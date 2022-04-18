«Волшебный микрофон» приехал в Гатчину
Дипломы лауреатов фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной песни «Волшебный микрофон» привезли из Волхова солисты из Гатчинского района.
Седьмой областной фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Волшебный микрофон» состоялся 10 апреля в Доме культуры «Железнодорожник» города Волхова. Фестиваль проходил в рамках отборочного тура областного фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной песни «Созвездие талантов».
В фестивале-конкурсе приняли участие самые талантливые, смелые и яркие солисты и коллективы из разных районов Ленинградской области. Конкурсанты продемонстрировали вокальное мастерство в трех номинациях: солисты, дуэты, ансамбли.
Среди лауреатов и наши гатчинские исполнители. Сразу две награды привезли в Гатчину солисты вокальной эстрадной студии «Маленькая страна» Гатчинского городского Дома культуры (руководитель Лилия Линник). Лауреатом I степени признан Иван Разживин, лауреатом II степени стала Светлана Кулигина.
Звание лауреата I степени завоевала солистка народного самодеятельного коллектива эстрадной студии «Ералаш» Злата Тхапсаева из Коммунара (руководитель Оксана Усакова).
Юлия Лысанюк