячеслава Довганя, летчика-космонавта Сергея Крикалева и других известных личностей. Для тех, кто интересуется историей, будут познавательны фотографии, открытки, в том числе с автографом мамы Алексея Юрьевича Гагарина, большая подборка самых разных газет, которые писали о космонавтике, начиная с первых дней освоения космоса. Постоянно пополняется стенд со значками авиации и космонавтики.

Любопытные материалы музею поставляет гатчинский магазин антиквариата. Мы особо благодарны нашим дарителям - Виктору Васильевичу Осипову, Совету ветеранов Красносельского района, Вере Васильевне Колтовой из Архангельска, передавшей из архива своего мужа Евгения Федоровича Колтового книги по истории космонавтики, научные работы, почти готовую диссертацию, автографы космонавтов, переписку с историками космонавтики Советского Союза и зарубежных стран, значки, марки.

Очень интересен плакат с фотографиями 204 человек, которые с начала космических полетов до конца 1987 года совершили по меньшей мере один оборот на орбите.

А еще в экспозиции представлен шлем техника поискового вертолета, который служил в этих воинских частях на космодромах Байконур и Плесецк. На шлеме расписались несколько человек, указаны годы службы, номер воинской части. Кто эти люди – еще предстоит узнать.

- Как попасть к вам на экскурсию?

- Экскурсии проходят пока только по заявкам. К нам обращаются школы, детские сады, педагогический колледж. Мы начинаем плотно сотрудничать с Почетным гражданином Гатчинского района, известным краеведом и экскурсоводом Андреем Вячеславовичем Бурлаковым. Спасибо ему большое за экспонаты, книги, фотографии с пояснениями - это бесценные материалы. Андрей Вячеславович готов передать музею еще несколько экспонатов и уже включил наш музей в организованный им экскурсионный маршрут по Гатчине и району. Первая автобусная экскурсия с посещением музея военной авиации была проведена для представителей старшего поколения. С большим интересом с нашей экспозицией познакомилось 25 ветеранов. Экскурсию вел сам Андрей Вячеславович.

- Сколько человек сейчас работает в музее?

- Вместе со мной работает три человека. Основной специалист по фондам, документам и всем организационно-юридическим оформлениям - Лидия Анатольевна Борисова. Очень помогают, вкладывая в музей свою душу и знания авиационной тематики, летчик, майор в отставке, служивший в Сиверском, Александр Евгеньевич Аношин и командир полка, полковник, Заслуженный военный летчик РФ Николай Васильевич Калинин. Спасибо им огромное. Фактически, они уже сами ведут экскурсии.

Музей развивается, а мне все кажется, что чего-то не хватает. Это же мое детище, и отношение к музею, как к ребенку: он растет, а ты его все маленьким считаешь. Для меня очень дорога поддержка специалистов в музейной и исторической теме. И мы ее получаем. Вот, недавно побывав у нас, Андрей Бурлаков сказал: «Ребята, вы просто себя недооцениваете. У вас все очень серьезно. Особо не скромничайте, у вас очень достойный музей не только для масштаба Гатчинского района». Высокая оценка Андрея Вячеславовича - для нас стимул двигаться дальше. Сейчас экспозиции находится в трех помещениях общей площадью более 150 кв. м. А впереди у нас восстановление двух ангаров площадью 1500 кв. м каждый. У нас будет более 3 тысяч кв. метров экспозиционных площадей. Почувствуйте перспективу!

- Желаем музею процветания. Поздравляем вас и всех, устремленных к звездам, с Днем космонавтики!

Татьяна Можаева