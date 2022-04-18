«Волшебный микрофон» приехал в Гатчину

В Гатчине прошла торжественно-памятная акция «Мы родом не из детства, из войны…», посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля. Более 20 лет делегации бывших малолетних узников фашистских концлагерей из 18 районов области встречаются в этот день, чтобы почтить память тех, кто не дожил до освобождения.