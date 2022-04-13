Рекомендации клиентам Сбера по работе мобильных приложений на платформе Android

Все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленные приложения банка.

Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложения Сбера с Android-устройств, могут скачать их по ссылкам:

- СберБанк Онлайн;

- СберБизнес;

- Сбербанк Инвестор;

- СберИнвестор X;

- СберИнкассация.

Обращаем внимание, что необходимо проявлять бдительность и устанавливать приложения Сбера только по этим ссылкам на официальном сайте банка.

Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах, а также веб-версию СберБизнес.

Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности.





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